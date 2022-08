El Granada sigue presentando defensas a pares. Después de Jonathan Silva y Erick Cabaco, este miércoles ha sido el turno de Miguel Rubio e Ignasi Miquel, frescura y experiencia que se unen a una zaga con hasta seis zagueros centrales -se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia-. "Todos los que estamos ahora mismo sabemos que podemos jugar en cualquier momento y eso genera que no haya relajación alguna", han asegurado los dos nuevos futbolistas rojiblancos, que consideran "necesaria" la competitividad interna y han incidido en que su deseo era estar en el cuadro nazarí, más allá de la ‘operación Milla’.

"Ignasi Miquel es un referente en la categoría. Viene de hacer una gran temporada. Para mí, es una garantía en todos los sentidos", ha descrito el director deportivo granadinista, Nico Rodríguez, al más veterano de los dos. Él, sonriente, esquivó abundar en sus cualidades. "Soy un jugador al que le gusta demostrar en el campo lo que soy y dejar que me defináis cómo soy. Soy zurdo, me gusta jugar, pero eso no quita que en un central lo importante es defender bien", ha indicado el zaguero.

"Voy a dar todo lo que dentro y fuera por ayudar al equipo en lo que necesite", ha prometido Miquel, quien ha insistido en que "tener competencia en un mismo lugar genera solo que el que esté jugando no pueda aflojar en ningún momento". "Para mí es un privilegio compartir vestuario con estos futbolistas, con gente con experiencia y gente joven que tiene muchísimas ganas de estar en este mundo, ser profesionales e intentar avanzar", ha exteriorizado.

Sobre Miguel Rubio, Rodríguez ha resaltado su proyección. "Viene de hacer también una grandísima temporada. Tiene un margen de mejora tremendo. Confiamos muchísimo en su crecimiento. Seguro que les vamos a poder ayudar", ha presentado el director deportivo del Granada. El joven futbolista, más tímido, ha aseverado que jugar en el conjunto rojiblanco "es una oportunidad muy importante". "La competitividad es sana, muy buena para el equipo. Es necesaria para el bien del club. Nos va a hacer mejorar a todos, aprender más", ha expuesto, antes de resaltar su "juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo". "Me considero potente, contundente. La juventud puede aportar frescura al vestuario", ha apostillado, con confianza.

Una defensa nueva

El defensa de Leganés, que compitió con el Burgos el curso pasado, ha subrayado que la Segunda División es "una categoría muy difícil". "Los equipos se han reforzado muy bien. Hay que ir poco a poco, con tranquilidad. Estamos más que preparados para hacer un buen año", ha ahondado. Una valoración en la que coincide Ignasi Miquel, que en el ejercicio anterior jugó en Huesca. "Sabemos de la importancia de la temporada y lo complicado que es. Lo afrontamos con muchas ganas. Por experiencia, sé que tenemos que tener los pies en el suelo, porque vamos a tener momentos complicados que juntos vamos a poder sacar adelante", ha escrutado.

Los dos son pilares nuevos en una defensa reconstruida, aunque sostienen que esta circunstancia no supondrá un perjuicio en el inicio de la competición. "La parte positiva de esto es que nos conocemos ya de hace años, sabemos en general cómo jugamos y cómo somos dentro del campo", ha argumentado Ignasi Miquel, quien afirma que el nazarí "es un grupo muy fácil". "Llevamos una semana y poco y vemos la facilidad que nos dan los compañeros en todo momento para adaptarnos, conocernos y estar lo mejor preparados posible para comenzar la temporada", ha incidido.

En este sentido, ambos aceleran en su aclimatación, con algo de retraso con respecto al resto de los integrantes del equipo. "En los entrenamientos nos ha tocado ir un poquito a marchas forzadas, pero sabemos perfectamente que la Liga está a la vuelta de la esquina. Estábamos trabajando por nuestra cuenta, pero el tiempo de grupo es lo que te permite estar físicamente en óptimas condiciones. Estamos dándolo todo, pasándolo mal, pero es necesario para estar al nivel que tenemos que estar", ha confesado Miquel entre risas. "Hemos llegado a duras penas. Hemos tenido que estar desde el primer momento a disposición del míster. Estamos prácticamente al mismo ritmo que los compañeros. Estamos preparados para afrontar el primer partido sin ningún problema", ha agregado Miguel Rubio.

Su llegada

Cuestionados por su llegada y la vinculación de esta con el traspaso de Milla al Getafe, ambos zagueros han sido contundentes. "Yo estoy aquí porque quiero estar aquí, no porque nadie me haya forzado ni porque nadie m haya dicho que tenga que estar aquí. Quería estar en este club, luchar por este escudo, no por alguna otra cosa. Estoy feliz de estar en el Granada y, por fin, pertenecer al un gran club como este", ha defendido Ignasi Miquel. Miguel Rubio, en la misma línea, se ha desmarcado de aquel movimiento múltiple. "Yo supe del interés a principios de julio. Fue una operación que se fue gestando poco a poco. Había muchos matices. Es completamente independiente a la de Milla. Tenía muchas ganas de estar aquí. Desde el principio, tenía claro que esta era mi primera opción", ha precisado.

"Estamos aquí porque creemos que podemos aportar desde el primer momento todo lo que tenemos para que el equipo esté peleando por lo que consideramos que tiene que pelear", ha zanjado Ignasi Miquel, a lo que su compañero ha agregado otra promesa: "Estamos aquí para aportar lo máximo y porque estamos seguros de que tenemos nivel de sobra para estar aquí".