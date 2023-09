El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha desgranado distintas cuestiones de la actualidad rojiblanca durante el desayuno informativo mantenido este lunes con los medios de comunicación. Entre ellas, ha abordado la tentativa de venta que tuvo lugar este verano. "Nosotros no hemos parado de trabajar", ha sostenido, aunque ha reconocido que el granadinista "es un club atractivo". "Tenemos unas cuentas equilibradas, no tenemos deudas. Se plantea una estabilidad a largo plazo. No tienes una gestión financiera para vender, pero es un atractivo", ha matizado. "Recibimos llamadas de inversores todos los días", ha señalado, aunque ha hecho hincapié en que "esto no se va a vender a cualquiera que pase". No obstante, por el momento, descarta nuevos intereses y movimientos al respecto. "Ahora mismo, nos interesa ganar esta noche y seguir mejorando el estadio".

Uno de los principales factores que torpedearon la venta del Granada fue la Operación Líbero. "Es un proceso judicializado y tiene un recorrido. Si quieres vender, el que viene tiene que entender que hay algo que solucionar", ha expuesto acerca de esta causa, antes de tratar las conversaciones con el Ayuntamiento para acordar la cesión a largo plazo del estadio Los Cármenes. "Estamos hablando desde que ha tomado posesión. La idea es tratar de agilizar al máximo el proceso. La voluntad de las dos partes es cerrarlo pronto", ha indicado, tras lo que ha afirmado que existe "sintonía" con el Consistorio. Que no exista todavía un convenio "no pone en riesgo los fondos CVC", según ha aseverado García Amado. "No hay una fecha tope como tal, pero LaLiga te exige demostrar movimiento. Tenemos que ser proactivos", ha argumentado.

En esta misma línea, el club trabaja en acometer ciertas mejoras en el estadio. Este lunes se estrenará una valla publicitaria led en el segundo anillo del graderío y plantea diversas actuaciones. También en la Ciudad Deportiva, donde la obra correspondiente a la segunda fase de ampliación de las instalaciones "va bien". "Hay unos plazos determinados. Entendemos que para el final de la temporada tiene que estar acabada. Hay partes que llevan más tiempo y lucen menos", ha ahondado.

Cuando finalice, el Recreativo Granada y el Femenino podrán disputar allí sus encuentros, pero hasta entonces deben alternar con el primer equipo la actividad en Los Cármenes o buscar alternativas. "Tenemos un bendito problema, que hemos ascendido los tres equipos y las infraestructuras tienen un tope. Siempre que podamos, van a jugar aquí los tres equipos. Hay una serie de cosas que tenemos que ir balanceando", ha expuesto García Amado, quien ha avanzado que el club tratará de "compaginarlo de la mejor manera". "Todo forma parte de un puzle y todos lo entendemos. Paco, el primero. Va a tener que ser una situación límite para que no juguemos aquí -el estadio rojiblanco- o en la Ciudad Deportiva", ha asegurado.

Afición

También hubo un aparte para abordar algunas situaciones vinculadas con la afición rojiblanca. Este aspecto fue tratado por el director de comunicación y área social del club , Antonio Viola, quien, cuestionado sobre la controversia suscitada por la cesión de los abonos y el ingreso correspondiente a la entrada, indicó que los problemas surgidos "ya están resueltos". "Los abonos son los más económicos de Primera. Las entradas que vendemos sí están en la línea del mercado. Solo se ceden los abonos de adulto porque no queremos que haya nadie que se aproveche de los demás", se extendió.

Además, acerca del malestar de parte de la afición con el grupo de animación Curva Sur y el altercado que tuvo lugar durante el encuentro frente al Rayo Vallecano, Alfredo García Amado subrayó que la peña "cumple toda la normativa de LaLiga". "Se trató a nivel interno y todo quedó resuelto", agregó Viola.