Antonio Arrabal: "Vamos a seguir peleando porque Escúzar necesita una conexión directa con la Circunvalación"

Escúzar está inmerso en un proceso de desarrollo importante. El municipio granadino, ubicado a menos de media hora de Granada capital, va a acoger el acelerador de partículas, un gigantesco proyecto que será la mayor instalación científica de España y se convertirá en uno de los pilares para conseguir hacer rentable la fusión nuclear, la energía de las estrellas. Se va a crear en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar, en la que ya hay instaladas empresas pequeñas y otras de más envergadura y donde trabajan unas 1.600 personas, una cifra que se va a multiplicar con la llegada del proyecto del IFMIF-Dones. El alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, analiza en esta entrevista con GranadaDigital lo que supone este proyecto para el municipio, la importancia del Citai y de las dos explotaciones mineras que hay en la localidad, así como la necesidad de mejorar las conexiones con la capital, entre otros asuntos.

Pregunta (P): Quería comenzar esta entrevista preguntándole por lo que, sin duda, es el gran reto para el municipio de Escúzar, que es acoger el futuro acelerador de partículas. Ya, desde hace un mes, están en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) las oficinas de la Universidad de Granada donde trabajan los técnicos del futuro acelerador de partículas. ¿Qué ha supuesto ya todo esto para el municipio?

Respuesta (R): En primer lugar, esto ha sido un proyecto que en un principio generaba muchas dudas, pero que, poco a poco y con campañas de información, la gente realmente ha descubierto lo que es este proyecto. Para el municipio de Escúzar ha sido muy importante, digamos que está marcando un antes y un después en lo que al desarrollo se va a referir, sobre todo de nuestro Citai. Ahora tenemos a la UGR, que recientemente han empezado a trabajar en un edificio auxiliar. Desde luego también es un verdadero orgullo que la Universidad de Granada, la primera vez que decide salir de su propia ciudad sea a nuestro municipio de Escúzar. Muy contento y muy satisfecho de que tanto la universidad como el futuro proyecto del acelerador se nos implante allí.

P. Van a ser diez años de trabajo para construir ese complejo acelerador de partículas, ¿no?

R: Lo que es el edificio principal, sí, se entiende que son diez años de construcción, lo cual es un gran reto tanto para las propias constructoras como para el municipio, que tendrá que ir adaptándose y cambiando lo antes posible para poder albergar una obra de esta envergadura, ya que en principio se habla incluso de cerca de mil personas trabajando en lo que es la infraestructura. Y de años de obra entendemos también que se desarrollará en torno a dicha construcción por diferentes empresas que sean las que se encarguen también de suministrar y apoyar este proyecto.

P. Usted vio desde el inicio la importancia de este proyecto del acelerador de partículas y no dudó en ofrecer la parcela de 100.000 metros cuadrados de terreno que se exigía para que el proyecto tuviera posibilidades, ¿no?

R: Sí, así es. Nosotros, desde el primer momento y una vez que se nos hizo la propuesta, no dudamos un solo segundo, previas consultas de saber realmente lo que era un acelerador de partículas, la importancia, la envergadura del proyecto. Y una vez teníamos claro de lo que se trataba, fue la principal apuesta de nuestro equipo de gobierno y del Ayuntamiento en pleno. Voy a decir que la verdad es que a lo largo de estos años todos los concejales, tanto en el equipo de gobierno como en la oposición, han visto con muy buen ojo el desarrollo del acelerador. Y así es, decidimos tomarla, ser generosos, pero no nosotros, sino el pueblo en sí, porque al fin y al cabo es patrimonio del municipio lo que estás dando, hacer una cesión de 100.000 metros cuadrados.

P. Pero el Citai es mucho más que el acelerador de partículas, allí operan ya empresas importantes como Amazon, Lidl, Rovi o Cuerva. ¿Qué supone todo esto también para el municipio?

