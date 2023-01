Paco López: "Todo lo que pueda ayudar a conseguir los objetivos será bienvenido"

Cuando Paco López (Silla, 1967) llegó al Granada, se encontró a un equipo intratable en Los Cármenes, pero extremadamente frágil lejos de su estadio. No ha conseguido todavía invertir esta tendencia a domicilio, aunque sostiene que "la única vía" para lograrlo pasa por el trabajo diario. La próxima cita liguera vuelve a enfrentar a sus pupilos a un escenario ajeno, en un cruce directo frente al Levante que para el valenciano será especial. Lo analiza en esta segunda entrega de su entrevista con GranadaDigital, en la que también valora a su plantilla y repasa los frentes abiertos en el mercado de fichajes de invierno.

Pregunta: El Granada es en este momento quinto, a cuatro puntos del ascenso directo, pero tan solo tres por encima del décimo. Da la sensación, incluso, de que existe cierto margen de error. ¿Se esperaba una competición tan igualada como la de esta temporada?

Respuesta: Está igualadísima. Yo ya sabía, y conocemos, que la Segunda División siempre ha estado muy igualada, pero es que lo de este año se acentúa más todavía. Por eso hay que pelear más cada partido. Cada punto va a ser vital. Por eso, independientemente del resultado próximo, siempre va a quedar mucho. Hay que insistir, pero sabiendo que cada partido es vital. Hay que darle la misma importancia a cada partido.

P.: El equipo ha conseguido hasta el momento aquello que todo entrenador pide a sus pupilos, hacer de su estadio un fortín. Los números son excelentes en Los Cármenes.

R.: En cuanto a los números en casa no nos podemos quejar. Es todo lo contrario a lo que nos está pasando fuera de casa, pero, más allá de que los resultados sean mejores en Los Cármenes que fuera, nuestra obligación siempre es el análisis y ver cómo se obtienen esos resultados. Entendemos que es mejorable todo. Los resultados fuera de casa, pero también entiendo que las sensaciones y el juego del equipo han sido mejores de lo que dicen los resultados. En casa, pese a tener muy buenos resultados, hay determinados momentos de los partidos en los que también necesitamos mejorar. En eso estamos. Es lo que tenemos que hacer, poner el foco siempre en lo que hacemos, en el proceso, en cómo lo hacemos, y no tanto en el resultado final.

P.: Sin embargo, en cada viaje aparece Mr. Hyde con la elástica rojiblanca. Aunque insiste en no mirar a lo sucedido previamente, la historia se sigue repitiendo. ¿Qué le pasa al Granada cuando sale de su estadio?

R.: No considero que sea nada mental. Solamente me tengo que ceñir al tiempo que llevamos aquí y nuestro análisis va más allá. Va desde el juego, desde lo que hemos hecho y desde las circunstancias que han pasado en el juego. Nuestro primer partido fuera de casa fue en Leganés y sufrimos una expulsión a los tres minutos de juego. Te quedas con un jugador menos todo el partido en Butarque y, aun así, el equipo mereció, por ocasiones y llegadas, obtener mejores resultados. Si nos vamos al partido de Málaga, el Granada fue muy superior, sobre todo en el primer tiempo, del que nos tendríamos que haber ido al descanso ganando 0-2 o 0-3 por merecimientos. Los análisis son diferentes. yo no me voy tanto a la consecuencia final, que es no ganar, sino que me voy a cómo hacemos las cosas. Esa es la forma de que no afecte a nivel mental la estadística. Está ahí y eso no lo podemos obviar, para eso estáis vosotros, está la gente. Es normal que se hable de todo eso, pero nosotros no podemos quedarnos con eso porque sería hablar de algo superficial. Nos tenemos que ir a algo más profundo, que es al análisis de lo que hacemos en el juego. Esa es la forma de romper con esa estadística. No podemos estar dándole vueltas a lo mismo, sino que hay que trabajar, currar, hacer las cosas mejor, ser más efectivos, no sufrir tantas expulsiones, como nos pasó en Leganés y en Lugo. Esa es la única vía que entiendo que nos hará cambiar esa estadística y esa dinámica.

