Aitor Karanka: "Nunca he temido por mi puesto en ningún sitio"

"Por mi puesto no he temido nunca, pero no aquí, sino en ningún sitio. Estoy haciendo el trabajo que se me encomendó desde que volví a Granada y lo voy a seguir haciendo", ha expuesto el entrenador rojiblanco, Aitor Karanka, en su rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en Oviedo. "No me preocupa en absoluto, no me paro ni a pensar en ello", ha insistido a preguntas de los medios locales el técnico vitoriano, quien, no obstante, ha reconocido que "el partido es para analizarlo bien, en profundidad, y ver qué ha pasado". "Siempre he dicho que, aunque no metiésemos goles, estaba tranquilo por la situación y la calidad de la plantilla, pero el de hoy es un encuentro para no hablar mucho, porque te puedes arrepentir de lo que dices", ha abundado".

"No es que no haya habido suerte, sino que prácticamente no hemos creado contra un equipo con 10 jugadores", ha lamentado Karanka, quien ha sostenido que "no es normal no hacer una ocasión ante un equipo con un hombre menos", convencido de que el conjunto rojiblanco "ha dado otra vez un paso atrás". "Lo que hemos hablado al descanso era dar un paso adelante, es la idea que he tenido con los cambios. El único que he hecho en la parte de atrás es el de Carlos Neva, que viene de ocho meses de lesión. Me daba miedo que el Oviedo nos hiciese daño en transiciones He acabado sacando prácticamente a todo lo que había en el banquillo", ha argumentado el preparador, que ha insistido en que el duelo requiere "analizar, hablar y ver qué ha pasado".

El entrenador del Granada ha reconocido que la circunstancia "extraña", en especial por los hombres empleados por el vitoriano. "Con un rival menos, ya no es que no hayamos metido gol, sino que prácticamente no hemos creado ocasiones", ha resaltado, antes de afirmar que "es complicado a veces jugar con un jugador más", pues "piensas que va a ser un poco más fácil de lo que es habitualmente y según va pasando el partido, esa confianza se va convirtiendo en ansiedad". "En otros momentos he dicho que no tenía preocupación, pero ante un Oviedo en zona de descenso, con un jugador más, con todos los jugadores que han jugado y la calidad que tenemos en la plantilla, claro que me preocupa que no hayamos generado ocasiones claras. Hay que analizarlo y ver por qué no han llegado esas ocasiones ni ese gol", ha ahondado.

El técnico nazarí ha afirmado que "no queda otra que estar juntos". "Este equipo ha dado muy buena imagen en otros partidos. Es verdad que la de fuera no ha sido buena ni está siendo la que queremos. En estos momentos, con un parón de Liga, más juntos que nunca", ha señalado, antes de insistir de nuevo, de un modo algo enigmático, en el estudio de la situación: "Toca analizar bien qué ha pasado, mirarnos cara a cara todos y ver qué nos depara el futuro".

El plan de Cervera

La otra cara de la moneda la ha expresado Álvaro Cervera, satisfecho porque ha funcionado su plan tras la expulsión. "Hicimos un pequeño cambio al descanso y esperar que se equivocaran en una o acertar nosotros en una. Eso, más o menos, es lo que ha pasado", ha analizado el técnico carbayón, quien ha subrayado que, aunque "todos los partidos son trabajados", en el de este domingo "el esfuerzo ha tenido recompensa". "Otras veces, peleas lo mismo y todo te viene de espaldas. Todo se puso muy feo", ha señalado el entrenador local, quien considera que su equipo ha "aguantado bien defensivamente, bastante atrás" tras quedarse con un hombre menos. "Les hemos obligado a centrar mucho. Hemos metido a mucha gente dentro para los centros, porque todo no lo puedes evitar. Hemos preferido que dispararan de fuera, pero que, cuando centraran, tuviéramos gente. Luego, la que hemos tenido, la hemos metido", ha sintetizado.