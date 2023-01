Paco López: "Los jugadores han interpretado el plan a la perfección"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido especialmente satisfecho tras la victoria de su equipo al Andorra. "Los jugadores han interpretado el plan a la perfección", ha sostenido el técnico rojiblanco, que ha resaltado el trabajo colectivo de sus pupilos por encima del resultado. "Lo que pretendíamos desde el inicio era apretarles arriba. En la gran mayoría de sus partidos, tiene un dominio abismal sobre su rival, y en la posesión", ha descrito sobre el conjunto pirenaico, para insistir seguidamente en que "desde el inicio, la idea era provocarles el error, ir a por ellos en ese sentido, hacerlo de una manera ordenada colectiva, no solamente desde el esfuerzo, sino también desde la inteligencia y el orden".

"La idea era meterles ese miedo en los primeros minutos", ha revelado, antes de admitir que los suyos perdieron "un poco de energía" en el segundo acto. "Ellos son muy buenos a nivel individual, tienen muchísima capacidad en el uno contra uno, la pausa necesaria para que tú te equivoques. Con los cambios el equipo ha recuperado esa energía", ha profundizado, para seguidamente reconocer que los tricolores "han tenido varias ocasiones de gol donde Raúl ha estado sensacional". "Estoy muy contento. Desde el compromiso, la generosidad, ser un auténtico equipo y un gran trabajo colectivo, hemos ganado a un equipo que está siendo muy difícil para todos los rivales", ha apostillado.

Ha afirmado, no obstante, que todavía existe "margen de mejora" en su plantel. "Creo que el partido ha salido dentro del plan previsto. Ha pasado lo que habíamos hablado con los jugadores", ha incidido, para seguidamente matizar que la idea era "ir variando los momentos del partido, algunos en los que ir a posiciones avanzadas y otros en los que interesaba estar en bloque medio o bajo". "No pretendíamos tener hoy mucha más posesión que el rival, pero sí atraer para generar espacios tanto en intermedia como a espaldas de su última línea, porque sabíamos que nos iban a dejar espacio para el uno contra uno", ha detallado.

"Meter a Víctor Díaz de mediocentro nos garantizaba que, sin balón, íbamos a ser un equipo mucho más agresivo. Por otro lado, sabíamos que con balón, quizás nos iba a faltar dinamismo, soltura… Pretendíamos también que los mediocentros atrajeran más en esa posición y saltarnos esa línea para jugar más profundo", ha precisado, antes de garantizar que la inercia lejos de casa "no es nada mental". "Es una cuestión de ser más efectivos, de hacer más cosas y mejor. Nos llevaría un día entero saber por qué. Sin ser adivino ni gurú, estoy convencido de que los resultados fuera de casa van a llegar", ha defendido, tras lo que ha aseverado que "el equipo es fiable". "Entendemos, faltaría más, que se hable, que la gente se preocupe porque no llegan esas victorias fuera de casa", ha puntualizado.

Aunque no le gusta analizar actuaciones individuales, Paco López se ha detenido a valorar el encuentro de Callejón, uno de los mejores del choque, en el que también se hizo daño al borde del descanso. "Ha sido un golpe, pero eso demuestra lo que es José Callejón, el compromiso que tiene con este club y con esta ciudad. Lo demuestra haciendo el partidazo que ha hecho hoy. No me gusta hablar individualmente, sino hacerlo desde el colectivo, pero en este caso lo merece. Como le he dicho personalmente en alguna ocasión, los compañeros le necesitan y él necesita a sus compañeros", ha resaltado, convencido de que el Granada fue "un auténtico equipo".

También fue preguntado sobre la actuación de Jonathan Silva. "Tenía una papeleta muy difícil. He visto los partidos y Bundu genera dificultades con espacios a cualquier lateral. En determinados momentos nos costaba ajustar más ese tipo de situaciones. Defender el uno contra uno no es fácil a los jugadores del Andorra en general. Teniendo en cuenta que llevaba mucho tiempo sin competir, puede pasar lo que ha pasado, que le cueste terminar el partido. Ha cumplido, ha hecho un buen partido. De hecho, ha tenido incluso una oportunidad de hacer gol", ha zanjado, antes de elogiar también el duelo de Bryan Zaragoza. "Puede jugar tanto a pierna natural como a pierna cambiada o segundo delantero. Tiene tanta capacidad de desequilibrio que le da igual. Donde él se encuentra más a gusto es en banda izquierda", ha precisado, antes de indicar que "cuanto más entienda el juego, va a dar igual dónde juegue".

"Necesitábamos energía. Bryan ha hecho un gran trabajo", ha justificado su sustitución, antes de hacer hincapié en que, en labores defensivas, "ha cumplido con creces". También, en tono jocoso, ha deseado que no llegue ninguna oferta por Uzuni en las últimas horas del mercado, cuestionado por esta posibilidad. "En el fútbol, ya no me sorprendería nada. Espero que no pase, por supuesto", ha reído. En este sentido, ha recordado que "los mercados de diciembre y enero siempre son muy complicados". "Normalmente, cuando hablo de mejoras, de jugadores que mejoren lo que tenemos, pensamos en jugadores de superior categoría, y no quieren bajar de categoría o no juegan, por lo que necesitan ponerse a punto", ha concluido.

Eder Sarabia

Por su parte, Eder Sarabia, quien, sancionado, no ha podido sentarse en el banquillo de Los Cármenes, ha comparecido resignado. "Ha sido una victoria merecida del Granada porque ha sabido entender mejor algunas cosas y en las determinantes ha estado mejor que nosotros", ha resumido el técnico, quien ha lamentado la forma en que sus futbolistas han afrontado el duelo. "Nos ha faltado sangre, hambre, darle más importancia a cada duelo, a cada balón. Luego, sacaremos un vídeo de hoy y habrá quince jugadas cojonudas, pero el fútbol son más cosas. Hemos jugado un partido un poco soso, en lo determinante muy flojos, y por eso hemos perdido", ha reconocido.

"Somos el Andorra, recién ascendido. Hace cuatro temporadas estábamos jugando en Primera Catalana. Hoy estamos en Los Cármenes, jugando contra el Granada, que hace dos temporadas estaba en Europa League, ¿y tengo miedo de ser como soy por perder el partido?", ha planteado, enfadado porque, a su juicio, sus pupilos perdieron su identidad. "Cabe dentro de lo normal perder aquí, qué más da, salid a jugar al fútbol, disfrutad. Si nosotros no somos valientes para atacar y defender, no somos nadie. Hemos hecho 32 puntos, que es una auténtica barbaridad", se ha dirigido a sus pupilos.

"Creo que los dos goles no han trastocado mucho nuestra idea. Sí que las sensaciones de los jugadores han cambiado. Nos ha entrado un poquito de miedo, no generábamos las ventajas bien. Jugadores que, desde atrás, tienen que asumir más responsabilidades, jugaban fácil… Hemos generado varias ocasiones", ha escrutado, tras lo que ha reconocido que le sorprendió el dibujo del Granada. "Esperábamos otros sistema. Pensábamos que nos iban a jugar con 5-2-3. Lo habíamos trabajado", ha admitido.