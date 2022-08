La afición del Granada tiene un nuevo ídolo, que, sin haber vestido nunca de rojiblanco, ha sido recibido como hijo pródigo. El motrileño José Callejón es la nueva estrella de la hinchada nazarí, que este jueves le ha dado una bienvenida digna de la galaxia a la que una vez perteneció. Cerca de 2.000 personas se congregaron en la Plaza del Carmen para hacer sentir al granadino "en casa", en una presentación histórica -se puede ver en el vídeo que acompaña a este reportaje-. "Para mí es un reto muy importante, muy bonito", expresó el atacante, el '9' del equipo que dirige Aitor Karanka. "Venir a Granada no es venir a un club de Segunda, sino a uno de Primera División, que es donde debe estar", expuso ante la locura granadinista.

Desde las 20.00 horas, aficionados enfilaban el camino a la Plaza del Carmen. A pie, en coche, en autobús o en moto, enfundados con su elástica rojiblanca, llamados por su galáctico e impulsados por la ilusión. Alguno, con la nueva indumentaria, hacía tiempo merodeando la Fuente de las Batallas, tal vez imaginándose allí en unos meses. En el lugar indicado, se fueron congregando, delante de un gran escenario en el que una pantalla gigante anunciaba el evento: "Bienvenido, José Callejón". Sonó Shakira por los altavoces instalados para la ocasión y comenzó el espectáculo.

Las decenas se convirtieron en centenares, hasta bordear los 2.000 asistentes al caer la noche. Selfies junto al escenario, curiosos viandantes que, sorprendidos por la parafernalia, deciden quedarse para ver qué sucede, sonrisas y brillo en los ojos. "Con Callejón, subimos a Primera", asegura un hincha, con férrea convicción. No muy lejos, dos jóvenes aficionadas llevaban ya hora y media esperando. "Le seguimos desde hace muchos años", justifican.

Ondearon las banderas y se intuyó algún cántico entre los silencios de Raphael. "Puede ser mi gran noche", tronó. Pero no, era la de un motrileño que abandonó su tierra en 2002. Un vídeo repasó su carrera futbolística, presentado por el periodista Antonio Callejón, que definió al futbolista como "el mejor jugador granadino de la historia". Entonces, llegó su momento. El fichaje galáctico del Granada se plantó en el centro del escenario como Rosalía ante sus 'motomamis', alzado al estrellato rojiblanco, acompañado de su familia.

"José Callejón, José Callejón", entonaron los hinchas, antes de cantar el himno mientras volvía la luz, tras un breve apagón en el escenario. "Muchas gracias a todos los que estáis presentes. Hace mucho calor y se estaría mejor en la playa", respondió agradecido, tras subrayar que va "a por todas" como rojiblanco. "Karanka fue muy importante en mi fichaje. Estuve años con él en el Madrid. Desde que me fui, he tenido relación con él. Estuvimos hablando antes del fichaje. Tuvo una parte importante para que yo esté aquí", ha expresado el motrileño, quien considera el del Granada "un proyecto ambicioso". "Ojalá subamos a Primera, esté muchos años aquí, me divierta mucho y divierta mucho a la afición. Si subimos, repetiremos la foto con el entrenador subido a mi espalda sin problema", ha prometido entre risas.

Pepe Macanás, como es habitual, deseó suerte al rojiblanco. "Hace cuatro años estuvimos aquí. Espero que el próximo verano estemos otra vez", deseó. Nico Rodríguez, director deportivo del Granada, ha asegurado que en el fichaje de Callejón todo fueron "facilidades". "Le deseo lo más grande a José y a todos los granadinistas", ha expresado, eufórico, antes de avanzar que "el nivel está alto para que siga viniendo algún jugador más".

"Intentaré ser un líder para mis compañeros"

Pero quien llegue tendrá otro día. El protagonista de este jueves seguía siendo Callejón. Besó el escudo, para satisfacción de los fieles rojiblancos, y empezó a repartir balones, previa firma de cada esférico. Ya fuera del escenario, en la intimidad del patio del Ayuntamiento, ha asegurado estar "contento porque la gente está ilusionada". "Es un reto personal, de mucha responsabilidad", ha insistido, aunque asegura llegar "sin miedo". No esquivó en ningún momento hablar de ascenso como meta. "Es el objetivo, hay que ser realistas. Este club se merece estar en Primera división", ha sostenido.

Cuestionado sobre lo que constituye para él ese "reto", Callejón lo ha definido como "intentar estar a la altura y hacer las cosas bien, intentar ser un líder para los compañeros". "Tengo muchas ganas de cumplir objetivos. Esperemos que sean muchos años", ha zanjado. Cuando finalizó su comparecencia, las luces ya se habían apagado y solo unas decenas de aficionados le esperaban a la salida, intentando prolongar una fecha histórica. El día en el que Granada, por fin, coreó el nombre de José Callejón.