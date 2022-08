Nico Rodríguez: "Si todo va bien, podremos anunciar a Víctor Meseguer en breve"

El director deportivo del Granada, Nico Rodríguez, ha reconocido durante la rueda de prensa de presentación de Óscar Melendo que el fichaje de Víctor Meseguer será oficial en las próximas horas. "La operación está en marcha. Se está documentando. Si todo va bien, podremos anunciarlo en breve", ha explicado el principal responsable de la confección de la plantilla rojiblanca, quien asegura que en el club están "muy contentos con la incorporación de Sergio Ruiz y de Víctor".

"Me gusta afrontar los últimos días del mercado con muchas opciones. Las cosas que habíamos planteado de inicio han ido saliendo. El mejor ejemplo es Óscar (Melendo). Llevábamos mucho tiempo hablando con su entorno", ha señalado el director deportivo nazarí, que, no obstante, permanece activo en la recta final de la ventana de traspasos. "Todo lo que sea trabajar para ir mejorando la plantilla y dar un salto de calidad lo haremos. A día de hoy, estamos muy contentos", ha subrayado.

Cuestionado sobre las posibles bajas que pudieran ocasionar los nuevos fichajes, Rodríguez ha matizado que "no es directamente proporcional". "Estaremos abiertos en alguna posición, pero no porque consideremos que está mal cubierta, sino por ser exigentes con el nivel y con el fondo de armario", ha justificado el director deportivo, quien ha revelado que este mismo martes ha mantenido una reunión con Aitor Karanka para tratar la confección del plantel. "Está satisfecho con el equipo que tiene. Hemos hablado de alguna posición en concreto".

"Creemos que la plantilla, en este momento, está cerca de estar compensada", ha sintetizado, después de tratar de rebajar la euforia. "No es nuestro caso a nivel interno. Tenemos muy claro que, como no te arremangues y empieces a remar, no salen las cuentas. Somos muy conscientes de que aquí no hay espuma, sino que es cuestión de estar todos arrimando el hombro".