Mariño: "Me encuentro en un gran momento y se está reflejando en el campo"

Diego Mariño pasó siete temporadas en el Sporting, por eso no esconde que la visita de este sábado al cuadro asturiano es "un partido de los que tenía marcados en el calendario". "Fui feliz, pude hacer grandes cosas y tener muy buenos momentos. Tengo muchísimos amigos allí, le tengo mucho cariño a la afición y a la ciudad. Creo que es recíproco", ha expuesto este jueves, en rueda de prensa, aunque rápidamente se ha desligado del sentimentalismo. "Tengo muchas ganas de que llegue el partido y de conseguir una victoria para el Granada, que es muy importante para nosotros", ha acentuado el guardameta, que ha analizado la actualidad rojiblanca horizontal y su estado.

El meta se ausentó del entrenamiento de este martes, pero ha aseverado que fue "por mera precaución". "Tenía unas molestias en la espalda y decidimos no entrenar para no sobrecargar la zona en el primer día de la semana. Ayer y hoy entrené, y mañana lo haré con normalidad", ha tranquilizado, para más adelante reconocer que en este momento se siente "muy bien". "Me estoy encontrando en un gran momento. Así se está reflejando en el campo. Estoy haciendo las cosas muy bien, haciendo buenos partidos y ayudando al equipo cuando lo necesita. Yo llegaba para competir", ha exteriorizado. Cuestionado por su rol, ha admitido que conocía que afianzarse en la meta "es difícil", pero ha sostenido aun así que aterrizó en Los Cármenes "con la idea de apretar, ponerle las cosas difíciles al entrenador y conseguir jugar".

"Ahora que lo estoy haciendo, creo que estoy devolviendo esa confianza con buenos minutos y partidos. No hay mayor muestra de confianza por parte de un entrenador que ponerte fin de semana tras fin de semana", ha argumentado el guardameta. Bajo palos, la competencia es elevada, con Luca Zidane como principal opositor. "Hay tres grandes porteros, los tres podemos defender la portería con grandes garantías. Sería hipócrita si dijera que me gustaría o que no me importaría que hubiera rotación. Todos queremos jugar. Si lo entendería o no no es una respuesta que deba dar", ha esgrimido a este respecto.

"Despistes" en defensa

El arquero del Granada también ha abordado los problemas defensivos que están lastrando al conjunto rojiblanco recientemente, si bien ha matizado previamente que "los goles del Eldense fueron lances aislados". "En el segundo, creo que Juanto lo hace muy bien porque salgo a taparle todo lo que puedo, a buscar que te pegue el pelotazo porque ahí, poco más puedes hacer. Tuvo la sangre fría y definió muy bien. El primero fue un muy buen centro que se quedó entre los centrales y entre mí. Se metió muy bien Chapela por el medio. En esa jugada quizás todos pudimos hacer mucho más", ha expuesto, para seguidamente ahondar en el problema nazarí. "Creo que no estamos teniendo fragilidad defensiva en los 90 minutos, pero sí que en pequeños momentos, quizás tenemos ciertas desconexiones gordas que nos están costando goles", ha resuelto.

"En líneas generales, no estamos defendiendo mal, no estamos haciendo mal las cosas, pero nos penalizan mucho esos 10 minutos, 15 minutos, o pequeños despistes que tenemos en marcas. Hemos demostrado que cuando estamos todo el partido concentrados y en estado de alerta, somos muy fiables y hacemos muy bien", ha recordado. "Quizás en estos últimos partidos hemos tenido momentos de relajación que nos están penalizando", ha sugerido. Una circunstancia que, a su modo de ver, se soluciona "con comunicación". "Los porteros y los defensas lo hacemos mucho, pero tiene que ser un trabajo de todos, estar todo el rato comunicándonos. Si el de al lado tiene ese momento de despiste, entre todos volver a reconducirlo. Es una ayuda que tenemos que hacer entre todos. No es que nos desconectemos los once jugadores de repente, pero sí hay algún despiste de uno o de otro", ha ahondado.

