Karanka: "Lo de hoy explica por qué no estaba preocupado"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha querido mantener los pies en el suelo tras la goleada de su equipo frente al Sporting de Gijón. "Estaríamos muy equivocados si pensamos que, por haber ganado 5-0, esto va a ser coser y cantar", ha advertido el técnico rojiblanco, quien, no obstante, ha comparecido ante los medios de comunicación satisfecho. "El equipo ha estado genial, en la línea de lo que apuntaba la semana pasada. Lo de hoy es la explicación de por qué no estaba preocupado", ha subrayado.

"Cuando trabajas con este grupo de gente, te das cuenta de que algún día tenía que llegar. No hemos hecho nada, más que ganar otro partido. Ha sido un encuentro todavía más completo que el de Ponferrada. Aun mereciendo ganar, analizándolo, la Ponfe tuvo sus ocasiones. Hoy, en ningún momento hemos sentido ese riesgo", ha abundado el preparador nazarí. Ha reconocido sentirse "encantado de ganar, de hacerlo en casa y de que los jugadores hayan hecho el partido que han hecho", antes de señalar, dada la efectividad de su equipo frente al Sporting, que "es el fútbol". "En el partido de Eibar, cometimos unos cuantos errores y nos fuimos con cuatro a cero. Es lo bonito cuando los metes tú y lo malo cuando te los meten", ha agregado, para resaltar seguidamente "la mejoría" que aprecia en su plantel.

A su juicio, "abrir el partido a los seis minutos ha sido muy importante". "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, porque el Sporting es muy buen equipo, con un muy buen entrenador", ha argumentado. "Si no hubiese salido un partido así, no hubiera servido de mucho hacer esa actuación en Ponferrada", se ha extendido, para más tarde concluir que un encuentro así "reconforta mucho y disipa cualquier tipo de dudas, si alguien las tenía". "Este es el camino, jugar a lo que queremos. Con el equipo que tenemos, queremos ser agresivos en la presión arriba. Tenemos que jugar con la defensa adelantada", ha profundizado, aunque ha hecho hincapié en que "es un partido más".

Más allá del listado de goleadores, en el duelo, Óscar Melendo y Myrto Uzuni fueron protagonistas por los que se cuestionó al entrenador del Granada. "Melendo es un futbolista que, cuando me dijeron que había posibilidad de que viniera aquí, no había ninguna duda, por la calidad que tiene. Es jugador de Primera División. Tampoco hay que meterle toda la presión a él. Juegue o no juegue, se ha visto todo lo que da el equipo", ha especificado Karanka sobre el mediapunta.

Con respecto al albanés, ha asegurado que "es uno de esos jugadores que, cuando está a gusto, es capaz de hacer lo que está haciendo". "Cuando le conoces bien, sabes lo que es, lo que te puede dar cuando está bien, y lo que no te puede dar cuando está frustrado. El hecho de estar con la selección, está bien, porque mantienes el ritmo de partido, pero si no juegas, como fue su caso, pierdes el ritmo porque tampoco entrenas", ha abundado, antes de admitir que el internacional rojiblanco "lo notó un poco, pero sin más". "Sabemos lo importante que es, que en los momentos complicados va a estar. Intentaremos que esos momentos de frustración sean los que menos haya", ha deseado.

En la relación de convocados entró Carlos Neva, por quien también fue preguntado el técnico. "Todos estamos encantados de que esté. Sabíamos que todavía no está para jugar. Si hay alguien que se merece estar en esa convocatoria, es él. Deseando verle en el hotel y que esté con nosotros otra vez", ha señalado, para, más adelante, redundar en la rotación de los mediocentros del equipo. "Titular indiscutible en este Granada no hay nadie, y ellos lo saben. Yann (Bodiger) y Petrovic son los mediocentros que están desde el primer día de la pretemporada. El hecho de que el equipo sepa a lo que juega va a ser importante. Cuando han ido entrando jugadores por lesión de otro compañero nos han dado el nivel. Habrá que ver cómo están y si el domingo repito o cambio, porque, si veo cualquier cosa, no tengo problema de meter a Meseguer en el centro. También hay que hablar de los centrales. Tanto Miguel Rubio como Víctor Díaz están espectacular", ha apostillado.

Por último, ha apuntado que el equipo tendrá "poco tiempo para recuperar" antes de la visita a Tenerife, este domingo, si bien recuperar efectivos le hace "tener más alternativas y ver de qué manera podemos jugar". "Este jueves, desde el primer momento, se ha hecho lo que habíamos trabajado. Cuando el equipo juega, lo ha hecho francamente bien. Poco a poco, se va viendo el trabajo", ha incidido, con la esperanza de que así sea también la próxima jornada.

Abelardo, resignado

Con resignación, en cambio, ha comparecido Abelardo, entrenador del Sporting, quien ha otorgado más mérito a los nazaríes que demérito a sus pupilos. "El Granada ha sido mejor que nosotros. Han sido más contundentes. Hemos tenido muchas aproximaciones al área, pero nos ha faltado esa contundencia que el rival ha tenido. Ha aparecido esa calidad que tiene. Es uno de los mejores equipos de la categoría", ha elogiado el técnico sportinguista, que espera que la derrota no tenga grandes consecuencias en su equipo. "El peor ha sido el entrenador", ha subrayado, antes de indicar que, de este encuentro, intentará "sacar conclusiones y que no vuelvan a ocurrir cosas que han pasado". "No hemos estado nada bien. Habrá que analizarlo. Los jugadores son los primeros que saben dónde han cometido los errores", ha incidido, antes de puntualizar que "aparte de los cinco goles, tampoco han creado muchas más ocasiones".