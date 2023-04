UP afirma que el Ayuntamiento tendrá que ampliar el Plan de Ajuste hasta 2034

Unidas Podemos e Independientes ha informado este viernes de que, tal y como han avisado en numerosas ocasiones, el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Granada tendrá que modificarse y extenderse hasta el 31 de diciembre de 2034, lo que significará "una enorme dificultad para el Consistorio a la hora de realizar inversiones en la próxima década". Esta ampliación del Plan tendrá que ser llevada a Pleno con una fecha límite del 25 de abril.

El portavoz del grupo municipal, Antonio Cambril, ha anunciado esta “pésima noticia para la ciudad” y ha explicado las causas de la modificación del Plan de Ajuste que, se basan en la información recogida en el Expediente de Intervención 8/2023 de Liquidación del presupuesto de 2022 y en el de Intervención 87/2023 de Aprobación del Plan de Ajuste y operación de crédito con el Fondo de Financiación a EE.LL. en el régimen obligatorio del Plan de Pago a Proveedores.

El grupo municipal, tras analizar los datos de estos dos documentos y elaborar un informe económico, ha trasladado a los medios que estos dos expedientes se vinculan ya que tienen un hilo común. Cambril ha incidido en que las cuentas del Ayuntamiento presentan algunos indicadores negativos, especialmente el incremento del déficit (Remanente de Tesorería para Gastos Generales) en más de 14 millones, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos empeora.

La situación financiera del Ayuntamiento, por otro lado, sigue siendo más que precaria y desde el Ministerio de Hacienda se impone un nuevo Plan de Pago a Proveedores, de carácter obligatorio, por importe de unos 40 millones de euros. “Por tanto, habrá un préstamo y la imposición añadida de una modificación del plan de ajuste hasta 2034”, ha añadido el portavoz

Cambril ha explicado que, de este modo, “cualquier nuevo habitante de Granada, hasta los niños de pecho, vendrá con una deuda contraída en los anteriores 20 años y sin que se beneficie de los excesos de gastos”. La situación es producto de “las políticas y la pésima gestión de muchos años de gobierno del PP, de 2003 a 2016, incluida la presencia en él de la ahora candidata Marifrán Carazo, que alguna responsabilidad también debe tener en toda esta situación, ya que fue concejala de este Ayuntamiento (Turismo) entre 2007 y 2012, con el alcalde Torres Hurtados en años de ruina financiera y corrupción”, ha reprochado, así como “al alimón del PP y del PSOE entre 2016 y 2023, en que se han repartido el gobierno de la ciudad”.

Es decir, ha añadido, “continuamos con la fuga, en una huida eterna, con los problemas financieros, sin que se acaben de sanear las cuentas municipales, con todo lo que ello implica la imposibilidad de realizar inversiones para mejora de la ciudad y sus barrios, contratación de personal y mejora de la plantilla de personal para equilibrar los servicios, medidas de mejora de los propios servicios, atención a necesidades sociales, entre otros”.

El portavoz de UP ha manifestado que, sobre el Expediente de Intervención 8/2023 Liquidación del presupuesto 2022, del Ayuntamiento de Granada, que “resulta extraño que en el Pleno Municipal, del 31 de marzo de 2023 la dación de cuentas sobre la liquidación presupuestaria, aprobada mediante decreto de la alcaldía, de 10 de marzo no se produjera ningún debate sobre un tema tan importante para el Ayuntamiento y para la propia ciudad”. Cambril ha tildado de “anómalo” que en ese Pleno se diera cuenta, pero no se abriera la opción de debatirla. “En tal caso, este grupo se habría opuesto”.

Desde Unidas Podemos han insistido en que el Equipo de gobierno sí que expuso ante los medios aquellos indicadores que resultaban si no buenos, al menos comparativamente positivos. Pero obvió por completo los indicadores que resultaban claramente negativos, tanto objetivamente como desde el punto de vista de comparación con el ejercicio anterior.

A continuación, el portavoz ha señalado que los datos referidos son: el Déficit presupuestario contable, cuya denominación oficial es Remanente de Tesorería para Gastos Generales y que asciende a -65.865.828,23 euros. “Lo que supone un incremento de +14.676.774,62 euros respecto a 2021, que fue de -51,189,053,61 euros. Esto es, que aumenta la diferencia entre ingresos y gastos o, en términos técnicos, que agrava la diferencia entre derechos y obligaciones”.

