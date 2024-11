El paso de Fran Escribá por Zaragoza dejó tanto en el club como en el técnico un regusto agridulce, tras enmendar el rumbo maño en su primer ejercicio y desinflarse en algo más de un mes aciago que puso fin a su segunda campaña antes de lo previsto. El proyecto, ambicioso y con el objetivo de regresar a Primera, se asemejaba en cierta medida al que le propuso el Granada en septiembre, con el que este sábado (18:30 horas) regresa a La Romareda. El conjunto rojiblanco retoma su carrera de fondo por el ascenso con el objetivo de recuperar el ritmo que frenó en seco el Levante en la pasada jornada. La derrota quedó enterrada por la resaca emocional de la racha previa y el pase de Copa, pero en el inestable clima nazarí, la ansiedad y el runrún pueden carcomer la tranquilidad a poco que un par de resultados no acompañen. El técnico lo sabe, y también que los maños no son el mejor rival para concertar una terapia.

El cuadro aragonés circula por la zona noble, con los mismos 19 puntos que hasta el momento ha cosechado el Granada, aun gobernado por una llamativa irregularidad. En su última cita liguera, también perdió, en casa contra el Castellón, si bien en Copa del Rey se deshizo con goleada de L’Hospitalet. Le sucede, como al conjunto rojiblanco, que su rendimiento en La Romareda lastra su marcha, hundido entre los peores locales de la categoría, pero casi impecable como forastero. Una circunstancia de la que Fran Escribá y sus pupilos pretenden sacar partido, con lo que volverían a dormir en plazas de ascenso directo.

Víctor Fernández dirige a un equipo plagado de jóvenes sobradamente cualificados, pero faltos de continuidad en su desempeño. Se trata de un plantel agudo, protegido habitualmente por Iván Calero, Lluís López, bernardo Vital y Tasende -en la enfermería, no jugará este fin de semana- para poder emprender ataques relámpago. No teme en saltarse la fase intermedia, aunque disponga de hombres con pie aterciopelado como Francho Serrano, porque arriba tiene punzones bien puntiagudos. Adrián Liso, Bazdar y Mario Soberón lo aceleran, certeros ante el marco rival, con dos, cuatro y seis dianas respectivamente, si bien el máximo artillero zaragocista no llegará por lesión. También sus relevos funcionan, con Iván Azón como agitador en estado de gracia, y, si nada le sale, activa el plan Aketxe a balón parado.

Ante los peligros maños, la pizarra de Escribá, que puede devolver al once rojiblanco la estructura en rombo que tan efectiva le resultó en Castalia. El Granada mejoró así frente al Levante, conjunto similar al Zaragoza, y Reinier descansó en Copa, fresco por ende para saltar a la titularidad. Habrá que ver si también lo hace Luca Zidane, que en Tudela se volvió a enfundar los guantes por primera vez desde su lesión, si bien parece que el puesto en Liga sigue perteneciendo a Diego Mariño. La carga acumulada invita al descanso de Ricard Sánchez por el flanco derecho, mientras que en el centro de la zaga apunta a continuar la pareja que formaron Miguel Rubio y Oscar Naasei, necesitado el equipo de velocidad para cuando los aragoneses reten al galope. Brau, sin minutos entre semana, también puede volver sin demasiada fatiga.

Si el técnico valenciano se decanta finalmente por cuadrar su dibujo, Martin Hongla y Gonzalo Villar tomarían los mandos, algo más escorado el murciano, presumiblemente con Pablo Sáenz como interior en el perfil contrario. El canterano aprovecha cada minuto y convence con su ímpetu, lo que complica la competición a Tsitaishvili, venido a menos en las últimas semanas. Reinier engancharía, con la tarea de conectar con Myrto Uzuni y Lucas Boyé, a pesar de que Weissman sigue llamando a la puerta. Su intervención, inadvertidos ante el Levante, determina en buena medida el progreso rojiblanco. A sus goles se aferran el Granada para volver a pisar el acelerador y Escribá para servir su particular venganza.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Poussin; Iván Calero, Lluís López, Bernardo Vital, Clemente; Adrián Liso, Francho Serrano, Marc Aguado, Ager Aketxe; Iván Azón y Samed Bazdar.

Granada CF: Diego Mariño; Rubén Sánchez, Miguel Rubio, Oscar Naasei, Miguel Ángel Brau; Martin Hongla, Gonzalo Villar, Pablo Sáenz, Reinier; Myrto Uzuni y Lucas Boyé.

Árbitro: Saúl Ais Reig, del comité valenciano.