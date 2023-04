Paco López: "Es un reto poder ganar a un rival que siempre nos ha visto por debajo"

El entrenador del Granada, Paco López, está convencido de que sus pupilos van a "hacer las cosas bien" este sábado, en el trascendental duelo que les enfrenta a Las Palmas. "Vamos a exigirnos muchísimo, porque el partido así lo requiere por el rival que vamos a tener enfrente", ha agregado el técnico rojiblanco, quien ha aseverado que el equipo se encuentra "bien, tanto a nivel físico como anímico o emocional". "Evidentemente, las derrotas duelen. Siempre digo que tienen que doler en el corazón, pero luego tiene que salir lo que ha salido esta semana", ha indicado, antes de sostener que los nazaríes se encuentran "cargados de ilusión y de rabia, de alguna forma, por querer hacer las cosas bien".

"Siempre hay un día de luto, que es el posterior al partido, pero el resto de la semana han trabajado muy bien en todos los aspectos, tanto de esfuerzo como a nivel emocional", ha insistido el preparador valenciano, quien asegura conocer bien a su adversario. "Tenemos claro y sabemos a qué rival nos vamos a enfrentar. Ha estado durante todo el año, prácticamente, entre los dos primeros clasificados, nos ha visto a nosotros muy por debajo, o nosotros muy por arriba a ellos. Aparte de la clasificación y resultados, ha sido uno de los equipos que mejor juego ha hecho, más vistoso y con esos automatismos que han llamado la atención a todo el mundo", ha destacado.

Pese a ello, Paco López ha subrayado que el conjunto rojiblanco se encuentra en este momento "a un paso de superarles". "Eso quiere decir que el Granada, que es el que nos interesa, pese a las mil y una dificultades que hemos tenido desde que aterrizamos aquí, nos encontramos a estas alturas con disposición de tener la oportunidad de poder enfrentarnos al que ha sido el mejor equipo durante mucho tiempo en esta Liga", ha enfatizado. En la misma línea, ha descrito a Las Palmas como un plantel "que se encuentra cómodo teniendo la pelota, con jugadores a nivel técnico buenísimos, con muy buen pie prácticamente todos", condiciones que pretende contrarrestar planteando "el partido contrario". "Que se encuentren incómodos, tanto si lo hacemos en bloque alto como si es en bloque medio o cuando estemos en bloque bajo, porque te exige muchísimo. Con balón, tenemos que ser nosotros", ha recetado.

"Las Palmas tiene un juego muy muy determinado, con unos automatismos muy claros. Así ha venido jugando durante todo el año. No ha cambiado su estructura o su identidad, o lo ha hecho muy poco. Por lo tanto, solo con eso entendemos que va a ser un partido muy diferente a lo que nos hemos encontrado últimamente en casa", ha analizado. "Es un reto para nosotros enfrentarnos a un rival que nos ha visto siempre muy por debajo en la clasificación durante tantos y tantos partidos, que parecía una diferencia casi inalcanzable", ha insistido Paco López, quien a pesar de ser asiduo a mantener su esquema, el 1-4-4-2, ha defendido que su equipo puede plantear distintos dibujos. "Hemos variado mucho durante los encuentros, porque las diferentes características que tenemos en los jugadores nos permiten hacerlo, y yo creo que es una virtud nuestra", ha elogiado.

El entrenador rojiblanco también se ha expresado "agradecido" por el apoyo de la hinchada, a pesar de que, por momentos, pueda inquietarle el juego del Granada. "Somos tan conscientes de lo que nos ayuda nuestro público, nuestra gente, que hemos achacado también el hecho de obtener goles en los últimos minutos en estos partidos a sentir el apoyo y el empuje de la gente, pese a que pueda haber algún murmullo de impaciencia porque no haces el gol que te pueda dar la victoria", ha afirmado. "Nos motiva más el hecho de no dejar de pelear hasta que pita el árbitro. Estoy seguro de que lo van a hacer otra vez. Eso lo notan los jugadores en el campo. Nos ayuda muchísimo y es un plus de energía más para nosotros", ha apostillado.

Visita de la presidenta

En esta semana, la plantilla del Granada ha recibido la visita en sus entrenamientos de Alfredo García Amado y Nico Rodríguez, directores general y deportivo de la entidad respectivamente, quienes mostraron su respaldo al vestuario de cara al tramo final del curso. Además, este viernes ha sido la presidenta, Sophia Yang, quien ha visitado a los nazaríes en su último ensayo de la semana, en Los Cármenes. La máxima mandataria del club también ha transmitido su apoyo, en otro de esos gestos que, según Paco López, "se agradecen muchísimo".

"Que nuestro director general aparezca por el entrenamiento, hable con los chicos y les transmita confianza, que la propiedad también lo haga, en este caso la presidenta, Sophia, siempre es positivo. Todo lo que genere positividad y apoyo se agradece muchísimo. Cualquier gesto de apoyo, venga de quien venga, se agradece muchísimo", ha expuesto a este respecto el técnico nazarí. En la tarde de este viernes, la presidenta y el director general de la entidad inaugurarán oficialmente la nueva tienda del Granada en el centro de la ciudad, abierta al público hace un par de semanas. El acto comenzará a las 19:30 horas.