R: Bueno, es que realmente, el verdadero impulso económico y el verdadero motor de Citai siempre han sido estas pequeñas empresas, y luego empresas de más envergadura, como Aceites Maeva, Plásticos Sierra Nevada, Plásticos Hita, Gabia Metal, una empresa familiar que también fueron de las primeras que apostaron por implantarse en Escúzar. Son los que, a lo largo de todos estos años, cuando todo estaba un poco más parado, incluso el desarrollo, es verdad que también han pasado, no por dificultad, porque es verdad que hay que destacar que la gerencia de parque siempre ha tenido los pies en el suelo y la cabeza muy bien amueblada para que este proyecto consiguiera consolidarse.

P. Son muchos los trabajadores que se desplazan cada día al Citai y ya desde el Ayuntamiento han pedido a la Junta una mejora en el transporte público, ¿qué demandan concretamente?

R: Lo que demandamos a la Junta de Andalucía, al Consorcio, a todas las instituciones que están implicadas, es facilitar el poder acceder a Citai y al propio municipio para que, de alguna manera, la gente encuentre atractivo el uso del transporte público. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo nos estamos dando cuenta de que las líneas que hay en la actualidad no son atractivas. ¿Por qué? Porque hacen diferentes paradas en los diferentes municipios y lo que necesitamos es una línea directa que venga de Granada a Escúzar, parando en Citai en un par de puntos, un par de paradas, y a la inversa que tenga la misma situación, para que el que venga a trabajar no eche en volver una hora y media cada vez que va y cada vez que viene. En definitiva, lo que demandamos es una línea directa. Y si pueden ser dos. Yo entiendo que irá a medida de la demanda, que irá creciendo. Es verdad que también la gente, especialmente la gente de la universidad, siempre está concienciada y siempre viaja en transporte público, y ahora pues le supone un incordio.

P. En el Citai también se está trabajando ya para contar con un servicio de restauración, otra de las necesidades que tiene, ¿cómo va avanzando esto?

R: Citai y la zona, en general, necesita ya de un servicio de restauración a demanda de todo lo que está viniendo. Es verdad que vienen empresas de restauración que se están interesando. Y esperamos que pronto se convierta en una realidad, que se genere allí una parada, bien una gasolinera, un pequeño hotel y un área de restauración que cubra las demandas. En la actualidad, estamos hablando de 1.600 personas las que están, pero entendemos que en breve esto se va a multiplicar.

P. Los trabajadores del parque industrial de Escúzar están aumentando y aumentarán mucho más con la llegada del acelerador de partículas, y algunos pueden optar por vivir en el municipio. ¿Qué ofrece Escúzar a estos profesionales que decidan quedarse a vivir?

R: Escúzar lo que ofrece, a día de hoy, es tranquilidad, descanso y un pleno contacto con la naturaleza. Y además de la ventaja de que, como antes comentábamos, estamos apenas a 20 minutos de Granada capital, reunimos suficientes requisitos como para que sea un municipio atractivo. Nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando ahora en el arreglo de calles principales, estamos cambiando toda la red de abastecimiento, saneamiento, estamos con campañas de concienciación de limpieza y, en definitiva, lo que queremos es que también parte de esa gente se pueda quedar en nuestro municipio.

P. Esto, sin duda, es algo muy importante para el municipio para luchar contra la despoblación.

R: Así es. Nosotros, afortunadamente, podemos decir que no somos de los municipios que estamos restando población, pero también es verdad que estamos ahí, que nos mantenemos. No llegamos a ese crecimiento que todos los alcaldes quisiéramos, de que el pueblo se vaya desarrollando poco a poco, vaya creciendo y siempre, por supuesto, sin perder su identidad, pero que vaya en aumento. En la actualidad tenemos 830 - 835 habitantes

P. Desde el Ayuntamiento ya están trabajando en el desarrollo urbano del municipio, ¿tienen un PGOU en marcha en ese sentido?

