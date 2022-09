Karanka: "Ha sido un partido muy malo y los tres puntos son muy importantes"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha analizado el triunfo de su equipo frente al Mirandés de una forma muy sintetizada. "Ha sido un partido complicado, muy malo, y los tres puntos son muy importantes", ha resumido. El técnico rojiblanco ha reconocido que a sus pupilos les "ha costado" y que estuvieron "futbolísticamente mal", si bien elogia la victoria. "Incluso sin ir bien, se ha ganado el partido", se ha congratulado, antes de insistir en que el cuadro nazarí continúa "en construcción".

"Venimos de dos derrotas, una sobre todo muy dura, jugando en casa. Todo lo que no fuese ir ganando 3 o 4 a cero nos iba a costar", ha recordado Karanka, quien considera otorga mayor importancia a los tres puntos "por cómo están los rivales". "El Mirandés venía último, pero ha demostrado que puede ganar a cualquiera", ha ejemplificado. "No ha sido un partido en el que, como todo el mundo pensaba a priori, hayamos podido dominar desde el principio. He intentado cambiar con Jorge Molina y, nada más salir, nos han hecho el empate", ha escrutado el preparador nazarí, quien ha asegurado estar "encantado por los chicos". "Ganar 2-1 al Mirandés no parece mucho, pero había buen ambiente en el vestuario, que es lo que me importa", ha sentenciado.

A su juicio, las dos derrotas consecutivas lejos de casa han permitido a sus futbolistas aprender "a no bajar los brazos". "El otro día, nos marcan el segundo gol y desaparecemos del partido. Hoy, nos empatan, y el equipo, en vez de caer, ha dado la vuelta al encuentro. Sin crear muchas ocasiones, ha metido el segundo. Sabemos que cada partido va a ser complicado. Incluso en momentos difíciles, el Granada ha estado metido y junto", ha destacado. "Futbolísticamente, se puede explicar que no estamos bien porque hemos jugado con un sistema con el que venimos trabajando desde el principio de pretemporada, con dos jugadores que están lesionados y con uno que he puesto ahí que no se ha encontrado cómodo", ha explicado Aitor Karanka, quien insiste en que, si no mejoran, tendrán "muchos problemas".

"Estamos en construcción, con piedras en el camino en forma de lesiones y viajes con la selección. Sin estar bien, estar con doce puntos creo que es importante", ha hecho hincapié. En este sentido, ha argumentado que, dados estos obstáculos, "es imposible construir lo que sería ideal por la confección de plantilla que se hizo". "Me preocuparía si no hubiésemos tenido las lesiones", ha indicado, para insistir seguidamente en que "es complicado construir cuando cada vez cae uno". "A la vez, es para estar orgulloso de todos los jugadores, porque, sin construir, lo intentan", ha agregado.

Cuestionado sobre la circunstancial primera posición en la tabla, ha asegurado desconocer esta situación, así como que no le preocupa. También ha rechazado la idea de que el Granada se siente más cómodo en Los Cármenes. "El partido de Andorra es un accidente que puede pasar, y más, viniendo de tres partidos ganados. El Eibar nos mete cuatro el otro día y hoy pierde en Andorra. El partido del otro día fue engañoso. Si no hubiésemos bajado los brazos con el 2-0, hasta el minuto 70, estuvimos compitiendo con ellos", ha recordado.

Cuestionado sobre la actuación de Víctor Meseguer y Perea, ambos titulares por primera vez, ha reconocido que el centrocampista "ha estado mejor". "Alberto (Perea) no ha tenido su día. Hacía tiempo que no jugaba en esa situación y no ha hecho pretemporada con nosotros. Juega en una posición que no es en la que más ha jugado, aunque no le es desconocida, y lo ha notado. Víctor es un jugador con el que hay que tener paciencia, que nos puede dar mucho. Ante sus excompañeros, siempre hay un extra de motivación", ha valorado. Sobre la conexión entre Callejón y Uzuni, ha señalado que "cuanto más tiempo compartan partidos y entrenamientos, mejor", aunque ha puntualizado que en la plantilla nazarí hay "muchos más" recursos.

En este sentido, ha reparado en que Myrto Uzuni no estará frente a Las Palmas, "pero Bryan Zaragoza sí". "La gente que está saliendo desde el banquillo está dando lo mismo. Creo que es bueno para el club que vayan con sus selecciones tanto Myrto como Ricard. Espero no decir después del partido que les he echado en falta", ha abundado. Sobre el canterano, además, ha afirmado que "es un jugador igual fuera del campo que dentro". "Ese descaro con el que habla es el que sale a jugar. El chico quiere aprender. Con balón, no hay ninguna duda de que marca diferencias. Lo que tiene que hacer es mejorar tácticamente. Hasta ahora, ha llegado gracias a lo bueno que es", ha sostenido.

En la misma línea, Karanka ha argumentado que, cuando se ha lesionado Ignasi Miquel -se desconoce el alcance de su dolencia-, se ha decantado por Víctor Díaz y no por Cabaco "porque el partido es en casa y porque, sin haber estado jugando, da mucho al equipo". "No he tenido ninguna duda. Erick (Cabaco) jugó el otro día y, salvo en momentos puntuales, estuvo fenomenal". Por último, a preguntas sobre Matías Arezo, ha incidido en que el uruguayo "tiene un potencial increíble" y que "sabe que tiene que trabajar mucho, incluso más que los veteranos". "Estoy encantado con su actitud y con su frustración cuando no juega", ha zanjado.