Con una sonrisa en el rostro y ganas de volver a sentirse importantes sobre el terreno de juego, Jonathan Silva y Erick Cabaco han sido presentados este martes como nuevos jugadores del Granada -se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia-. Los dos zagueros, incorporados mediante la 'operación Milla', han expresado su "ilusión" por vestir la elástica rojiblanca horizontal, así como su convencimiento de que no retroceden en su carrera pese a dejar un conjunto de Primera y recalar en uno de inferior categoría. "Depende del club al que vayas. El Granada no es un equipo de Segunda División, sino que hizo un equipo para competir y buscar unos objetivos claros. Yo no estoy dando un paso atrás", ha aseverado el central uruguayo. El lateral argentino, en la misma línea, sostiene que "no piensas en eso si es este club; la institución lo dice todo".

Presentados como portadores del "gen competitivo sudamericano" por Nico Rodríguez, director deportivo del Granada, y acompañados por Pepe Macanás, los dos zagueros han afirmado haber llegado al conjunto rojiblanco para "dejar todo por el equipo, por el escudo y por el club", antes de encontrarse con su afición. Varias decenas de hinchas, que esperaban desde minutos antes la apertura de las puertas del estadio para recibir a dos de los últimos fichajes de su equipo, han recibido con ánimos a los dos defensas. "Estoy en el lugar donde realmente quiero estar. Desde el primer momento, sentí una energía increíble por parte del club. Estoy muy contento", ha exteriorizado Jonathan Silva. El lateral zurdo ha descrito a la entidad nazarí como "una institución muy ordenada", tras lo que ha afirmado que "todo lo que debe tener un club está aquí".

"Nos estamos acoplando a lo que el míster quiere, a ese orden", ha indicado, cuestionado sobre lo que requiere de ellos Aitor Karanka. "Hace poco nos acoplamos. Las sensaciones son muy buenas", ha abundado, para, más tarde, subrayar que "no había mucho que pensar" cuando supo de la posibilidad de aterrizar en Los Cármenes. "La decisión, una vez escuchada la opción, ya estaba casi tomada".

En este mismo sentido, Cabaco ha expresado igualmente lo que desprende el equipo es "muy positivo". "Vengo con la cabeza totalmente cambiada, ilusionado, muy feliz. Quiero encontrarme con ese Erick Cabaco que una vez se sintió un fuerte jugador de fútbol en la cancha. Con las condiciones físicas en las que vengo, voy a seguir entrenando y trabajando", ha expresado el central uruguayo. "Estamos intentando ponernos a punto. Dentro de dos semanas es donde verdaderamente queremos estar bien", ha incidido, antes de plantearse "a qué jugador no le llama venir a un club así". "Ya lo conocemos, hemos disputado partidos contra el Granada en Primera. Sabemos la afición que tiene y el vestuario que hay", ha argumentado.

El defensa, con ansia por reivindicarse tras unos meses difíciles en Getafe, ha profundizado en que desea "volver a competir, ganar minutos y confianza como jugador", como incentivo para su fichaje. "Otra cosa que te motiva son las llamadas de estas personas -en relación a Nico Rodríguez y la cúpula rojiblanca-; te encuentras con un proyecto muy bueno, muy cómodo", ha profundizado. "El objetivo está muy claro: es Granada, tiene que estar donde estaba antes", ha sentenciado.

Cesión por un año

Los dos defensas se incorporaron a la entidad nazarí cedidos por esta temporada, con una opción de compra. Cuestionados sobre su intención tras este préstamo, los dos jugadores aplazaron su decisión. "De momento, nosotros tenemos un objetivo claro. Estamos cedidos un año. Si va a más, mejor. Eso ya es decisión del club y de los jugadores, pero en nuestra cabeza está un año de entrenar y participar fuerte", expuso Cabaco. "Estamos puestos en este año. Estar bastante tiempo en un club implica que has hecho bien las cosas. Ojalá que sea a largo plazo", agregó Jonathan Silva.

"Una operación complicada"

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, ha valorado este movimiento como "una operación complicada". "Hace unas semanas, hubiera sido imposible encarar una gestión de este perfil. Ha sido un trabajo de club, desde la presidencia hasta el último empleado", ha indicado, antes de "agradecer la predisposición tanto de Jonathan como de Erick". "Son ganadores, con personalidad", ha descrito.