R: Sí, tenemos un PGOU en marcha. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que el PGOU, en definitiva, no tiene las mismas necesidades de hace 15 ó 20 años, cuando se aprobó, a las de ahora. En ese sentido, estamos trabajando porque estamos mirando la posibilidad de que se desarrollen algunas de las unidades que tenemos, como Ayuntamiento, para la construcción de viviendas. Eso por no hablar de que también tenemos un porcentaje elevado en el municipio, al igual que en la mayoría de los pueblos, de casas deshabitadas. En cierto modo, queremos también motivar e incentivar a que la gente tenga conciencia de la importancia que tiene vivir en el casco histórico, dentro del pueblo, que no sea solo zona VPO o zonas residenciales

P. Además del Citai, Escúzar cuenta con dos explotaciones mineras que dan trabajo a muchos vecinos.

R: Así es, efectivamente. Nosotros, en la actualidad, contamos con dos explotaciones mineras. Una desde el 89, Kandelium Minerales, y otra desde el 2007-2008, que es Knauf. Una se dedica a la explotación de estroncio y los otros a la explotación del yeso. Y la verdad es que han sido dos verdaderos motores de impulso, en lo que a trabajo se refiere, y desarrollo. En tiempos de crisis, siempre tuvimos la suerte, no todo el mundo por desgracia, pero sí bastantes familias, de tener recursos económicos gracias al impulso y al desarrollo de la explotación de estas industrias mineras.

P. Porque hace unos años la gente se marchaba de Escúzar para trabajar fuera también.

R: Sí, efectivamente. Aquí en un principio, en los años 40, 50, 60, empezó a emigrar la gente a Alemania, Suiza, Francia y, posteriormente. con el boom del turismo en España, fue mucha la gente también que se marchaba a hacer temporadas a las costas de Cataluña, a Ibiza, a Baleares… Poco a poco ha ido revirtiendo al punto de que ya apenas se va nadie. Finalmente, hemos conseguido que la población se asiente, pero no solamente durante un determinado tiempo al año, sino durante todo el año. Y eso es gracias a esto, a Citai y a la industria minera. Y afortunadamente, a la suerte que hemos tenido de tener este polígono industrial.

P. A la Alcaldía de Escúzar llegó en 2015, ¿en qué ha cambiado el municipio desde entonces?

R: El municipio está cambiando de una manera brutal. Sí es verdad que en el día a día, yo mismo muchas veces paso y veo alguna calle y no me acuerdo ni de cuándo se hizo, cuándo se reformó, cuándo se cambió por completo. Pero sí que es verdad en estos años, básicamente hemos empezado a poner los cimientos de lo que pueda ser un gran pueblo, porque siempre ha sido un gran pueblo. Pero ahora es verdad que es un reto muy importante el que tenemos. Ahora estamos dándole mucha importancia a darle valor a los edificios históricos que tenemos. De hecho, estamos trabajando ahora en la iglesia de nuestra Virgen de Rosario, preparando todo el paseo y una pequeña plaza para que resalte más, y que sea un núcleo, un centro turístico. Es poco lo que tenemos, pero tenemos que ponerlo en valor.

P. También trabajan en proyectos que apuestan por las energías renovables en el municipio, ¿qué proyectos se han llevado ya a cabo y cuáles más hay previstos?

R: Nosotros, recién llegados al Ayuntamiento, es verdad que firmamos un convenio de colaboración con una empresa y lo que hicimos fue concienciar a la población de la importancia que tenían las renovables. Es verdad que se hizo una prueba piloto de lo que eran las placas solares que, a día de hoy, es mucho más familiar para todo el mundo y está dando muy buenos resultados, porque finalmente ha sido gran parte de la población la que ha optado por tener unas placas solares como apoyo energético y como energía verde, para eliminar huellas de carbono. Ahora mismo también estamos trabajando en un proyecto de la implantación de unos aerogeneradores en la parte sur del pueblo. En definitiva, nosotros nos sumamos a todo lo que hay en innovación y desarrollo de nuevas energías que sean renovables y verdes.

P. Además en Escúzar apuestan por mantener vivas sus tradiciones, ¿qué actividades se organizan desde el consistorio para que se sigan manteniendo? Por ejemplo, talleres para aprender a hacer trabajos con esparto, ¿no?

