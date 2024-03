Lucas Boyé: "Las opciones de salvarnos son pocas"

El delantero del Granada Lucas Boyé, en declaraciones a DAZN LaLiga tras perder en Son Moix, ha asumido con dureza la situación del conjunto rojiblanco. "Las opciones son pocas, es la verdad. Tenemos que sacar muchos puntos y quedan pocos partidos. No es matemático, pero evidentemente es muy difícil", ha reconocido, derrotado, antes de revelar el estado del vestuario. "Lo estamos pasando muy mal desde hace mucho. Se hace el día a día muy complicado", se ha encogido.

"Nos está pesando mucho y es una dinámica que nos está costando cambiar. Ojalá pronto podamos empezar a ganar, regalarle a la gente y regalarnos victorias que nos merecemos", ha deseado el ariete argentino, quien ha aseverado sentir "mucha bronca, mucha tristeza e impotencia". "Lo estamos intentando de todas las maneras posibles y las cosas no se nos están dando. Se hace todo muy cuesta arriba. Nos cuesta una locura ganar y hasta empatar", ha lamentado.

"Viene parón, pero venimos reflexionando hace mucho", ha apuntado. "Estamos trabajando para cambiar la dinámica, no lo hace y eso es muy frustrante", ha concluido.

Bruno Méndez, positivo

Más tarde, en zona mixta ha comparecido Bruno Méndez, también para DAZN LaLiga, mucho más positivo que su compañero. "El Mallorca es un equipo duro. Aguantamos 80 minutos a máxima intensidad y por una distracción, un error que no podemos seguir aceptando, viene la derrota. Es una lástima porque el equipo viene bien, pero no se dan los resultados. No queda otra que seguir y luchar por los tres puntos en los partidos que quedan", ha analizado, para seguidamente aseverar que "se cree en la permanencia". "Tenemos que seguir creyendo y luchando por una permanencia que, obviamente, es difícil", ha indicado, para seguidamente desear la continuidad del Cacique Medina. "Estoy muy agradecido. Espero que siga porque el equipo demuestra que está bien", ha apostillado.