"Estoy donde quiero estar", ha aseverado Óscar Melendo en su primera intervención como jugador del Granada. El mediapunta ha insistido en su deseo por fichar por el conjunto rojiblanco, a pesar de que tuvo pretendientes "de Primera, Segunda y el extranjero". "Cuando me comunicaron mis agentes que había interés, hablé con Nico (Rodríguez) y el cuerpo técnico, estaba encantado. Quise venir y creo que no me he equivocado", ha incidido el jugador, uno de los fichajes de renombre del cuadro nazarí. "Quiero crecer y no hay mejor lugar que este para hacerlo", ha sostenido.

El futbolista ha asegurado sentirse "muy querido" desde su llegada y tener "ganas de competir". "Desde el primer momento, lo tuve claro", ha recalcado Melendo, quien considera que fue "egoísta". "Pensé en mí. Quiero crecer como jugador y como persona. Creo que el Granada es el club ideal para ello", ha argumentado acerca de su decisión. Influyó también Aitor Karanka. "Lo conocía del año pasado, que estuvo un mes y medio aquí. Es de esos entrenadores que tienen una idea que apetece, sobre todo a mí. Estoy encantado con los compañeros y con el cuerpo técnico", ha detallado.

En la misma línea, no ha dudado en elogiar el vestuario que ha encontrado. "Me contaron cómo era el grupo. Vengo de uno bueno -el del Espanyol- y me he encontrado uno excelente", ha indicado, apenas un par de horas después de sumar su primer ensayo con el conjunto rojiblanco. "Me sentí muy bien. Llevaba dos meses y medio sin competir. Al pisar el césped, me sentí muy feliz", ha expuesto, dispuesto a ser titular en una posición clave en el juego de Aitor Karanka. "Esa responsabilidad gusta a todos los jugadores. Hay mucha competencia, pero la veo sana, buena para el jugador, para seguir creciendo. Estoy encantado de relacionarme con tan buenos futbolistas", ha exteriorizado.

Conoce la categoría porque afrontó el reto del ascenso con el Espanyol, en un proyecto similar. "Segunda es muy difícil. Hace dos años estuve participando ahí. Hay campos que son muy complicados. Con lo que he visto de mi equipo, tengo máxima ilusión", ha señalado el mediapunta, quien considera que "la regularidad es lo que marca estar arriba o abajo". "Confío en mi equipo y en que estemos ahí arriba". "En Segunda, no vale la presión de bajar de Primera División. Hay que ofrecer otro tipo de juego en algunos estadios, adaptarse. Tengo ganas de empezar ya y sentirme futbolista también en Los Cármenes", ha zanjado.