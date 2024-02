Arezo: "Tengo una confianza absoluta por el buen año que hice"

Matías Arezo está de vuelta y en un contexto muy diferente del que vivió en su primer año en el Granada. "Trato de readaptarme nuevamente a lo que es LaLiga, pero estoy muy bien", ha reconocido el delantero en declaraciones a los medios de comunicación durante el media day organizado por el conjunto rojiblanco. "Trato de ayudar al equipo desde el lugar que me toca", resuelve con sobriedad, aunque con el respaldo de Alexander Medina sabe que el panorama ha cambiado para él. "Mi primera venida aquí es totalmente distinta a esta vuelta. Tengo una confianza absoluta principalmente por el buen año que he hecho, por la cantidad de goles que traigo detrás. Intento reafirmarme y continuar en esa línea", sostiene.

El ariete asegura haber ganado en "madurez" durante su estancia en Peñarol. "Al haber ido a un equipo tan grande de América, he vivido situaciones que, quizás, es la primera vez que me tocó vivirlas. He aprendido mucho de distintas tesituras, tanto malas como buenas. Me ha ayudado a madurar y a crecer no solo como futbolista, sino también como persona, a aprender a afrontar las cosas de diferente manera", ha reflexionado el charrúa. La seguridad que siente ahora es la que también le transmite el técnico. "He hecho un año muy bueno y eso es lo que a él lo ha llevado a depositar esa confianza en mí. Yo trato de trabajar para readaptarme lo más rápido posible a esta Liga, que, como sabemos, es totalmente distinta a aquella de la que vengo", ha argumentado.

"Hay jugadores de mucha calidad acá que, allá no tenemos. Eso también se ve en la calidad de juego. Quizás allá sea mucho más aguerrido, más peleado, pero son dos cosas realmente distintas", ha incidido sobre las diferencias entre el campeonato uruguayo y el español, mientras trata de aclimatarse nuevamente con sensaciones radicalmente contrarias a las que tuvo en su primera etapa en la ciudad. "Fue, como todos saben, un año muy irregular. Por momentos juegas, por momentos no, y claramente la confianza para el jugador es lo principal. Creo que no es de mi persona echar culpa a nadie, sino corregirme a mí mismo y tratar de progresar hacia adelante", esgrime.

Sobre él se posa el foco tras la lesión de Lucas Boyé. "El equipo lo va a sentir porque sabemos que es una pieza clave también para nosotros. Esta situación amerita que estemos todos y lo más juntos posible. Son cosas que uno no puede controlar, que no quiere que pasen. Deseamos que se recupere lo más rápido posible porque claramente el equipo lo necesita", ha expresado a su compañero. Entretanto, Arezo persigue el tanto. "Es cuestión de adaptación, pero, obviamente, son situaciones totalmente distintas las que vengo de vivir que las que hay aquí. Uno intenta trabajar, estar a la par del equipo y ayudar desde donde toca", se ha encogido el punta, centrado en cualquier caso en la consecución del "objetivo". "Luego los goles vendrán o no", ha esgrimido.

"Yo terminé el año disputando finales en un gran torneo. Son responsabilidades totalmente distintas, pero es responsabilidad y eso no le quita al jugador las ganas", ha alargado en esta línea. Junto a él, reman otros dos charrúas en la plantilla, dirigida por otro de sus compatriotas. "Es bueno mantener el grupo, no solamente de uruguayos, pues también hay sudamericanos. Eso ayuda muchísimo también, no solo a la readaptación mía, sino también a los que han venido nuevos. Tener gente con la misma cultura es bueno para que las personas se adapten y se cree un ambiente lindo. Somos varios, intentamos integrarnos a todos. Tenemos varias nacionalidades. Creo que en momentos así es bueno que el equipo esté unido", ha valorado.

Este domingo, el Granada se enfrenta al Barça, "un equipo con mucha jerarquía, un grande de Europa". "Uno tiene que respetar ese tipo de cosas", ha subrayado, sin aclarar la fórmula que estudia el Cacique Medina para afrontar la visita al conjunto culé. "No sé si hay un plan diferente. Supongo que el entrenador irá a plantear lo mismo que viene planteando", ha deslizado. Es en esos encuentros donde se pide a los grandes jugadores que brillen. Son además un escaparate y el charrúa desea exhibirse lustroso, con una mirada de reojo a la Copa América del próximo verano. "Uno siempre tiene la ilusión de estar y saber que está tan cerca…", se le dibuja una sonrisa. "Estar acá y sumar minutos ayuda muchísimo", ha concluido.