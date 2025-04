La lluvia deja al Domingo de Resurrección sin procesiones en la calle

Las nubes y el agua amenazaban lo suficiente desde primera hora. El paso de los minutos apenas amagó otro escenario. Las tres hermandades que tenían anunciada en Granada su salida este Domingo de Resurrección decidieran quedarse en sus templos. Hubo lágrimas, claro. Coyunturales por la tristeza de la cancelación de las procesiones. Pero también de alegría porque para los cristianos la resurrección del Señor es el pilar de toda su fe. El Domingo de Resurrección es un día de fiesta. Llueva o no.

Así te contamos el Domingo de Resurrección, minuto a minuto.

La Semana Santa 2025 repitió el final de la edición de año pasado. Las dudas que generaban las previsiones meteorológicas tuvieron pendiente de los cielos al mundo cofrade granadino desde bien temprano. La jornada debía desarrollarse desde las diez de la mañana con el particular desfile de los ‘facundillos’ desde la iglesia de Santo Domingo. Sus responsables sí lo tuvieron claro desde el principio. Había que quedarse. El Dulce Nombre de Jesús, portado por niños, realizó su estación de penitencia al resguardo de las galerías del claustro del colegio Santa Cruz la Real. Sus campanillas de barro, no obstante, no dejaron de anunciar al barrio del Realejo que su Señor vive.

En la iglesia del Sagrario, en cambio, se dieron tiempo para decidir. La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría creyó en una tregua meteorológica que finalmente no se dio. La hermandad del Regina Mundi realizó una breve chicotá interna apremiada por la actividad propia de la parroquia, que tenía agendados dos bautizos a partir de mediodía. Todo el colegio, tan bien representado por su nutrido grupo de mantillas, pide desde ya que el próximo año les sonría el sol.

En la Hermandad de la Resurrección había muchas ganas y pocas posibilidades. Tardaron un poco más en ceder a la evidencia. Su anunciada decisión de salir a las calles del Zaidín duró apenas diez minutos. Fuera, los paraguas de los vecinos del barrio ya alertaban desde mucho antes que sería imposible. Pasado ya el mediodía sus hermanos se recogieron en el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel para rezar a su Resucitado y a su Virgen del Triunfo. Las puertas del templo estarán abiertas hasta las 21:00 horas para todos los creyentes que quieran asomarse.

Como el Martes Santo

Aunque la amenaza de la lluvia y el frío ha estado presente desde el Domingo de Ramos, sólo el Martes Santo y este día de Resurrección se vieron condicionados de forma definitiva por el agua. Sólo siete hermandadaes se han quedado sin realizar su estación de penitencia por la carrera oficial. Granada se queda finalmente con la imagen de Santa María de la Alhambra como la última que ha brillado de manera especial por sus calles. Fue un desfile especialmente simbólico ya que se han cumplido 25 años de su coronación.