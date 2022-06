Las salidas ya oficializadas de Germán y Montoro, así como la de Maxime Gonalons, que rescindió su contrato con el Granada al certificar el descenso, han señalado las primeras posiciones a reforzar en la plantilla. A diez días de que comience oficialmente el mercado de fichajes, el conjunto rojiblanco presenta necesidades especialmente en el centro de la defensa y en el medio campo. Son estas, además, las parcelas que más perjudicadas se verán tras las presumibles bajas de Domingos Duarte, que desea jugar en Primera, y Yan Eteki, que termina contrato aunque no se ha comunicado su marcha, así como si finalmente sale Milla, que acumula pretendientes en la máxima categoría.

La plantilla rojiblanca será más corta que en la recién finalizada campaña, en la que el cuadro nazarí llegó a acumular 27 futbolistas en el vestuario. El plan de Aitor Karanka pasaría por tener a su disposición un grupo de en torno a 23 jugadores. En la portería, Maximiano sigue buscando nuevo equipo, con lo que solamente queda Aarón Escandell. Está por ver si la salida del luso conlleva la incorporación de un nuevo guardameta o la apuesta por alguno de los cancerberos de las categorías inferiores -el club confía en la promoción de Ángel Jiménez en el futuro-.

Con el lateral diestro a priori cubierto, con la integración de Ricard Sánchez tras su cesión en Lugo, el centro de la defensa queda cojo. Karanka solamente cuenta con seguridad con Víctor Díaz y Raúl Torrente como centrales, a quienes se pueden unir Pepe y Sergio Barcia, habituales en la dinámica del primer equipo en la pasada campaña. La marcha de Germán y el futurible adiós de Domingos Duarte suponen la pérdida de dos de los pilares del EuroGranada, así como de uno de los pesos pesados del vestuario desde el ejercicio del ascenso. La dirección deportiva escruta el mercado a la caza de un efectivo que actúe en este puesto. En el lateral izquierdo, la continuidad de Sergio Escudero sigue sin certificarse. Gusta al Valladolid, si bien el entorno del futbolista, con quien ha tratado de contactar este periódico, ha rechazado hacer declaraciones sobre el futuro del jugador.

En el centro del campo, la laguna es mayor. Tan solo Petrovic e Isma Ruiz plantean su permanencia en el equipo. El diario Ideal avanzó el interés del conjunto rojiblanco en el pivote Yann Bodiger, que termina contrato con el Cartagena y estaría cerca de incorporarse al cuadro rojiblanco como agente libre. Se trata de un mediocentro de corte más defensivo que, tras formarse en el Toulouse, ha pasado por Córdoba, Cádiz, Castellón y el ‘efesé’, club este último en el que ha cuajado su mejor campaña como profesional. Ha jugado 40 encuentros, 35 como titular, en los que ha marcado cuatro goles y ha dado tres asistencias. Tanto su representante como la dirección deportiva de la entidad prefirieron guardar silencio ante la consulta de GranadaDigital.

Luis Suárez trabaja en su futuro

En posiciones ofensivas, el Granada parte con más efectivos, aunque también se esperan fichajes. Darwin Machís ya es jugador del Juárez mexicano, pero quedan Puertas y Myrto Uzuni para actuar en los extremos. También pueden caer a esta posición Rubén Rochina y Alberto Soro, si bien opositan a apoderarse de la media punta. Esta demarcación es clave para el esquema de Aitor Karanka y queda huérfana de su dueño en el pasado curso después del retorno de Álex Collado al Barça, donde empezará la pretemporada con el primer equipo. La valoración del técnico del valenciano y del aragonés durante la preparación -con el primero no pudo contar por lesión y el segundo no gozó de su confianza- determinará si también se refuerza o no la zona de tres cuartos de campo.

En punta, continúa Jorge Molina y está previsto que también lo haga Matías Arezo. El delantero uruguayo gusta al River Plate e, incluso, se expresó halagado por el interés del cuadro argentino durante una entrevista, si bien el planteamiento es que haga la pretemporada con el Granada y analizarle desde entonces. De hecho, fuentes cercanas al jugador subrayan que este, el de iniciar la preparación junto con el resto de sus compañeros, era el plan de desarrollo tratado a su incorporación en el pasado mercado invernal, pues se consideró que en los meses finales del curso “corría en desventaja” con respecto a sus compañeros.

Se marcha Carlos Bacca y, salvo giro extraño, también lo hará su compatriota Luis Suárez. Desea jugar en Primera División y busca destino. Por el momento, ha cambiado de agencia de representación y resulta significativo que esta le presentara como jugador de la Selección de Colombia, sin hacer referencia al Granada. En una publicación posterior, la empresa muestra al delantero en Madrid, donde conoció a los representantes que llevarán su carrera desde ahora y mantuvo una reunión con ellos “para trabajar desde hoy mismo -en referencia a este lunes- en su futuro”. Se antoja lejos de Los Cármenes.

Pretemporada

Por otro lado, el club continúa perfilando su pretemporada. Esta comenzará, a priori, en la semana del cuatro de julio y contempla un stage de concentración durante la segunda mitad del mes. A diferencia de otros cursos, la idea que se baraja es pasar este tiempo en el hotel Barceló Montecastillo, en Jerez, donde disputará el único partido que, por el momento, ha fijado para preparar el próximo ejercicio, frente al Almería, que también se concentrará en dichas instalaciones.