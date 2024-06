Alberto Soro, Shon Weissman, Famara Diédhiou y Alpha Dionkou, los cuatro jugadores que el Granada tuvo cedidos en distintos equipos durante la pasada campaña, regresan este verano a la rampa de salida rojiblanca. Finalizan sus préstamos, por lo que están llamados a volver a la entidad nazarí, aunque su futuro se adivina lejos de Los Cármenes. De partida, no entran en los planes de Matteo Tognozzi en la confección de la plantilla, por lo que el club deberá buscarles un acomodo definitivo, toda vez que finalizan contrato al término del próximo curso salvo que logren convencer al entrenador de la primera plantilla, que será en principio Guille Abascal pese a que todavía no se ha anunciado su contratación.

El maño es quien ha gozado de mayor protagonismo durante su estancia en Granada, aunque se quedó sin sitio en el equipo en el pasado mercado veraniego. Con contrato hasta 2025, salió cedido al Vizela portugués, con el que ha jugado 24 encuentros, once de ellos desde el inicio, que le han dado para sumar cuatro dianas y entregar otra, aunque no para salvar la categoría. El club rojiblanco desembolsó alrededor de dos millones de euros por el 50% de sus derechos al Real Madrid, que posee la parte restante, tras haber militado en el Zaragoza. Con Diego Martínez, fue importante en la campaña europea, principalmente como revulsivo, pero no llegó a dar en los ejercicios posteriores el paso al frente que de él se esperaba. De sus 28 participaciones en su primera temporada, adornadas con tres tantos y seis asistencias, pasó a las 17 en las dos posteriores, en las que logró dar un pase de gol.

Weissman fue uno de los fichajes estrella de la última temporada en Segunda División, incorporado en enero para paliar los problemas de gol que lastraban al equipo. Llegó cedido por el Valladolid, pero con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso de tres millones de euros. Envió a la red el primer balón que tocó con la elástica rojiblanca, pero ahí quedó su aportación en Segunda. El Granada pretendió su traspaso en verano, pero ninguna opción llegó a cristalizar y se quedó en el equipo. Disputó seis encuentros entre Liga y Copa, en los que sumó otra muesca, en el trofeo del KO. En invierno, salió cedido a la Salernitana, donde ha disputado once encuentros y ha marcado un tanto para acabar colista.

El caso de Famara Diédhiou es similar al del israelí. El club se vio obligado a ejecutar su opción de compra, de medio millón de euros, tras el ascenso, pero en Primera tampoco tenía sitio. Se quedó porque la entidad rojiblanca tampoco logró cerrar su marcha en verano, aunque sin apenas participar hasta que, en invierno, se marchó al Cardiff City. Ha disputado 16 encuentros en la segunda categoría británica, cinco de ellos como titular, en los que ha anotado dos goles.

Distinta es la situación de Alpha Dionkou, que ni siquiera ha competido oficialmente como granadinista. El lateral fue fichado en el verano de 2022, a la par que Ricard Sánchez, como futbolista con un potencial futuro en Los Cármenes, tras lo que salió cedido de inmediato al San Fernando. Encadenó después dos préstamos consecutivos al Barça Atlètic y, en la pasada campaña, recaló en el AEK Larnaca. En la liga de Chipre sí se ha asentado, titular en 29 de los 33 encuentros que ha disputado entre el campeonato doméstico y la Copa.

Caja con otros cedidos

El conjunto rojiblanco ya ha hecho caja desde el cierre de la campaña con el resto de cedidos. Ingresó un millón de euros por el traspaso definitivo de André Ferreira al Valladolid y otros tres por la ejecución de la opción de compra de Víctor Meseguer, que también se queda en Pucela. La Vojvodina, por otro lado, desembolsó cerca de otro ‘kilo’ para hacerse con los servicios de Petrovic.