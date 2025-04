Pin señala la falta de "aportación coral" como causante de la derrota ante Coruña

Pocas explicaciones ha ofrecido Pablo Pin ante lo sucedido este sábado en tierras gallegas. La razón de la derrota ante Leyma Coruña por 93 a 89 quizás es sencilla, "han jugado mejor que nosotros y son merecedores del partido". Con estas palabras ha finalizado el técnico rojinegro su valoración del partido en rueda de prensa. Un resumen apropiado para un encuentro en el que el Covirán Granada ha mostrado su peor versión de la presente campaña y que los manda, a falta de confirmación matemática, directos a Primera FEB.

El entrenador granadino ha señalado que el duelo ha estado marcado por "nuestro pobre nivel defensivo", una actitud atrás que los ha llevado a recibir 45 puntos al descanso "con muy buenos porcentajes", un aspecto que buscaron cambiar en la segunda mitad. Aunque, "nos han metido 48 por lo que nuestra reacción no ha sido buena". Claro y conciso.

Así mismo, Pin ha puntualizado los problemas que ha encontrado su equipo en la "aportación coral". El entrenador ha destacado a jugadores como Rousselle, Ubal, Amine Noua, Elías Valtonen o Rubén Guerrero, además de Gio Bezhanishvili, como efectivos que tienen una implicación, "un gran compromiso" con el equipo y de quienes sí consideran que han hecho un partido "de aportación". Sin embargo, el técnico, poco dado a señalar, ha dado los nombres de Sam Griffin y Omar Silverio como, en parte, los causantes de este resultado.

"Si dos jugadores generadores como ellos no aportan nos quedamos con muy pocas vías de generación". En este sentido y cuestionado por los buenos porcentajes de Leyma Coruña y, sobre todo, sus asistencias, alcanzando las 27 algo que sí demuestra un juego coral, Pablo Pin ha reiterado el problema de Covirán Granada al no contar con Sergi García, "nuestro base titular" y Scott Bamforth y Gian Clavell, "que generaban mucho tanto para ellos como para los demás. Hoy cuando no estaba Jonathan Rousselle o Agustín Ubal, que no es un base director en sí, nos ha costado mucho jugar y finalizar colectivamente".