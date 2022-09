Cuando Aitor Karanka, después del triunfo del Granada ante el Mirandés, se sentó en la sala de prensa de Los Cármenes para analizar el encuentro, no ocultó que su equipo no atraviesa un buen momento futbolístico, sino que insistió en la idea que viene tratando de expresar desde hace semanas. "Estamos en construcción", sentenció una vez más el técnico vitoriano. El conjunto rojiblanco continúa lejos de ofrecer una imagen convincente. Ante el Mirandés, resolvió en dos acciones aisladas, muestras ambas de pegada y, sobre todo, del excelente estado de Myrto Uzuni. El preparador mantiene el dibujo y el equipo, en esta coyuntura, echa en falta a sus dos mediapuntas naturales. Con tres puntos más en el casillero, no obstante, el trance se lleva mejor.

El elegido para jugar en la media punta fue este sábado Alberto Perea, pero el invento no funcionó. El manchego conocía esa posición y sus cualidades se ajustan a lo que el puesto requiere. Sin embargo, no es la plaza la que tiene por costumbre actuar, y sí la que determina la eficacia del sistema. Incómodo, notó la exigencia que tiene la demarcación y acabó perdido. No fue su tarde y esta circunstancia contribuyó a que el plantel nazarí siguiera sin fluir como se espera. El último de los fichajes efectuados por el club fue sustituido al descanso, por Jorge Molina, con lo que Karanka también rompió su tendencia poco intervencionista.

El preparador no da con la tecla para paliar las bajas de Melendo y Soro, y ahí es donde reside, a su juicio, el origen de las dificultades que sus pupilos están encontrando para construir juego y culminar la obra rojiblanca. "Se puede explicar que no estamos bien porque hemos jugado con un sistema con el que venimos trabajando desde el principio de pretemporada, con dos jugadores que están lesionados y con uno que he puesto ahí que no se ha encontrado cómodo", sintetizó el técnico nazarí. Un argumento que encaja cronológicamente en la evolución del Granada. En Ibiza, jugó Soro; frente al Racing, desatascó Melendo, y el catalán fue titular en la goleada frente al Villarreal B. Entraron en la enfermería y el plantel encadenó dos derrotas, más el triunfo de este sábado.

El proceso de elaboración del equipo, por tanto, se prolongará, o al menos así lo espera Aitor Karanka. "Estamos en construcción, con piedras en el camino en forma de lesiones y viajes con la selección", expuso. Aseguró también no estar preocupado, aunque serán los resultados los que vayan marcando el nivel de ansiedad. Los triunfos lo suavizan todo y, de momento, el Granada se ubica en la zona privilegiada de la clasificación. Perdió el liderato momentáneo a causa del triunfo del Alavés, pero permanece en la tercera plaza, con doce puntos.

En gran medida, esta plácida situación en la tabla viene dada por el estado de gracia de un futbolista, Uzuni, que no estará la próxima jornada, en Las Palmas, al haber sido convocado con la selección de Albania. Tampoco estará Ricard, llamado por la Sub-21, lo que conllevará una corrección en plena obra. Cabe esperar que Ignasi Miquel, de nuevo en la enfermería, tampoco juegue, por lo que Karanka deberá recomponer la defensa y el ataque de su equipo. Con Neva y Torrente, son, al menos, siete las bajas con las que afronta el inicio de la semana -habrá que ver al final de la misma si alguien se recupera-. Solo el centro del campo, la franja en la que más rota, parte a priori con todos sus integrantes disponibles.