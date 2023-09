Paco López: "El único culpable soy yo, la he cagado con los cambios"

El entrenador del Granada, Paco López, ha sido muy autocrítico en su rueda de prensa tras la derrota del conjunto rojiblanco en Las Palmas. "El único culpable por los cambios y, por tanto, por perder el partido, soy yo. Ahí la he cagado, sinceramente", ha reconocido el técnico, quien ha asegurado sentirse "totalmente respaldado tanto por la propiedad del club como por el director general y el director deportivo". "Mi cabeza está en recuperar a los jugadores, que son los que nos tienen que sacar de esto", ha sentenciado.

Paco López considera que el Granada ha estado "muy bien" en el plano defensivo durante el primer acto, "cosa que no ha pasado en anteriores partidos". "Su fuerte -el de Las Palmas- es tener la pelota y generarte mucho desde ahí. En ese aspecto, el equipo ha estado muy bien. Hemos tenido también nuestras opciones de marcar, aunque no con ocasiones muy claras. Cuando mejor lo teníamos, que se ha producido la expulsión en Las Palmas, es cuando peor hemos estado. No hemos encontrado el camino del gol y hemos encajado prácticamente en el último minuto", ha desgranado sobre el encuentro.

Cuestionado sobre las sustituciones, el preparador valenciano ha aclarado que se producen "por problemas físicos" de quienes estaban sobre el terreno de juego, del mismo modo que ha aclarado que "Uzuni ha tenido durante la semana una pequeña molestia en el cuádriceps". "Las pruebas y sus sensaciones eran positivas, por eso ha jugado", ha agregado.

Más tarde, ante las cámaras de DAZN, ha insistido en ser "el culpable de los cambios y, por lo tanto, de la derrota". "Hemos hecho un gran trabajo, hemos tenido nuestras opciones, pero mi decisión ha sido horrorosamente mala", ha definido. "Es una lástima, con todo el desgaste que hemos hecho. Apenas les hemos dejado generar absolutamente nada", ha abundado. "Tenemos que sobreponernos, seguir trabajando. Hoy, lo positivo es el orden que hemos tenido y que apenas hemos concedido ocasiones al rival. Dentro de unas horas estamos otra vez al pie del cañón", ha concluido.

García Amado

Antes del encuentro, también ante las cámaras de DAZN, ha comparecido Alfredo García Amado, quien ha asegurado que, con independencia de lo que sucediera en el partido, no correría peligro el cargo del técnico rojiblanco. "Tenemos plena confianza en Paco y el partido de hoy no tendrá absolutamente nada que ver", ha sostenido.

García Pimienta

El entrenador de Las Palmas, García Pimienta, se ha expresado "muy contento" tras conseguir la primera victoria del cuadro canario en lo que va de temporada. "El equipo había hecho méritos en las jornadas anteriores para llevar un triunfo por lo menos en el casillero, pero no había sido posible. El partido no ha sido tan bueno como otros", ha indicado el técnico, quien ha elogiado que "el Granada ha hecho un trabajo defensivo muy bueno". "Hemos tenido dominio, pero sin ocasiones. Cuando nos hemos quedado con 10 con la expulsión de Mika, el equipo ha dado un paso adelante", ha resuelto.