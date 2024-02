"Sentí que podíamos ganar el partido", ha reconocido el entrenador del Granada, Alexander Medina, tras el empate entre su equipo y Las Palmas. Aun con ello, otorga valor al punto obtenido por el conjunto rojiblanco, con un hombre menos durante más de una hora. "Por cómo se dio, sumar era un buen negocio para nosotros", ha argumentado el preparador uruguayo, quien además ha asegurado marcharse "con muy buenas sensaciones". "En esta situación, ante un buen rival, es positivo", ha resuelto el charrúa.

"A partir de la expulsión, toda la planificación del partido cambia. La valoración es positiva en cuanto al esfuerzo, a sostener y tratar de aplicarnos qué partido teníamos que jugar", ha detallado el Cacique, quien seguidamente ha afirmado que el Granada "comenzó a adoptar personalidad, carácter". "Jugamos ordenados y tuvimos situaciones de contra en la que no se pudo hacer gol", ha lamentado. "Sostuvimos al rival a través de una defensa ordenada, si bien a medida que pasaron los minutos tuvo una larga posesión de balón sin hacer daño", ha agregado, ya en análisis posterior a la cartulina roja. "No se pudo. Igual, convertimos un gol que no sumó. Hay que valorar, sumar todo lo que se pueda", ha apostillado.

El técnico rojiblanco ha insistido en "rescatar la personalidad del equipo". "Está muy vivo pese a la situación que atraviesa. Estuvo a la altura", ha sostenido, tras reconocer que, a su modo de ver, "no es expulsión" la acción de Piatkowski. "No va a situación de gol. Hay que interpretar hacia dónde va el jugador. No fue una entrada brusca", ha planteado. "El Granada, desde el partido con el Cádiz, salvo en 45 minutos del encuentro del otro día, ha mostrado un nivel muy bueno", ha subrayado Alexander Medina con optimismo. "El equipo viene a más, sin duda. Vienen partidos por delante para poder sumar. Hoy sumamos en una situación totalmente adversa, y eso siempre es rescatable", ha puntualizado.

Además, el Cacique ha valorado la actuación de sus nuevos pupilos. "Facundo (Pellistri) tuvo que hacer un desgaste más defensivo, ayudando a Ricard por ese lado. Muy conforme con el trabajo que hizo", ha apuntado, para más tarde añadir que "va a dar mucho" al conjunto rojiblanco. "Es un jugador de selección, de jerarquía", ha sostenido. "Martin (Hongla) tuvo un muy buen partido aunque se fue desgastando a medida que pasaron los minutos", ha analizado, para finalmente concluir que "los ingresos fueron en una situación no favorable para ellos, más allá de que hace pocos días que están". "Los fichajes se van a tener que poner acordes al equipo. A algunos les va a costar más, a otros menos, pero eso lo tenemos que trabajar. Estamos trabajando con campo, vídeo y charlas para ver lo que queremos del jugador", ha admitido.

También ha hablado sobre dos futbolistas que ya tenía a sus órdenes. Uno de ellos ha sido Sergio Ruiz, sobresaliente ante Las Palmas. "Los números no mienten. Está teniendo un rendimiento muy alto, tanto con balón como sin balón. Es uno de los jugadores más regulares que presenta el equipo hoy. Ha jugado grandes partidos, no solo hoy. Trabaja mucho durante la semana para tratar de tener este rendimiento. Con confianza y minutos, está pasando por muy buen momento", ha elogiado. El otro, Lucas Boyé, ausente en la convocatoria por una lesión con la que augura, al menos, una semana más de recuperación. "Recibió un golpe en uno de los gemelos y, lamentablemente, sufrió baja dos días antes del partido con mucha molestia. Somos bastante pesimistas conn que pueda estar en el próximo partido", se ha encogido.

Para García Pimienta, su homólogo en el banquillo de Las Palmas, el sabor del punto es igualmente agridulce. "Quizás hemos tenido más oportunidades cuando jugamos once contra once, con buen juego y ocasiones bastante claras. Al quedarse ellos con un jugador menos, se protegen más", ha explicado el técnico, quien considera que a sus pupilos les ha "faltado contundencia a nivel defensivo en el gol del Granada". "El equipo ha tenido la paciencia y personalidad. No ha generado muchas ocasiones de marcar, pero lo ha intentado en todo momento hasta que ha llegado", ha zanjado.