El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este viernes entre su equipo y el Albacete, un conjunto que, a su juicio, "tiene muy claro lo que quiere hacer con y sin balón". Espera que el cuadro rojiblanco se muestre en Los Cármenes como un plantel "equilibrado y valiente a nivel de actitud", tal y como ha expuesto, después de descartar la presencia de Rochina, Petrovic, Bodiger y Quini, aún lesionados.

Primer encuentro con la afición: "Espero que nos salga el mejor partido posible, precisamente para que nuestra afición, que creo que va a generar, como siempre, un ambientazo, se vaya con la satisfacción de ver a su equipo hacer un gran partido. Es lo que espero, lo que deseo, y para eso estamos trabajando".

Albacete: "Tenemos mucha información. Hemos visto muchos partidos de ellos esta temporada. Lo conocemos muy bien. Es uno de los equipos que más me gustan de la categoría. Tienen -los futbolistas del cuadro manchego- muy claro lo que quieren hacer con y sin balón, lo están plasmando a la perfección, de ahí los buenos resultados que están teniendo. Es un equipo peligrosísimo cuando recupera el balón, con esa velocidad que tienen sus jugadores, que son muy verticales. Sin balón, es un conjunto muy agresivo e intenso que dificulta mucho la posesión de balón".

Ausencias: "De los que había lesionados, recuperamos a Melendo y Miguel Rubio. No se ha recuperado Rochina, tampoco Petrovic, tampoco Yann Bodiger… Quini tampoco. En eso estamos".

Rol de Callejón: "Hablé con Callejón como estoy hablando con casi todos los futbolistas. Me gusta mucho que haya comunicación con todos, escucharles. Tenemos la gran fortuna de que es un jugador tan versátil que se puede acoplar a cualquier posición de las de arriba. Es lo que pretendemos en este equipo. Cuantos más jugadores versátiles haya y que sean capaces de ocupar varias posiciones, genial. Callejón va a jugar siempre en posiciones de ataque, sea tirado a un costado o desde el pasillo central. Conocemos sus características y queremos que esté siempre cerca del área contraria"

Meseguer y las alternativas en el centro del campo: "Meseguer está trabajando fenomenal. Ha hecho una gran semana de entrenamientos. Es verdad que es el único mediocentro específico que tenemos. Hemos trabajado diferentes alternativas durante la semana, ya lo hicimos en el partido de Copa. Haremos lo que entendamos que nos pueda venir mejor para el partido de mañana, teniendo en cuenta también las características del rival, aquello de lo que esté convencido de que va a ser lo mejor para nosotros".

Qué equipo quiere que se vea: "Nosotros estamos tratando de que el equipo vaya mostrando su identidad en los entrenamientos. Estamos trabajando precisamente esa idea, esa mentalidad ganadora de la que he hablado desde el principio. Es lo que vamos a intentar plasmar mañana, que sea un equipo equilibrado, valiente a nivel de actitud, atrevido… No hablo a nivel táctico, sino de mentalidad. Eso es lo que estamos tratando de generar. A partir de ahí, dependiendo de las características de los futbolistas que empleemos, seremos un equipo que se parezca a lo que queremos o no. En eso ponemos el foco, es en lo que estamos trabajando. Queremos que el equipo lo dé todo. Sé que esta afición apoya y recompensa muchísimo el esfuerzo. Y, sobre todo, tratar de hacer un buen partido, buen fútbol, que para ganar en este juego no solo se trata de el esfuerzo, que es innegociable".

Jugador que más le ha sorprendido: "Sería injusto decir un nombre. Me ha sorprendido la gran predisposición que están teniendo, desde el primero hasta el último. Eso es garantía de tener tranquilidad para un entrenador. Sabes que son futbolistas muy comprometidos con la causa".

Estado de Uzuni tras jugar con Albania: "Uzuni ha llegado cansado, como es lógico después de jugar ayer 87 minutos y del viaje. Vamos a ver cómo amanece mañana, cómo está. Hablaremos con él y tomaremos la determinación".

Balón parado: "Nosotros tratamos de trabajar todo. Lo que pretendemos es que el equipo sea eficaz, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Luego influyen mil circunstancias, pero es algo que me parece importantísimo en cualquier categoría. Hoy en día está tan igualado todo que la pelota parada te abre muchos partidos. Ojalá seamos eficaces, que es de lo que se trata, pero por trabajar no va a quedar".

Oviedo, rival en Copa: "Es lo que nos ha tocado. Equipo de nuestra categoría. Nos queda un tiempo, partidos por delante para pensar en el Oviedo".

Ánimo de la plantilla: "Están trabajando de forma sensacional. Tienen una gran predisposición al trabajo, muy atentos y con muchas ganas. En este sentido, muy contento".