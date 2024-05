Sandoval: "Cuando uno depende de sí mismo, no piensa en ninguna quiniela"

El Granada puede descender matemáticamente este domingo en el Sánchez Pizjuán, pero José Ramón Sandoval evita pensar en esa posibilidad y se centra en "competir al 120% para poder ganar al Sevilla". "Cuando uno depende de sí mismo no piensa en ninguna quiniela. Nosotros dependemos de poder ganar y sumar hacia adelante", ha esgrimido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa previa al choque frente al cuadro hispalense. El de Humanes espera "seguir soñando para alargar todo esto" y, de esta manera, "poner en valor a jugadores y el club", aunque insiste en que el principal objetivo granadinista, dadas las circunstancias actuales, "es mejorar" lo que hay. En paralelo, pretende que el cuadro nazarí "sea capaz de ganar un partido fuera de casa".

"Nos vamos marcando pequeñas metas que nos están fortaleciendo a nivel interno. Vamos a esperar a un Granada como estos últimos partidos, con ambición de poder ganar, pero enfrente vamos a tener a un Sevilla en su terreno, que ahí se crece, se hace más fuerte y desde la etapa de Quique Sánchez Flores ha tenido una mejora muy importante", ha ahondado el técnico rojiblanco, quien ha descartado para la cita tanto a Puertas como a Torrente. "Están evolucionando muy bien. No hay que intentar forzar, porque son dos lesiones de las que podrían recaer con cualquier golpe o gesto. Están entrenando dentro para no perder condición física, pero creo que prontito les vamos a ver con el grupo", ha expuesto sobre los dos lesionados.

Del Sevilla, Sandoval ha destacado que "tiene unos registros que hay que tener mucho en cuenta". "Te crea muchas dificultades porque es el equipo que más centros laterales saca. Tiene unos jugadores en ataque que necesitan muy poquitas jugadas para tener mucha efectividad. Tienen a un futbolista que a mí me apasiona, que es En-Nesyri, que tiene un bazuca en su pierna izquierda. Vamos a tener que estar muy atentos para tapar cada balón que le cae en su perfil", ha descrito al cuadro hispalense, que, a su modo de ver, "con Sergio Ramos ha consolidado ese sistema de creer en su ADN". "Lo que tenemos que hacer es buscar sus puntos débiles, que todos los tenemos, y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Jugar hacia adelante, ser muy intensos en cada una de las acciones… Cada jugada para nosotros es la última de nuestra etapa", ha indicado.

El técnico madrileño ha elogiado tanto al primer entrenador sevillista como a José Luis Oltra, exgranadinista, a quien considera "uno de los mejores estrategas de España". WDesde mi primera etapa puedo decir que soy entrenador y empezó todo con Quique Sánchez Flores. Fue la persona que me firmó mis prácticas como entrenador nacional. Estuve un año viendo sus entrenamientos, analizándolos, y me dio la ilusión de vivir esta profesión. Contagia mucho a la hora de creer en una profesión y la dignifica mucho", ha resaltado sobre el preparador hispalense, quien "ha revertido la situación simplemente con trabajo, sin meterse en ningún charco".

Puede ser quien apuntille a su Granada, pero Sandoval sostiene que "ese pensamiento no ha llegado al vestuario". "Desde que estoy aquí, el lenguaje positivo es lo único que nos ha traído a conseguir cosas. En ningún momento de la semana se ha pensado en nada negativo, todo lo contrario. Hemos pensado en lo bien que está ahora el equipo y lo que es capaz de hacer. Hemos mejorado muchísimos registros", ha abundado el de Humanes. "Es el camino y no tenemos que desviarnos, sino ponernos a velocidad de crucero y no bajar", ha agregado.

No obstante, no niega la realidad. "Lo que está claro es que haciendo las cosas bien como lo estamos haciendo no nos está dando para acercarnos a los perseguidores. Quiere decir que ya no es que nosotros hagamos las cosas bien, sino que también los demás las tienen que hacer mal. Si los demás marcan el ritmo de competición y consiguen pocos puntos, por mucho que hagamos, no les vamos a seguir", se ha encogido. "Lo que más me gusta es la personalidad que está teniendo este equipo y el espíritu de remontada que está viviendo dentro del vestuario. No solamente es el partido, sino el día a día. Lo que estos jugadores quieren es vivir feliz y hacer feliz a su gente", ha apuntado, para seguidamente apostillar que los rojiblancos deben "hacer que eso sea lo más grande del mundo, que la afición sienta este escudo".

Por último, cuestionado sobre un hipotético descenso administrativo del Girona por presuntas irregularidades en el fichaje de Dovbyk, ha asegurado que los granadinistas no han "pensado en ningún momento nada de ello". "Me dolería mucho, aunque nos beneficiara mucho o al Cádiz, que el trabajo de mi amigo Míchel se fuera al traste por una extradeportiva. No se debería permitir. Hay muchos méritos para sancionar a un club, pero creo que lo que se gana en el campo no se debe perder fuera", ha argumentado.