Paco López: "El pasado es pasado; intentamos no distinguir entre partidos de casa y fuera"

El entrenador del Granada, Paco López, ha invitado a olvidar la tendencia derrotista que el conjunto rojiblanco ha adquirido lejos de Los Cármenes y empezar una cuenta nueva a partir de la visita a Leganés de este domingo (16:00 horas). "El pasado es pasado. El presente es lo que hay que vivir, en lo que nos tenemos que centrar. Lo más inteligente es poner el foco en el trabajo y no en las consecuencias", ha expuesto el preparador valenciano, antes de incidir en que la idea con la que trabaja es "no distinguir entre partidos de casa y fuera". "Nuestra mentalidad va a ser la misma. Independientemente del plan de cada encuentro a nivel táctico y de donde juguemos, lo que quiero ver y espero hacerlo es un equipo con mentalidad ganadora", ha sentenciado.

"Trato de mirar siempre el presente, hacia adelante. Para mí, lo único que vale es el trabajo. A nivel emocional, tratamos de darle a este equipo, y creo que la tiene, una mentalidad ganadora, una actitud ganadora, independientemente del resultado final. No nos vamos a dejar llevar por las consecuencias, lo que ha habido antes o lo que pueda haber después, sino en lo que hacemos ahora, en el trabajo, en hacer las cosas bien, ser un equipo de verdad, un conjunto intenso, agresivo, valiente", ha insistido el de Silla. "Los resultados serán los que serán, pero no nos vamos a fijar en lo que ha habido antes, en lo que pasará o en lo que deja de pasar, sino en el trabajo y en el camino, en ese proceso de mejora", ha profundizado, cuestionado por el factor mental de esta circunstancia a domicilio.

Antes, el entrenador del Granada ha confirmado la vuelta de Petrovic y Rochina tras superar sus respectivas lesiones. "Han entrenado con normalidad durante toda la semana. Tenemos dos jugadores más para la causa", ha señalado. La duda se sitúa sobre Cabaco, que "arrastra una pequeña molestia en la rodilla del último partido, contra el Albacete". Por lo demás, todo sigue igual. Quini y Bodiger continúan en la enfermería, al menos por una jornada más. Meseguer e Ignasi Miquel han trabajado con los fisios, pero en principio sin problemas físicos que les impidan jugar en Butarque. El equipo, en cualquier caso, entrenará aún este sábado, a puerta cerrada, justo antes de partir hacia Leganés.

"Me gustan los jugadores versátiles"

Precisamente, cuestionado sobre Rochina, ha recordado que le conoce "muy bien" y que sabe que "se adapta" a distintas ubicaciones en el campo. "Me gustan los jugadores versátiles y se adapten a cualquier posición. Depende del dibujo de inicio, puede jugar tirado a una banda para utilizar el pasillo interior, puede jugar por detrás de los delanteros, en el Levante, lo he llegado a poner de mediocentro. Es un jugador con versatilidad y nos puede dar muchísimo, no solamente por sus condiciones en el campo, sino por su experiencia", ha destacado sobre el mediapunta valenciano. En una línea similar se ha expresado sobre Myrto Uzuni. "Por sus características, puede jugar en cualquier posición de las de arriba. Si, al final, jugamos con dos delanteros, puede jugar en punta, como extremo o interior; si jugamos con tres, puede jugar tirado a la banda o por dentro. Lo más importante es que sea eficaz para el equipo".

También fue preguntado sobre la posibilidad de dar continuidad al once que goleó al Albacete. "Habrá veces que le demos continuidad al equipo porque entendemos que es el mejor para el partido que tenemos y habrá veces que hagamos cambios. No me gusta etiquetarme en nada, sino ir día a día, partido a partido. Lo más importante es tener a todos los jugadores enchufado, que todo el mundo sepa que es importante y necesario", ha detallado, antes de medirse a un Leganés que "está llamado a estar en los puestos de arriba desde el inicio". "No tuvo un buen comienzo, pero precisamente lo pillamos en uno de sus mejores momentos de la Liga. Tiene jugadores de medio campo hacia arriba con un nivel muy alto, altísimo diría yo para la categoría", ha analizado. "Le gusta llevar el control de los partidos, tiene un gran entrenador", ha apostillado.

Por último, se le cuestionó sobre su plan con Luis Abram. El central peruano permanece cedido en Cruz Azul, pero su préstamo finaliza el próximo mes de diciembre, por lo que en el mes de enero debería regresar al Granada si el club mexicano no ejecuta la opción de compra de la que dispone sobre el futbolista, algo que no parece probable. "Sé que pertenece al club, pero todavía no lo he hablado con la dirección deportiva. Estoy tan centrado en el día a día, que ya lo valoraremos", ha indicado.