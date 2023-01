El curioso caso de Myrto Uzuni: infalible en casa, inédito a domicilio

El de Myrto Uzuni es un caso digno de estudio y el primer encuentro del año para los rojiblancos no ha hecho sino confirmarlo. El punta internacional por Albania aparecía en el duelo de la última jornada frente al Cartagena para asumir la responsabilidad desde los once metros y certificar una nueva victoria en casa para los de Paco López. Un gol más y ya van doce en la cuenta particular del goleador que brilla en Los Cármenes, pero se apaga lejos del fortín en el que ha convertido el Granada su estadio esta temporada. El albanés no ha conseguido ver puerta en ninguno de los duelos disputados hasta la fecha fuera de casa. Casualidad o no, al término de la primera vuelta, su equipo solo ha podido llevarse los tres puntos de su visita al Ibiza en el estreno liguero y rascar tres empates frente a Ponferradina, Cartagena y Málaga.

Si el Granada había ofrecido dos caras en esta primera vuelta, sólida y regular en casa y vulnerable a domicilio, su máximo goleador es el mejor espejo de esa particular dinámica. Al igual que el de la película de allá por 2008 de 'El curioso caso de Benjamin Button', no es menos peculiar la realidad actual de Uzuni en el conjunto rojiblanco: el idilio en el feudo granadinista y la sequía lejos del calor de la afición. No es ningún secreto que el peso anotador del conjunto rojiblanco recae casi completamente sobre Uzuni como reflejan sus ocho tantos de diferencia con el segundo máximo artillero de los nazaríes, José Callejón. El Granada echa en falta los goles del albanés lejos de Los Cármenes y clara muestra de ello es que en las siete derrotas en el campeonato doméstico que registran los de Paco López, el equipo se ha quedado a cero.

'Uzunidependencia' a domicilio

La trascendencia goleadora de Uzuni no se reduce al propio club y es que, con sus doce tantos, el punta lidera la tabla de goleadores de la Segunda División, a tres de su inmediato perseguidor: Raúl, delantero del Mirandés. Por eso, resulta aún más llamativo que, a estas alturas, todavía no se haya estrenado a domicilio. Así, sus 'víctimas' se reducen a Los Cármenes donde ha visto puerta en una ocasión ante Racing, Burgos y la pasada jornada frente al Cartagena; ha firmado un doblete frente a Mirandés, Sporting de Gijón y Alavés y ha completado un hat-trick ante el filial del Villarreal.

Dentro del Granada, el delantero internacional albanés también lidera el apartado de disparos con 23 por los once de Callejón, que le sigue en esta estadística. Por tanto, parece que la 'Uzunidependencia' se ha instalado fuera de casa y el Granada está pagando el peaje de esta 'pólvora mojada' de su máximo anotador lejos de Los Cármenes. Lo ha hecho en Liga donde la sola victoria frente al Ibiza y los tres empates ante Ponferradina, Cartagena y Málaga contrastan con las siete derrotas en sus visitas al Andorra, Eibar, Las Palmas, Tenerife, Oviedo, Leganés y Lugo. Y, aunque parecía que la Copa podía deparar otra suerte después de ganar en casa del Yeclano por 2-3, la eliminación ante el Oviedo desvanecería esa posibilidad. Cambiar la suerte a domicilio es el principal reto del Granada para este recién comenzado 2023 y ello pasa, en gran parte, por recuperar al Uzuni que sigue enamorando en Los Cármenes.