"Es trabajo de todos que tiremos unos de los otros para que esos momentos no lleguen y mantengamos la concentración alta y el estado de alerta durante todo el partido, no permitir que ningún compañero se despiste", ha concluido. "Lo hemos hablado y hemos dicho que no nos puede afectar tanto, parece que nos dejan KO cada vez que nos meten un gol. Es algo que está dentro del juego. Tenemos que asimilarlo con naturaleza, como si lo metes tú. En el momento en el que te marquen, seguir haciendo el partido que requiere. El otro día creo que estábamos haciendo una gran primera parte, teníamos el partido controlado. Un tanto no tiene que desviarte la atención ni cambiarte tu manera de jugar ni de afrontar el partido. Es algo que tenemos que corregir y estamos en ello", ha alargado.

Bajo su punto de vista, no es una cuestión de quién actúe en el centro de la defensa, a pesar de que hay bajas importantes. "Cuando estábamos jugando con Loïc Williams, lo estaba haciendo muy bien. Fue cuando encadenamos tres porterías a cero y cuatro victorias consecutivas. Su baja se está notando porque es un gran defensa, como se ha notado la baja de Pablo (Insua) o la de Ignasi (Miquel). Tenemos seis centrales, ahora con Oscar, de muy buen nivel y creo que cualquiera que le dé un poquito de continuidad y tenga ritmo lo puede hacer muy bien. Para nosotros es un lujo tener ese nivel de defensas. Que tengamos seis centrales de esa garantía es bueno para nosotros", ha expuesto.

No le vale el empate

Cuestionado por el rival del Granada este sábado, Mariño ha reconocido seguir "mucho" al Sporting. "He jugado prácticamente con todos los jugadores que están ahí durante varios años. Este año está siendo un poquito más fiable en defensa, pero quizás juegue un poquito peor. No es que juegue mal, sino que están siendo más verticales y están teniendo más pegada", ha analizado, para seguidamente apuntar que los asturianos "con Dubasin tienen mucho gol arriba". "En cualquier momento, te pueden meter. Los laterales te llegan mucho, con mucha maldad y son muy peligrosos porque ponen buenos centros y ven muy bien a los jugadores de arriba. Les conozco y siempre tienen la portería en mente. Va a ser muy importante, sobre todo, tener a los tres jugadores de arriba muy controlados en todo momento", ha hecho hincapié.

A pesar de la complejidad de la cita, al portero no le vale con sacar un punto de El Molinón. "Somos el Granada, tenemos una plantilla muy buena, unos jugadores muy buenos y nuestro objetivo no puede ser, a pesar de ir a un campo complicado y contra un gran rival, ir a por el empate", ha expresado. "Si hablamos después del partido, igual puedo decir que el punto es bueno o no. En nuestra cabeza, todo pasa por ir a ganar, hacer bien las cosas y sumar de tres, que es lo que necesitamos", ha profundizado.

Está por ver que en esa cita pueda volver a jugar Sergio Ruiz, que ha regresado a los entrenamientos con el grupo tras lesionarse en Zaragoza. "No lo sabemos, de momento sus sensaciones van siendo mejores, cada día se va encontrando mejor, pero hasta mañana o quizás el sábado, no sabremos si podrá estar con nosotros. Cada día se siente un poco mejor", ha señalado el arquero, aunque ha puntualizado que "la lesión es muy reciente y necesita sus tiempos". Presumiblemente, sí actuará algún canterano. "Estamos encantados. Esa es la función del filial. Es lo bueno de tener un filial con buenos jugadores, que en el momento en el que el equipo lo necesite, nos puedan echar una mano. Creo que Juanma y Chiqui salieron de una manera espectacular. Los dos estuvieron muy acertados en el partido. Eso dice mucho del filial que tenemos. Cualquiera que nos pueda echar una mano, que tengan su ejemplo y el de Oscar", ha declarado sobre ello.

No competirán los internacionales, algo que a Mariño no le hace gracia. "Si me lo preguntas ahora, sería oportunista decir que yo la pararía, pero si me hubiesen preguntado en julio, cuando empieza la temporada, también diría que tenemos que parar", ha subrayado. "Todos los años pasa que algún equipo tiene dos o tres internacionales y es un hándicap todas las semanas de selecciones. Mentiría si dijese que no nos perjudica, pero sabíamos desde el principio que esto iba a pasar y las fechas en las que nos iban a faltar jugadores", ha zanjado.