R: Sí, nosotros lo que ponemos muy en valor son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. No podemos olvidar que somos un pueblo tradicionalmente agrícola y le estamos dando mucha importancia a todo lo que era en su momento la recolección del esparto. De hecho, tenemos una fiesta que es la Candelaria, hacemos unas antorchas que tienen diferentes nombres dependiendo de los municipios. En nuestro caso son los hachos. Y hay tradiciones como los hachos o San Marcos, que es una salida al campo, con un pan de aceite que está buenísimo, que se llama hornazo. Y lo que hacemos es potenciar y aumentar, bien con talleres o en coordinación con el colegio también, por supuesto, para que desde pequeñitos se vayan dando cuenta de la importancia que tienen y que no olviden nunca ni las raíces ni nuestras tradiciones.

P. Y un proyecto que han conseguido poner en marcha en Escúzar este pasado mes de septiembre ha sido el comedor escolar, después de años demandándolo, ¿no?

R: Sí, nosotros desde el 2011, creo recordar, incluso antes, estábamos demandando un comedor escolar y, finalmente, gracias a la sensibilidad, todo hay que decirlo, y a la colaboración junto con la delegada de la Junta Andalucía, hemos conseguido que se ponga en marcha. Y la verdad es que está teniendo muy buena acogida y muy buen éxito. También es verdad que tenemos una guardería, aunque al ser un municipio menor de 5.000 habitantes no estamos obligados a prestar ese servicio, pero entendemos que es muy importante también por el tema de la conciliación familiar. Desde aquí animo a ver si hay alguien que se quiera apuntar más, porque ahora este año tenemos muy pocos niños, tenemos seis. Pero bueno, poco a poco intentamos cumplir las necesidades de nuestros vecinos.

P. Y a corto plazo, ¿qué proyectos tiene para Escúzar?

R: Tenemos diferentes proyectos. Ahora mismo estamos trabajando en un tema de firmar un convenio de colaboración, ‘La Huella Verde’ se llama, que es para crear un bosque mediterráneo y el pueblo, desde los más pequeños hasta los más mayores, tenga la oportunidad de poder disfrutar de él y también participar de una manera activa, o sea, en campañas de plantación de árboles y en campañas informativas. La verdad que es algo que nos ilusiona mucho. Estamos muy concienciados con el medio ambiente y entendemos que tenemos que hacer todo lo posible por tener árboles y tener todo lo que necesita un pueblo para tener encanto.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos personas muy ligadas a Escúzar:

(Audio): Sergio González, gerente de Citai, le pregunta qué medidas se podrían adoptar desde el Ayuntamiento para seguir atrayendo a empresas a la Ciudad Industrial y Tecnológica.

R: Bueno, es una alegría escuchar a Sergio. Yo creo que lo más importante siempre es la colaboración directa, como venimos teniendo a estos años junto con Citai. Nosotros, cuando viene cualquier proyecto, intentamos darle la mayor agilidad posible dentro de nuestras posibilidades. No debemos olvidar que somos un municipio pequeño, también tenemos nuestras limitaciones, pero también es verdad que nos felicitan por la rapidez que tenemos a la hora de tramitar licencias y todo tipo de documentación. ¿Medidas? Las de ahora mismo: tener empatía con las empresas, ser conscientes del esfuerzo que les supone a ellos implantarse o cambiar de domicilio, porque no todas son de nueva creación, también hay muchas que se trasladan por diferentes motivos y nosotros, a día de hoy, estamos muy contentos, estamos satisfechos. Y mejorar, aunque no dependa de nosotros, es verdad que siempre hemos estado llamando a las diferentes instituciones, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, para mejorar los accesos. Recientemente ya se ha inaugurado un tramo que estaba en obras, pero vamos a seguir peleando porque, al final, lo que realmente necesita Escúzar es una línea directa con la Circunvalación, que nos comunique por las redes de carretera y que no tengamos los problemas que a veces tenemos con el tráfico pesado. A día de hoy, está multiplicado por cien el tráfico que había hace apenas dos años, ahora sobre todo en camiones y trailers.

