El entrenador del Granada, Fran Escribá, no se deja guiar por el puesto que ocupa en este momento su adversario de este sábado en la tabla. "Nosotros analizamos a los equipos y creo que, en la clasificación, que el Cádiz aún no esté en las posiciones en las que va a acabar estando es algo circunstancial. Viendo lo que tiene a nivel de cuerpo técnico y de plantilla, no tengo ninguna duda de que va a ir hacia arriba. No tenemos que prepararlo de forma especial porque sabemos que es un rival muy difícil. No es necesario porque todos sabemos la entidad del rival", ha afirmado el técnico rojiblanco en rueda de prensa. No se fía y tampoco permite que sus pupilos lo hagan. "En el vestuario no hay ninguna duda de que mañana tenemos un partido muy complicado", ha insistido.

"El Cádiz tiene una plantilla que, aunque tenga bajas, tiene a gente de muchísimo nivel", ha argumentado Fran Escribá, quien ha resaltado principalmente "el talento de sus jugadores". "De medio campo hacia delante, tiene muchísimo. Ontiveros, Brian Ocampo, cualquiera de sus delanteros… El talento suele ser diferencial y en este caso, lo ha demostrado en los últimos partidos, con independencia de que haya jugado en algunos mejor que otros. Habrá que estar muy atentos porque tiene futbolistas de máximo nivel", ha profundizado, después de aseverar que "cuando empiezan a hacer cambios y salen Chris Ramos, Alejo o Sobrino, te das cuenta de que tiene un plantel estupendo". "No tengo ninguna duda respecto al nivel de esa plantilla", ha apostillado.

Nuevas bajas

Todo ello después de desvelar que no podrá contar con Ignasi Miquel, Rubén Sánchez ni Lucas Boyé, además de Carlos Neva y Marc Martínez, aunque el guardameta "está recuperándose y va muy bien". El central, ha precisado, "tiene un golpe muy fuerte en el pie que le está perjudicando en las últimas semanas". "Ha hecho un esfuerzo muy grande por estar en partidos en los que no estaba en condiciones, pero por la situación del equipo lo hizo y está muy dolorido ahora", ha ahondado en su situación, mientras que al lateral le ha "parado" porque "tiene una ligera lesión". Sucede igual con el delantero. "Si fuera una final, posiblemente jugaría o estaría en condiciones de hacerlo, pero no queremos correr el riesgo porque existe la posibilidad de una lesión más importante. Esta semana no ha entrenado, se le está tratando", ha matizado. Estos tres últimos "no van a tener problema para llegar a Almería", ha aclarado.

Entre los aptos se encuentran los internacionales, quienes habrían llegado bien, a tenor de lo señalado por Fran Escribá. Hongla disputó entre los dos partidos con su selección 168 minutos, Uzuni jugó un tiempo y cinco minutos de otro duelo y Tsitaishvili tan solo compitió durante 23, a priori sin sobrecargas para la cita. También se encuentra a disposición del técnico Loïc Williams, quien "está completando entrenamientos y va a completar el de este viernes", como ha explicado el preparador nazarí. "Ya es decisión nuestra si lo llevamos o le damos una semana más", ha alargado, antes de lamentar su fortuna con la demarcación en la que juega el valenciano. "Con los centrales he tenido mala suerte desde que estoy aquí porque, salvo a Oscar, al resto no los he tenido todas las semanas. He tenido de baja a todos", ha esgrimido.

Los centrales

Ahora va recuperando poco a poco efectivos, como a Pablo Insua en El Molinón. "Quedé muy contento con su trabajo. Una cosa que sabía que tiene y otros no en esa misma posición es la capacidad de liderazgo. Tienen otras cualidades, pero a veces echas de menos un jugador con esas características. No por la edad, porque Pablo es así desde siempre. Hay jugadores que tienen la capacidad de hacer mejores a los de al lado. Él rindió muy bien, y ante rivales muy complicados, pero hizo mejores a los de al lado", ha elogiado al zaguero. A este respecto, cuestionado por la disposición que presentó frente al Sporting. "Seguro que jugaremos más veces así, porque tenemos buenos centrales y nos da seguridad defensiva, pero no en cada partido, sino en aquellos en los que creamos que sea la mejor opción", ha señalado, sin desvelar su estrategia para este sábado.

Del choque en Asturias quedó, según ha sostenido, "muy contento". "Demostramos que hay una plantilla, que es lo que te hace competir bien. Si nosotros competimos, somos un equipo difícil de batir, y el otro día se dio. Pero tenemos que competir y hasta ahora no siempre hemos competido. Ha habido días que hemos jugado bien y otros, en los que nos lo hemos dejado todo, pero por el camino alguna pata de la mesa nos ha fallado, por eso no siempre hemos sacado el rendimiento, aunque a nivel de puntos sí", ha incidido Escribá, quien ha hecho hincapié en que "esa es la línea". "Todo lo que no sea competir a ese nivel, no nos acercará a donde queremos estar", ha sentenciado.

Además, el técnico ha expuesto su gran relación con Paco López, exentrenador del Granada y actualmente a los mandos del Cádiz. "Paco y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Fuimos compañeros y, en plan de broma, siempre he dicho que cuando llegó, jugué menos porque éramos de características parecidas. Eso no quitó que nuestra relación personal haya sido siempre buena. Además, trabajamos juntos en el Villarreal", ha recordado. "Sé que los dos nos queremos un montón y nos deseamos lo mejor para siempre. Él sabe que en mí tiene un amigo dentro del mundo del fútbol y yo sé que también lo tengo", ha concluido.