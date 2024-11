Pablo Pin sobre el partido ante Coruña: "No es una final, la liga sigue"

Llega la hora de la verdad para el Covirán Granada. Partido señalado en rojo en el calendario para los rojinegros que recibirán a Leyma Coruña este sábado con la baja asegurada de Sergi García por "un tema muscular", así lo ha confirmado Pablo Pin en rueda de prensa este viernes. El técnico granadino ha señalado la necesidad de "a nivel defensivo ser capaces de contener la calidad ofensiva" de los gallegos. Así mismo, Pin reconoce que es un partido "importante", pero no "una final porque la liga sigue".

Partido de pretemporada: "Lo tenemos que utilizar para saber que Coruña en cualquier momento te puede anotar, que hay jugadores que son muy de rachas y a nivel ofensivo es muy buen equipo. Espero que hayamos sacado un aprendizaje de ese partido. Ahora mismo no se va a asemejar en nada, pero tenemos que ser inteligentes".

Claves del partido: "A nivel defensivo tenemos que ser capaces de contener esa calidad ofensiva. Es un recién ascendido entre comillas por los fichajes que tiene, son jugadores con una calidad clarísima. En ataque, jugar con confianza, en ciertos momentos por su forma de defender colapsan mucho la pintura, hay que tirar con confianza. Cuando Tenerfie empezó a tene runos porcentajes normales fue cuando se despegaron, tenemos que tirar con confianza. Hay que construir las victorias y estar tranquilos. Esto se trata de ganar el partido cuando toca".

Correr para hacer frente a Coruña: Nos interesa un partido físico: "A nivel de defensa con Taylor necesitamos hacer una labor de desgaste. Tiene mucho tiempo el balón en la mano y tenemos que poner ahí el foco. Taylor es el timón y el que conduce a todo el mundo".

Punto de inflexión con Coruña: "Es un partido importante por romper una racha negativa o una dinámica de no victoria. El otro día contra Manresa jugamos bastante bien, otra cuestión es que haya diferentes personas que no lo valoren así. Jugar contra un equipo que es de nuestra liga para nosotros es muy importante. No es una final, porque la liga sigue. Es importante porque tenemos Breogán y dos partidos en casa".

Errores propios: "Lo que hacemos es ver los partidos con los jugadores, ellos suelen verlo cuando llegan a la nueva semana de entrenamiento. Intentar entender que es lo que pasa por sus cabezas. Los jugadores están a muchas pulsaciones y se toman a veces malas decisiones. Hablar con ellos, ver como se encuentran y transmitirles confianza y tranquilidad. A todos nos gustaría estar con cinco victorias, pero también hay que transmitirles lo que somos. En verano lo primero que les decía es que si sabían al equipo que venían, que íbamos a sufrir. No es una situación sencilla, pero hay que ser fuertes mentalmente. Intentar minimizar esos errores, de eso se trata de seguir construyendo.

Palacio: "Me gustaría ver el Palacio de los partidos importantes, pero no lo podemos controlar. La afición sabe que es un partido importante por lo que espero ese pabellón que nos apoya".

Bajas en el equipo: "Hemos tenido una semana complicada, Pere Tomàs no sabemos si va a poder jugar, tiene unas molestias en la espalda y se tuvo que salir del entrenamiento. Sergi García va a ser baja por un tema muscular".

David Iriarte: "Ha tenido una trayectoria que, por lo general, siempre ha estado dispuesto a ayudar. Es importante para un club reconocerle a la gente que ha ayudado al equipo a mejorar y que se ha identificado con el club y la ciudad. Nuestra historia, David ha sido un jugador importante. Siempre ha salido a darlo todo y es justo reconocérselo. Es importante ser agradecido a la gente que te ha ayudado".