P. Vamos a escuchar otra pregunta.

(Audio): Mariló Bocanegra Estévez, la directora del CEIP Cristo de Rescate, el colegio de Escúzar, le plantea dos preguntas: “Nuestra mayor necesidad a nivel educativo es la creación de un colegio nuevo. Sabemos que esto no es competencia a nivel municipal del Ayuntamiento, sino de la Junta, pero nuestra pregunta es, en caso de empezar a mover el proceso de solicitud de un edificio y un colegio nuevo, si contamos con el apoyo de nuestro ayuntamiento. Y una segunda cuestión que nos plantean más nuestro alumnado es el tema medioambiental, porque ellos están muy preocupados con este aspecto y muy concienciados. Entonces, quieren saber si, a nivel de Ayuntamiento hay una propuesta que mejore la situación medioambiental de la zona donde ellos viven. Y si pueden colaborar ellos, como ciudadanos, en la mejora y en la participación de ese proyecto”.

R: Referente a la primera pregunta, de una persona a la cual le tengo mucho cariño y llevamos varios años trabajando, como bien dice ella, no es competencia a nivel municipal, desde luego, la creación de un nuevo colegio o de un nuevo instituto. En este caso también tendríamos la necesidad de un instituto, porque a veces no es la necesidad que tenga ahora, sino en previsión a futuro. Y desde luego, el Ayuntamiento en todo momento va a estar siempre apoyando la creación de un colegio nuevo, si bien es verdad que todos los años dedicamos una partida bastante importante de nuestro presupuesto a las mejoras, arreglos, pero no es suficiente. Entonces, nosotros no tenemos nunca, ni vamos a tener, ningún problema en invertir, porque no se trata de gastar es invertir en la creación de un nuevo colegio, aportando terreno incluso si es necesario o tener que hacer cualquier tipo de aportación económica. Insisto, y soy repetitivo, aunque no sea obligación nuestra, nosotros no tenemos problema ninguno y aquí estoy dispuesto a lo que sea necesario: cesión de terreno, aportación económica… Nosotros siempre vamos a ir de la mano de la dirección del colegio, que son realmente los que saben cómo va el tema.

Y luego, ¿qué medidas tenemos? Pues son bastantes las medidas, desde plantaciones de árboles, que venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Es verdad que hemos puesto bastante más arboleda, la creación de un bosque y ahora también estamos planteando la idea de poner una zona del pueblo, una zona protegida de monte, para aves esteparias, aves migratorias. Está muy verde la cosa, pero vamos a hacer todo lo posible porque también podamos hacer eso. Con los niños, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues como lo venimos haciendo ahora: campaña de concienciación y que sean claros partícipes. El año pasado, por ejemplo, teníamos que hacer una plantación de repoblación de árboles en una plaza, en la plaza del Pilar, y llamamos al colegio porque queríamos que ellos fueran partícipes, que fueran los propios alumnos los que ayudaran a plantar los árboles. Por lo demás, también es verdad que tienen la fortuna y la suerte, aunque no son conscientes, de vivir en un pueblo. Y te das cuenta de que es una de las cosas que les preocupa, lo cual me alegra mucho.

P. Y ya por último, alcalde, más largo plazo, ¿qué proyectos tiene para Escúzar?

R: El principal proyecto que tenemos es que la gente que viene a Escúzar se sienta querida, se sienta a gusto y se integre. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que también he comentado en una pregunta anterior, estamos intentando hacer que nuestro pueblo sea más atractivo de lo que es. Estamos intentando concienciar a la gente que tiene vivienda deshabitada de que la reformen o, en el peor de los casos, que la tiren abajo, la derriben y construyan casas nuevas, porque, desde luego, el corazón de un pueblo y lo más bonito de un pueblo es intentar mantener su esencia de pueblo, pero es verdad que es muy importante que la gente también aporte su grano de arena.