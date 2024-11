Fran Escribá espera tanto a Gonzalo Villar como a Sergio Ruiz para visitar este sábado El Molinón. "Los dos ahora mismo tienen opciones", ha sostenido el entrenador del Granada en su rueda de prensa previa al encuentro frente al Sporting, si bien el cántabro "va un poco más adelantado". Ambos han entrenado este viernes con el equipo, sesión determinante para su presencia. "Creemos que Sergio va a estar bien. Gonzalo tiene que ver sus sensaciones dentro del campo. Hasta el final del entrenamiento no vamos a saber si estará o no", ha subrayado el técnico rojiblanco, antes de incidir nuevamente en que sus pupilos deben "defender mejor" para regresar de Asturias con algo positivo.

"Coincido con Mariño. Además, nosotros nos hemos visto en vídeo y lo hemos analizado. A nivel colectivo, hemos defendido en general bien, pero hemos cometido errores individuales. Está mucho en manos del jugador", ha ahondado el técnico valenciano al respecto de las desconexiones granadinistas. "Ahí, lo único que te queda es corregirlo, tratar de evitarlo y, si se repite, sustituir al culpable. Los errores individuales, cuando no son parte del colectivo, los tiene que pagar el individuo, porque si no, los pagamos entre todos y eso es malo para el grupo", ha profundizado. "Si estamos aquí, hemos jugado muchísimos partidos y hemos sufrido goles en cualquier minuto de cualquier encuentro. Hay que saber que esas cosas ocurren y no darle más importancia de la que tiene. Si encajas, sabes que tienes que trabajar más todavía para remontar eso, pero lo que no puede ser es que un tanto, a favor o en contra, nos saque del partido. Hay una idea que todos tenemos clara y debemos estar preparados para que cualquier situación que se pueda dar no nos la cambie", ha hecho hincapié.

Todo ello, antes de medirse a un "muy buen equipo en cualquier escenario", pero que además "en casa está siendo muy fuerte". "Cualquiera sabe que El Molinón es un estadio de los que aprietan, donde el equipo da mucho. No es una sorpresa lo de este año porque ya lleva algunos rozando la posibilidad de estar entre los que optan a subir", ha aseverado Escribá sobre el Sporting, quien tiene claro que "la dificultad del partido es máxima". "Es uno de los rivales entre los que estoy convencido que se va a jugar el ascenso. Se va a mantener toda la temporada en la situación en la que está ahora", ha afirmado.

Por eso considera que el de este sábado "es uno de los escenarios en los que las áreas van a ser muy importantes". "Debemos defender mejor. A nivel individual, no cometer errores que nos están penalizando mucho. De nada sirve que seamos un equipo que suele hacer goles y generar ocasiones si luego cometemos fallos que nos están penalizando. De nada servirá defender muy bien si no vemos portería rival, porque el Sporting es un equipo que te puede someter", ha desgranado el choque. Es también un rival que contraataca muy bien. Si nosotros competimos al máximo nivel, somos un equipo que está siempre cerca de ganar. En los últimos partidos, sin dejar de competir, hemos cometido errores graves que han hecho que estemos cerca de no ganar", ha insistido.

Con la duda de la disponibilidad de Sergio Ruiz y, sobre todo, Gonzalo Villar, Escribá mantiene como bajas seguras a los lesionados Marc Martínez, Carlos neva y Loïc Williams, los internacionales Myrto Uzuni, Giorgi Tsitaishvili y Martin Hongla y el sancionado Kamil Józwiak. Recupera, eso sí, a Rubén Sánchez, aunque, dadas las circunstancias, cabe esperar que los canteranos vuelvan a tener presencia en el equipo, y tal vez en el once. "Además de los tres puntos del otro día, que es lo que más nos gustó, si hay algo destacable fue la media hora que jugaron tanto Rodelas como Juanma. Los veo a los dos preparados", ha afirmado. "No soy de esos técnicos que preparan el partido sin mirar al rival. En función de eso, hay veces en las que te encaja un jugador más que otro, aunque te apetezca ponerlo, pero los dos están, y lo han demostrado, al mismo nivel que cualquier compañero. Es algo muy bueno para nosotros. Tienen todas las opciones para participar mañana", ha concluido.