Otro de los indicadores es el Periodo Medio de Pago a Proveedores, que ha bajado en diciembre-2022 hasta los 56,25 días. Pero hay tres cuestiones a tener en cuenta para entender el por qué de esta bajada. Cambril ha mantenido que “parte de esta rebaja se debe a la aprobación en 2019 de la Medida 5, aprobada por el Gobierno Central para facilitar liquidez a los Ayuntamientos con graves problemas financieros, lo que facilitó al menos unos 7 millones anuales de liquidez para pagar a proveedores y bajar los días en el periodo medio de pago”.

Unidas Podemos e Independientes apoyó que el Ayuntamiento se adhiriera a esa medida. El PSOE no lo hizo y nos criticó por hacerlo bajo el gobierno municipal de Cs-PP. “Con lo cual se puede dar la paradoja de que el mismo grupo que obstaculizó la aprobación de la medida 5 propondrá ahora todo lo contrario”, ha agregado.

También influye que el Incremento operaciones de tesorería (préstamos a corto plazo, a pagar en menos de un año) haya pasado de 5,9 millones en 2021 a 21,5 millones en 2022). Y, a pesar de todo lo anterior, el periodo medio de pago ha vuelto a subir en febrero hasta los 74,81 días, según el último dato aportado al Pleno.

La carga financiera, el total a pagar por el Ayuntamiento entre el capital solicitado y sus intereses, implica que el pago bruto anual del Ayuntamiento será 22.568.255,45 euros (3,2 millones de intereses + 19,34 de amortizaciones de capital), que irán a parar a las entidades financieras, así como el pago diario a bancos: 61.830,84 euros, por lo que aumentó en 10.527,07 euros respecto a 2021 así como el importe por habitante y año que subió hasta los 98,69 euros con un aumentó en 17,90 euros euros respecto a 2021.

El volumen de deuda financiera (capital vivo) por préstamos a largo y corto plazo más la devolución por liquidación de la cifra correspondiente a la Participación de los Tributos del Estado de 2020, se ha incrementado en 4.924.640,7 euros, ha informado Cambril, “pasando de 149.109148,58 euros de 2021 a los 154.033.789,28 euros de 2022. Es decir, respecto al año anterior se ha incrementado la deuda financiera en casi 5 millones de euros”.

Cambril ha enunciado también los datos municipales del porcentaje de ingresos cobrados en 2022 sobre Derechos Reconocidos Netos, y que ha bajado sustancialmente en los capítulos I y II del presupuesto de Ingresos. Por tanto, ha indicado, el porcentaje pendiente de cobro es el siguiente: los impuestos directos en 2021 fueron de 10,53%, en 2022 fue del 13,02%. Por tanto ha aumentado en un +2,49%. En impuestos indirectos el porcentaje de cobro en 2021 alcanzó el 3,15% y en 2022 llegó al 11,46%. O sea, ha aumentado en un +8,31%.

Sobre el informe de Intervención 87/2023, Aprobación del Plan de Ajuste y operación de crédito con el Fondo de Financiación a Entidades Locales En el régimen obligatorio del Plan de Pago a Proveedores, ha valorado que se trata de una medida positiva “como ayuda a este Ayuntamiento dada su situación financiera precaria que se viene arrastrando desde hace más de diez años. Pero se pone en evidencia la mala gestión financiera de todos estos años, principalmente del PP, pero también del PSOE (5 años)”.

Esta es una medida impuesta por el Ministerio de Hacienda, que abonará a los proveedores que lo soliciten las facturas que tengan pendientes de cobrar con el Ayuntamiento de Granada de más de 1.000 euros y hasta un máximo de 40 millones de facturas pendientes y a la que el Ayuntamiento está obligado a adherirse.

Cambril ha indicado que para esto, el Consistorio tiene dos opciones, la primera es que “el Ministerio le reduzca los Ingresos por su participación en los Ingresos del Estado a partir de septiembre-2023. Es decir, que mes a mes el Ayto. recibirá menos dinero por parte del Estado”. La segunda opción consiste en que “el Ayuntamiento solicite un préstamo a través del ICO, con los bancos que esta entidad decida”.

Para finalizar, el portavoz de UP ha insistido en que esto significa “un desplazamiento continuo hacia el horizonte que nunca se alcanza, un balonazo al aire, una patada hacia delante”. Granada vive, ha subrayado, un bucle económico desde la ruina financiera a la que nos llevó el PP entre 2003 y 2015 así como la incapacidad de los gobiernos municipales (PP sobre todo, pero también el PSOE, durante 5 años) de cumplir los anteriores planes de ajuste y lograr el equilibrio y saneamiento de las cuentas municipales”.