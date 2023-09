El Granada aún dispone de masa salarial para invertir en alguna llegada más para su plantilla y estudia las posibilidades que ofrece el bazar de agentes sin equipo. Lo han afirmado el director general de la entidad, Alfredo García Amado, y el director deportivo, Nico Rodríguez, durante un desayuno informativo en el que, de manera más informal, han analizado y aclarado distintos aspectos de la actualidad del club. Entre ellos, la confección del primer plantel. "Estamos contentos con las incorporaciones que hemos tenido", ha subrayado el principal encargado de la planificación deportiva, quien ha subrayado que "todavía queda margen económico" y ha reconocido que los rojiblancos se encuentran "abiertos a alguna opción interesante", aunque desean ser "rigurosos". "Tenemos la posibilidad de firmar jugadores libres. No se ha acabado el mercado", han manifestado.

"No hemos parado de trabajar en ello. La normativa nos da esa posibilidad y no vamos a cerrarnos la puerta", se ha extendido Nico Rodríguez, quien ha aseverado que, "si no se han hecho más incorporaciones, es porque no se ha visto que lo que pudiese venir encajase" con los criterios de rastreo. "Todo lo que hacemos es un trabajo en equipo. No se lleva nada hacia adelante que no esté consensuado y tenga el visto bueno de todas las parcelas", ha puntualizado, cuestionado sobre la satisfacción del entrenador rojiblanco, Paco López. Alfredo García Amado, en este sentido, ha añadido que el técnico "no está pidiendo específicamente una posición". "El límite es público. Todo lo que nos permita LaLiga lo vamos a invertir en el verde", ha apostillado el director general.

Ambos han coincidido en que en el club eran conocedores de que los movimientos "iban a tardar". "Lo hemos tenido en cuenta, igual que de dónde venían y el tiempo que llevan sin jugar", han señalado, para seguidamente incidir en que los futbolistas de la plantilla "son competitivos". "Nosotros no hemos parado de trabajar. Hemos seguido mirando todas las opciones, barajando todo lo que podíamos hacer. Desde el día del ascenso, hemos hecho nuestro trabajo", han sostenido, antes de analizar distintas situaciones que el mercado ha propiciado.

El caso más llamativo fue la marcha de Samu Omorodion, en el que ha profundizado Alfredo García Amado. "Iniciamos una negociación muy dura para renovar al chico. Lo que menos trabajo nos costó fue llegar a un acuerdo de las condiciones con el futbolista. Cerramos en seis millones la cláusula de rescisión. A posteriori, sí nos llamaban para comunicarnos que había interés, pero no había ofertas", ha indicado, para, más adelante, agregar que "cuando ponen encima de la mesa las condiciones para negociar, hay que verlas". "En el momento en el que depositan la cláusula, ya no puedes hacer nada. Me duele que no nos hayan llamado. El Atlético siempre ha tenido una capacidad de hablar que en esta situación no hubo", ha exteriorizado, aunque ha acentuado que las relaciones no están rotas entre los clubes. "Nos habría gustado, al menos, tener la capacidad de tomar la decisión o participar", ha argumentado, acerca de la posibilidad de haber cerrado un traspaso que permitiera al jugador militar cedido en la escuadra rojiblanca.

En relación con la salida del delantero, García Amado y Rodríguez han aclarado que, de no producirse, sí hubiera llegado igualmente Lucas Boyé. Por otro lado, han desvelado que hubo "un montón de ofertas aceptadas" por Famara Diédhiou, si bien el futbolista no quiso marcharse. Shon Weissman sí aceptó su salida a Italia, pero finalmente no cristalizó. "Su traspaso al Venezia estuvo cerrado, pero no pudo ser por problemas internos del club italiano", han matizado. También han sido cuestionados por Bryan Zaragoza, cuya tesitura, aunque parecida a la de Samu Omorodion, "es diferente". "Tiene una relación maravillosa con nosotros. Tiene una cláusula de 14 millones. No estamos ya trabajando en su renovación, pero está en nuestra hoja de ruta", avanzaron. También está prevista la extensión del vínculo de Raúl Torrente.

Con respecto al resto de incorporaciones realizadas, han recordado que, a excepción de Gumbau, todavía no han podido participar con asiduidad. "Van a ser importantes", ha prometido Nico Rodríguez, quien también ha afirmado tener "plena confianza" en los defensas en nómina, a pesar de los problemas manifestados por esta parcela en el arranque liguero. "Confiamos en ver al Torrente que todos esperamos y a Jesús Vallejo dar el rendimiento que dio en etapas anteriores", ha añadido. Por el mediocentro catalán, han indicado, pujó "hasta el último día" el Rayo Vallecano.

Femenino

En un breve capítulo aparte, García Amado y Nico Rodríguez han expresado su respaldo a las jugadoras del Granada Femenino en cuanto a las demandas que, junto con el resto de clubes de la Liga F, promovieron la suspensión de la primera jornada del campeonato. "Estamos para apoyarlas y que tengan el mismo trato que los jugadores del primer equipo. Eso no puede empañar la situación deportiva. Ayer, ganamos a la Real Sociedad", ha puntualizado el director deportivo. "Se han firmado las nuevas condiciones salariales y estamos encantados", ha agregado el director general.