"El equipo encontró un empate más que merecido", ha resuelto Fran Escribá, entrenador del Granada, tras el reparto de puntos entre su equipo y el Eibar en Ipurua. "Si hubiéramos acabado con once, la sensación era de que habríamos estado cerca de ganar. Nunca se sabrá, pero el empate hay que valorarlo porque el esfuerzo de los jugadores fue muy grande", ha valorado el técnico rojiblanco, que no está de acuerdo con la expulsión de Martin Hongla. "En absoluto es roja, lo tengo clarísimo", ha sostenido el valenciano, quien ha lamentado que los árbitros "en ese tipo de decisiones se equivocan precipitándose".

"Nuestra idea era ganar. Habíamos hecho un planteamiento con tres jugadores dentro para controlar el partido, sabiendo que en Ipurua, si no, te aprietan mucho. Lo habíamos controlado bien. Prácticamente no nos habían generado en la primera parte, aunque nos marcaron, ni en todo el partido nos generaron situaciones de peligro salvo una clara que tuvieron y el barullo final con balones colgados", ha analizado el entrenador del Granada, quien ha subrayado que, a su modo de ver, el conjunto rojiblanco "estuvo bien en todo el partido". "Con la expulsión se complica, pero reaccionó bien el grupo, se juntó bien. Cuando cambiamos a defensa de tres, donde teníamos inferioridad, que era arriba, no nos generaron ningún problema", ha continuado.

"Un árbitro debe pitar la falta y, si crees que es amarilla, sacarla. Si es roja, que te llamen y la veas. A la inversa es difícil que te corrijan, porque contacto hay", ha incidido en la expulsión de Hongla, antes de resaltar la respuesta del Granada con un hombre menos. "A lo mejor, si hubiéramos por delante en el marcador, inevitablemente te metes atrás a defender. Nosotros no teníamos nada que perder y hemos sido valientes. Estoy contento en general con el partido, pero sobre todo con esa actitud de pensar en empatar. El equipo siguió pensando que podía hacerlo, pero habíamos tenido suficientes ocasiones para que hubiera llegado antes", ha concluido.

Etxebarría

Por su parte, el entrenador del Eibar, Joseba Etxebarría, ha comparecido disgustado. "Hoy hemos perdido dos puntos, más que ganar uno. Analizando un poco estos dos últimos meses, creo que este partido puede resumir lo que nos está pasando. El equipo está mejor a nivel de juego. A un gran equipo como el Granada, le hemos dominado en fases y hemos llegado con situaciones buenas, pero está claro que no nos da. Hemos tenido el 2-0 claro, se han quedado con uno menos… Luego, con un jugador más, recibir un gol de córner son esos detalles que nos están matando", ha desgranado.