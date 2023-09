El rostro de Paco López a su entrada a la sala de prensa, tras el empate entre Granada y Betis, lo dijo todo: las tablas le supieron a poco. "Es una pena. Después del partido que han hecho estos jugadores hoy, que solamente nos vayamos con un punto. Sobre todo, teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, lo buen equipo que es, lo bien trabajado que está", suspiró el entrenador rojiblanco, quien ha advertido que el cuadro nazarí "no se rinde". "Tiene argumentos para tutear a cualquier rival", ha sentenciado, antes de pedir "paciencia" para sus pupilos.

"Hoy no hemos tenido la recompensa, pero este es el camino", ha sostenido el entrenador del Granada, quien considera que el encuentro que han hecho los rojiblancos "es para sentirse orgullosos". "Nos podrá salir mejor o peor, pero este equipo se deja el alma", ha elogiado el preparador valenciano, quien ha reconocido haber visto la mejor versión de su equipo "en cuanto a continuidad en un mismo partido". "Con nuestras limitaciones, este grupo tiene orgullo, argumentos y fútbol. También tiene margen de mejora. Todos tenemos urgencias, pero pido un poco de paciencia. Lo que ha hecho hoy ha vuelto a demostrar que tiene muchas más cosas de las que realmente puede parecer. Vamos a tratar de sacarlas y darle más continuidad, con independencia del resultado final, que tiene que llegar", ha defendido.

En esta misma línea, ha apelado "a la unidad". "Nuestro foco tiene que estar y sigue estando en nuestra mejora. Confío mucho en que los resultados van a llegar. Apelo a construir entre todos los que queremos al Granada", ha abundado el técnico nazarí, quien ha recordado que en el plantel es en un alto porcentaje el que terminó en primera posición en Segunda División. "Durante la temporada pasada, también se generaron dudas con respecto a la plantilla. Al final, quedamos campeones de Liga. Ahora, estamos pasándolo mal en cuanto a sacar partidos. Creo que si tenemos paciencia y somos un equipo todos los que queremos al Granada, llegarán los resultados positivos.", ha insistido.

Cuestionado sobre el cambio en el cuadro granadinista con respecto a otros encuentros, Paco López ha resuelto que "cada partido es una historia diferente". "Si nos paramos a hacer análisis ahora de cada partido, podría decir muchas cosas positivas que ha hecho el equipo y se ha ido con resultados negativos. Hemos tenido mucha más continuidad, con balón y sin balón. Hemos dominado bien, sobre todo en juego vertical cuando recuperábamos. El equipo ha sabido cuándo estar bien juntito en campo propio", ha desgranado, para concluir seguidamente que "es mejora, aprendizaje". "También se ha dado la circunstancia de que hemos estado con balón más acertados, incluso, en las ejecuciones. De ahí, que hayamos generado tanto", ha apostillado.

"Tratamos de buscar ese equilibrio, que estemos bien sin balón, seamos intensos, agresivos y sepamos sufrir, y que, con la posesión, no perdamos nuestra esencia, la identidad que quiero que tenga este equipo", ha ahondado. "Ese margen de mejora que tenemos a nivel colectivo entra dentro de esa última línea. Ya en Las Palmas, igual que hoy, hemos estado mucho mejor", se ha extendido el técnico, quien ha redundado de nuevo en la importancia de que "los mediocentros, los extremos y los delanteros tienen que ayudar mucho más".

Uzuni, lesionado

Seguidamente, Paco López ha reconocido que el estado de Myrto Uzuni, que se retiró lesionado, "preocupa". "Lleva arrastrando desde la semana pasada unas molestias. Hoy, incluso, se ha tenido que infiltrar para poder jugar. Está haciendo un esfuerzo tremendo por el equipo, pero ha dicho basta. Esperemos que no sea nada importante", ha desvelado sobre el albanés, ante de reparar en la participación de Shon Weissman por primera vez en el curso. "Soy un entrenador que no aparto a nadie, a no ser que cometa una falta de disciplina. Si se lo curra, es uno más para la causa. Hemos entendido que nos venía bien para dar velocidad y frescura con Lucas ahí arriba", ha expuesto.

Del mismo modo, ha incidido en que la rotación en la portería permanecerá como una constante. "Tenemos dos porteros que ya demostraron la temporada pasada que son dos buenos porteros y que tienen diferentes características. Eso nos viene bien. Intento no ser un entrenador de un solo portero, a no ser que haya mucha diferencia entre uno y otro. Al no haberla, si los dos están bien y trabajan bien, son como un jugador más", ha argumentado. También ha avanzado que "lo normal es que haya cambios en la alineación el domingo", en el choque frente al Almería, dada la acumulación de partidos en una misma semana.

La ausencia de Bryan Zaragoza, ha aclarado, tiene en parte que ver con esta gestión de descansos, aunque también con un plan específico de partido y con la búsqueda de la compensación entre defensa y ataque. "Tiene algo diferente a los demás Es un chico que tiene que insistir, y tenemos que insistir con él en la mejora del equipo sin balón. Por eso hablamos mucho de equilibrio. Entendíamos que era un partido muy exigente sin la posesión y que nos podía dar mucho más en la segunda parte. Hemos visto que sus esfuerzos con balón son muy explosivos, pero luego le cuesta la vuelta", ha ahondado. La misma carencia detecta en Gonzalo Villar, quien, a su juicio, "tiene mucha calidad y mucho talento". "Nos da otra cosa, distinta del resto de mediocentros. Además, tiene paciencia", ha resaltado, tras puntualizar que, por su tardía llegada y sin preparación estival, "para él, esto está siendo prácticamente una pretemporada".

Manuel Pellegrini

Más serio, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha aseverado que "es un punto justo", pues "fue un partido disputado en el que los dos equipos tuvieron ocasiones". "Ambos equipos nos dedicamos a jugar. La gente pudo disfrutar de un buen espectáculo", ha analizado, convencido de que "hubo momentos para ambos equipos". "Algo no estaremos haciendo bien", ha lamentado el chileno, cuestionado sobre los goles encajados por el cuadro verdiblanco, tras lo que ha reconocido que el Granada "pudo haberse quedado con los tres puntos".