P.: Otra estadística que está ahí, en este caso positiva, son los 12 goles de Uzuni. En buena parte, esta situación del Granada en casa se debe a su acierto. ¿Cómo ve al albanés?

R.: Bien. A mí siempre me gusta hablar más del colectivo, que no de un rendimiento individual, porque esto sigue siendo un juego de equipo, en el que si el grupo no hace las cosas bien, es mucho más difícil para un jugador hacer goles como, en este caso, los está haciendo Uzuni. Estamos muy contentos con su trabajo, no solamente por el hecho de llevar goles. También estamos en su mejora, que todavía nos puede y nos tiene que dar mucho más, independientemente de los goles. Pero no solamente tiene que ser Uzuni. Tenemos muchos delanteros, no solamente puntas, sino gente de banda, llegadora, que ha hecho siempre goles. Lo más importante es que trabajen para mejorar cada aspecto del juego.

P.: A su llegada, se le llegó a comparar con Morales en su etapa en el Levante. Ahora le estamos viendo en esa posición en la que reconvirtió entonces al madrileño. ¿Qué detecta en él para situarlo en punta?

R.: Nosotros lo que analizamos mucho son las características de cada jugador y las mezclas que se hacen de cada uno. Entendemos que para nuestra forma de jugar, y en determinados partidos, Uzuni nos da un rendimiento jugando de delantero, y otra mezcla jugando en banda con otros jugadores. Tenemos esa posibilidad. Nos da dinamismo, movilidad, presión y repetir esos esfuerzos sin balón... Luego, tenemos a otros jugadores que nos dan otras prestaciones. Lo más importante es que coordinemos esas características, esas capacidades de los jugadores, para que de esa mezcla se obtenga el mejor resultado para el equipo.

P.: Este sábado, el equipo vuelve a enfrentarse a esta situación, en un cruce directo frente al Levante que, además, será su reencuentro con el club granota.

R.: Es un partido especial, por haber estado muchos años allí, haber sido jugador, luego, entrenador en Primera División... Es la primera vez que voy a volver al Ciutat después de mi destitución.

P.: Es uno de esos encuentros que, teniendo en cuenta el golaveraje y la clasificación, valen más de tres puntos, ¿no?

R.: Sí, es un partido muy importante. Eso no se nos escapa a nadie. El equipo que sea capaz de ganar no solamente obtiene los tres puntos, sino que, además, obtiene como uno de añadido en la pelea entre los dos por el empate que hubo en la primera vuelta. Es un partido muy importante, aunque no definitivo, porque queda muchísima Liga.

P.: Mientras todo esto sucede, tal vez incluso mientras tiene lugar esta conversación, en la planta de arriba de la Ciudad Deportiva estará Nico Rodríguez realizando gestiones. ¿Qué le gustaría que llegara al equipo en este mercado de invierno?

R.: Esto no es una cuestión de que le guste en este caso al entrenador o no. Es un equipo, somos todos uno. Cuando hablo de un equipo, lo hago de la dirección deportiva, de la propiedad y de los técnicos. Se trata de valorar lo que entendemos que nos puede ayudar a conseguir los objetivos. En eso estamos.

P.: ¿Se valora en ese tándem un delantero centro y un centrocampista?

R.: Son unas posiciones que se están valorando, pero también lo he dicho en anteriores ruedas de prensa: lo que a mí no me gustaría que pasara es que se fichara por fichar. Si hay que fichar algo, que entendamos que nos va a ayudar de verdad a conseguir los objetivos, porque, por número, tenemos suficiente porque somos 27 en plantilla.

P.: ¿Está satisfecho con la plantilla que tiene?

