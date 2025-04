Fran Escribá: "En los seis partidos que quedan tenemos que dar un paso más"

El entrenador del Granada CF, Fran Escribá, ha hecho autocrítica tras la victoria de su equipo en el Cartagonova. El valenciano ha asegurado que la lectura positiva es que el triunfo sobre el Cartagena les permite volver a meterse en puestos de playoff de ascenso, pero ha habido “muchas cosas” del partido que no le han gustado y ha remarcado que en los seis partidos que quedan esta temporada su equipo tiene que “dar un paso más” porque partidos como el de este domingo “a veces se te escapan”.

“Con mucho sufrimiento, sacamos el partido, pero es verdad que, por otro lado, no nos quedamos contentos. Hay que darse cuenta que nos estamos jugando mucho. Empezamos mal. Mariño nos metió de nuevo en el partido, la parada del penalti fue fundamental, porque con un 2-0 hubiera sido mucho más complicado. Nos fuimos con ventaja la descanso sin merecerlo porque no hicimos una buena primera parte. En la segunda tuvimos el balón y faltó más acierto en esas situaciones. Con 1-3 parecía controlado, pero en las bandas nos generaron muchos problemas. Ahí llego el 2-3. Luego ya hubo más ocasiones nuestras, pero con solo un gol, con cualquier situación, un balón parado, un resbalón, puedes perder”, ha valorado Fran Escribá, quien ha dicho que se quedaba “satisfecho por la gente” que ha apoyado al Granada en el Cartagonova y por volver al playoff, pero ha remarcado que en los seis partidos que restan de temporada tienen que dar mucho más.

Sobre la decisión de jugar con Manu Trigueros en lugar de con Gonzalo Villar, Escribá ha dicho que valoraron lo que sucedió en Albacete y querían “ tener más presencia en el área”. “Jugar con un delantero como Lucas, y teníamos la duda de si jugaban con tres centrales, como en los últimos partidos, o con tres dentro, para igualarlos un poco en las bandas. Queríamos tener un segundo llegador y Manu es el que mejor llega de nuestros medios. Ha aportado lo que esperábamos de él, pero ha faltado control de juego, no por él si no por el equipo en general”, ha indicado.

Lucas Boyé y Miguel Rubio han terminado ‘tocados’ el partido. Escribá ha comentado que el argentino tienen molestias en la clavícula y lo van a valorar, mientras que Rubio estaba “mareado”. “Está con las piernas en alto y con hielo. Dice el doctor que es una pequeña conmoción y no tiene que ser más”, ha señalado.

Con esta victoria sobre el Cartagena, el Granada afronta el tramo final de la temporada metido en el playoff. Escribá ha comentado que tienen que corregir “las cosas” que han hecho mal tanto en este partido como en el anterior contra el Albacete, pero que el equipo está “acabando con buenas sensaciones”. “Hay cosas de partido que no me han gustado nada, pero la sensación del equipo en el día a día y en los partidos es el convencimiento de que podemos ganar a cualquiera. No hemos hecho nada, solo meternos donde queremos estar. Faltan muchos puntos, partidos dificilísimos y cada metro en esta categoría hay que ganárselo. Vamos intentar ganar todo lo que nos queda. De cara a nuestra gente, vamos a tener un partido muy bonito contra el Elche. El equipo ha respondido muy bien en casa, y ante el que posiblemente sea el líder ese día, tenemos un partido muy bonito para asentarnos en las posiciones en las que estamos”, ha añadido el técnico del Granada CF.