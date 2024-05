Sandoval, sobre el descenso: "Si ha pasado es porque hemos hecho méritos para que ocurra"

El Granada ya asume el descenso, aunque no será matemático hasta que pierda un partido más o el Mallorca gane, lo que puede suceder este sábado. "Si esto ha pasado, es porque hemos hecho méritos para que ocurra. Hemos intentado alargar la sombra lo máximo que hemos podido", se ha encogido José Ramón Sandoval, que no es ajeno a la posibilidad de que el cuadro nazarí sea de Segunda División antes de enfrentarse al Real Madrid. "Me entristece que no nos dejen depender de nosotros mismos e ilusionarnos en un partido tan bonito e importante. El runrún estaría en la grada", ha lamentado. "Estábamos mentalizados de que podía llegar en cualquier momento", ha sostenido, para más adelante definir al conjunto blanco como "el mejor equipo del mundo".

"El jugador la semana pasada ya recibió ese palo. Creo que esta semana está más focalizado en jugar el partido y competir. Después del partido, tenemos que hacer autocrítica de todo lo que no hemos hecho bien, pero ahora estamos para potenciar lo que nos queda, dar valor a lo que tengo. No me voy a cansar de decir que el día a día es lo que me hace ilusión", ha resuelto el técnico madrileño a este respecto, para seguidamente invitar a que "si ocurre, que sea un día menos para volver a la alta competición". "Necesitamos disfrutar de la Primera División. Más aún, el partido este que viene", ha aseverado, con el objetivo de "hacer disfrutar a la afición". "A partir de ahí, lo demás no está en nuestras manos. No dependía de nosotros y ahora, menos", ha esgrimido.

Sobre el partido en sí, Sandoval ha afirmado que el conjunto rojiblanco intentará "que sea un partido bueno y sacar conclusiones positivas, más que otra cosa". "Para estos partidos, al jugador no le hace falta mucha motivación para que salga y dé el 100%. Sí tenemos que tener claro que nos enfrentamos a un equipo que nos va a penalizar mucho en cualquier error, por pequeño que sea", ha afirmado el técnico de Humanes, quien ha puntualizado seguramente que "la concentración tiene que ser máxima para poder vivir el partido con muchas ganas y, sobre todo, disfrutar".

Jugará Piatkowski

Lo afronta sin Miguel Rubio, sancionado, cuyo lugar ocupará Kamil Piatkowski. "Desde que he llegado, lo ha dado todo, ha entrenado muy bien. Es su posición natural. Lo ha percibido durante la semana, pero quiero que lo sepa para que esté preparado para el partido", ha avanzado, antes de descartar a Antonio Puertas. "Recibió un golpe en una lesión antigua que tenía. Es una lesión muy dolorosa. Nuestro objetivo es que llegue para disputar algunos minutos hasta el final de la temporada. El grado de dolor lo tiene que manejar él", ha aclarado con respecto al almeriense. Entre algodones, de nuevo, Myrto Uzuni, que "está haciendo un esfuerzo para llegar", al igual que Carlos Neva, que "ha estado jugando con una microrrotura".

No considera que las rotaciones madridistas faciliten el duelo. "Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo. A la vista está lo que es capaz de hacer, lo hemos visto este tiempo atrás. Los jugadores que vayan a participar quieren reivindicar un puesto, ponérselo difícil a Ancelotti. Si algo tiene este equipo es que es un depredador. Los futbolistas que estén van a querer sumar goles. Tenemos que seguir el plan de partido que hemos trabajado durante toda la semana e intentar que ellos no se sientan cómodos en nuestra casa, porque jugamos con nuestra gente, que nos va a llevar en volandas", ha señalado Sandoval, que ve al Granada como un plantel "que en los últimos encuentros ha competido muy bien". "El once que salga también es campeón de Europa y de LaLiga. Si se le gana al madrid, es porque hemos hecho todo muy bien y ellos no lo han hecho todo bien, no porque salga un jugador u otro", ha apostillado.

El técnico rojiblanco ha confirmado el pasillo a los blancos antes del encuentro. "Somos un club y unos profesionales muy respetuosos con la gente que consigue objetivos, y creo que el Madrid se merece que se le haga ese pasillo. Es el flamante campeón de Liga y hay que aplaudirlo", ha reconocido, aunque seguidamente ha lanzado una advertencia: "Cuando se acabe, van a tener enfrente a un rival que se lo va a poner muy difícil". A su modo de ver, "ha sido un acierto no recoger aquí la copa porque lo suyo es que lo haga con su afición y celebren", ha abundado, sin reparar demasiado en la presencia de madridistas en la grada. "Eso no lo podemos evitar nosotros. Es un club tan grande que en todas las partes de España tiene muchos fans y aficionados. Estoy segurísimo que el abonado del Granada va a empujar para que gane. Nosotros tenemos que dignificar un poquito el final de la temporada", zanja.