R.: Una vez estoy en un equipo y tengo a unos jugadores, mi obligación como entrenador es sacarles el rendimiento. No me voy a quejar nunca públicamente. Trato de hacer ver que mis mejores son los mejores y que hay que sacarles el máximo rendimiento. Partiendo desde esa idea, no hay más. Es nuestra obligación y, en ese sentido, no tengo ninguna queja. Vuelvo a insistir en que esto, por encima de todos nosotros, de los jugadores y de los entrenadores, hay un club y un rendimiento. Todo lo que entendamos que puede ayudar a conseguir los objetivos va a ser bienvenido. Si no, los nuestros, los que tenemos aquí, son los mejores. Hay que apoyarlos, ayudarles y hay que conseguir igualmente el objetivo.

P.: ¿Qué jugador le ha llamado más la atención desde que ha llegado?

R.: De cada uno, cuando vas conociéndolos más en profundidad y los vas viendo en el día a día, hay cosas que te sorprenden positivamente. Pero lo más importante es que hay una gran mezcla de jugadores veteranos, que están ayudando muchísimo cada uno desde su rol, que eso me ha sorprendido gratamente y es muy importante, y de jugadores jóvenes, que te sorprenden por las capacidades que tienen. Como entrenadores, y por nuestra metodología, nos motiva a ayudarles para que sean mejores.

P.: Al hablar de veteranos, hay dos que sobresalen, ya no solo por la edad, sino por su experiencia y bagaje. ¿Cómo es trabajar con José Callejón y Jorge Molina?

R.: Estás nombrando a dos jugadores que son un ejemplo, y no lo digo por quedar bien con ellos. Es la realidad y así nos lo transmiten cada día. Son un gran ejemplo. No se pierden ni un solo entrenamiento. Entrenan como si tuvieran ahora mismo 18 o 20 años, es una barbaridad. Nada más que puedo tener palabras de elogio porque hasta ahora es lo que están demostrando.

P.: En el plantel también hay varios futbolistas jóvenes que despuntan. De ellos, Bryan Zaragoza le dio muchos dolores de cabeza a Karanka para formar sus alineaciones, aunque ahora parece participar menos. ¿Cómo se gestiona un talento como el suyo?

R.: Creo que lo vemos todos. Tiene un talento innato, un uno contra uno de lo mejor que he visto en mi carrera como entrenador. De los mejores que he podido ver por ahí en ese uno contra uno. Cuando se tiene ese talento, hay que moldearlo y ayudarle a que cada vez sea mejor. También sabemos, él sabe y estamos en ello, que el fútbol no solamente se juega cuando tienes el balón en el pie, que en eso es muy bueno, sino que se trata de un juego colectivo y, sin balón, también necesita una mejora. Estamos en ello con él, pero vamos, estamos convencidos de que Bryan tiene un margen de mejora y un futuro espectacular. Vamos a tratar de conjugar las dos cosas: ayudarle a que sea mejor y explote su gran talento con que el equipo, que es lo más importante, obtenga los mejores resultados. Son 27 y hay que intentar que estén en su máximo nivel para ayudar al equipo en el rol que les toque en cada momento. Es así, por encima de lo individual está lo colectivo, y ellos tienen que ser conscientes. Desde Bryan hasta el más veterano.

P.: Otro jugador joven, en cambio, quiere buscar minutos en otro sitio. ¿Por qué Matías Arezo no termina de mostrar a diario las condiciones que se le presuponen?

R.: El caso de Matías Arezo viene precedido también de una serie de circunstancias. Yo solamente me puedo remitir a esta etapa desde que estamos nosotros aquí, y tiene unas condiciones como delantero que son muy buenas. Es un gran finalizador, pero hay otras cosas que también debe aportar y se necesitan. Por eso digo que no es fácil conjugar el ayudar a que un jugador sea mejor y, a la vez, que te dé rendimiento inmediato. Sobre todo, cuando tienen esa juventud. En el caso de Matías Arezo, que viene de otra liga y otro país, lleva poco tiempo aquí y entendemos que son edades en las que necesita jugar, precisamente para ir demostrando esas cualidades que apunta. Si se queda, va a seguir siendo uno más, en le sentido de tratar de que siga mejorando, nos ayude y aporte su máximo nivel. Si al final se decide que se marche porque necesita minutos, también pensando en él y en el club, creo que será una buena opción.