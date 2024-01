Famara Diédhiou se marcha cedido hasta el final del curso al Cardiff City, que dispondrá de una opción de compra sobre el delantero. El Granada ha hecho oficial la salida del atacante senegalés a la Championship, la segunda división británica, en la que ya tenía experiencia y cartel por haber competido durante cuatro campañas en el Bristol City. El club rojiblanco aligera con ello su plantilla de cara a posibles incorporaciones en las horas que le restan al mercado de fichajes de invierno.

📜 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Famara Diédhiou#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) January 31, 2024

Diédhiou se incorporó al conjunto nazarí, en la última ventana invernal, con el equipo en Segunda División, como apuesta para el ataque de Nico Rodríguez, entonces director deportivo granadinista. Lo hizo también cedido, procedente del Alanyaspor turco, con una opción de compra cuya ejecución era obligatoria en caso de ascenso. El retorno a Primera División activó esta cláusula, por lo que el Granada desembolsó 500.000 euros para hacerse definitivamente con sus servicios, si bien estuvo en la rampa de salida durante todo el verano, fuera de los planes de Paco López.

Aunque estuvo cerca de salir entonces, finalmente se quedó en la plantilla rojiblanca para, tras participar en la recta final de algunos encuentros al comienzo del curso, caer en el ostracismo. En total, ha jugado 19 encuentros con el cuadro nazarí, dos como titular. Tan solo ha marcado un gol, contra el Arosa en el cruce de Copa del Rey que supuso la eliminación del Granada por alineación indebida.

Con contrato hasta 2025 con el Granada, el ariete, de 31 años, regresa a la categoría de plata británica para buscar los minutos de los que no ha disfrutado en Los Cármenes. "Me siento genial. Estoy muy contento y motivado por entrar en el club. Es asombroso estar aquí, hay un gran ambiente. Sé que he marcado muchos goles en la Championship, así que espero hacerlo de nuevo", ha expuesto a su llegada.