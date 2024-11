Escribá: "Entre las bajas, las ausencias y el escenario, era un día muy difícil"

"Entre las bajas, las ausencias, las molestias y el escenario, era un día muy difícil, así que estoy doblemente satisfecho por haber ganado", ha resuelto Fran Escribá, entrenador del Granada, tras la victoria rojiblanca en casa del Sporting de Gijón. El técnico nazarí ha afirmado que ha sido un partido "muy igualado", aunque considera que sus pupilos estuvieron "bien". "Se puede considerar que puede ser justa o no", se ha encogido el preparador valenciano, que en cualquier caso ha recordado que "no había ganado nadie aquí este año, y es lógico".

"Nosotros sabíamos que teníamos que sufrir mucho, estar acertados en ataque. Tuvimos nuestras ocasiones para ponernos por delante. Veníamos con muchas bajas. Ni lo dije en la previa ni lo hubiera dicho si hubiéramos perdido, pero veníamos muy condicionados porque han jugado futbolistas que no han entrenado prácticamente nada, como Sergio Ruiz o Gonzalo Villar. Estoy muy contento por el rendimiento de los que participaron", ha resaltado Escribá, especialmente satisfecho por la eficacia de su cambio de dibujo. "Sabíamos que podía funcionarios bien nuestra propuesta táctica de cambiar a tres centrales. Nos han marcado en un centro lateral en una de las pocas veces que nos despistamos. Con tres dentro, sabiendo que Olaetxea siempre se retrasa un poco y quedan como una línea de tres en salida del balón, íbamos a contener eso y tener superioridad", ha explicado.

Aun con ello, ha afirmado que el encuentro tiene "una lectura difícil". "Si te adelantas, la transición rápida es una opción que tienes, del mismo modo que teníamos estudiado y hablado, que si el Sporting se adelantaba, sabíamos lo peligroso que es al contraataque", ha apuntado, aunque seguidamente ha aclarado que por ello también apostó por un esquema con cinco atrás. "En parte, jugar con tres centrales, nos garantizaba que en situaciones de pérdida podíamos parar, y creo que hemos parado bien sus transiciones", ha subrayado. "La idea de partido se acercó a lo que habíamos imaginado. Siempre hay algún desajuste y en ese centro lo hay. He visto la reacción del propio Oscar cuando le remata, de enfado porque se ha dado cuenta de que se ha anticipado bien", ha ahondado.

Por último, cuestionado por la competición de Sergio Ruiz y Gonzalo Villar, el entrenador del Granada ha desvelado que "la idea inicial era que saliera Juanma". "Quedamos muy contentos con él y el chico se lo merecía, pero pensamos que si no aguantaba los 90 minutos en un campo tan exigente como este, sacábamos a Sergio y se nos caía por su problema, perdíamos dos cambios y dos ventanas", ha argumentado. "Dijimos ‘si se nos cae en el minuto 30, que lo haga’. Afortunadamente, no solo no se nos cayó, sino que completó un gran partido", ha elogiado al cántabro. También por la escasez de recursos "ha acabado jugando Pablo por Reinier, en una posición que no es de él". "Por eso tampoco ha jugado Rodelas, que es un jugador más externo", ha aclarado finalmente.

Rubén Alvés

Rubén Alvés, entrenador del Sporting, ha reconocido por su parte que se marcha "con una sensación fea". "Estamos un poco decepcionados, porque teníamos ilusión en el partido, como siempre que venimos al Molinón. Creo que hemos visto un buen partido de fútbol entre dos equipos que son buenos, un magnífico equipo que es el Granada, con buenos jugadores. El partido ha estado equilibrado", ha valorado. "No creo que nosotros hayamos estado mal, sino que teníamos un rival enfrente que nos dice cuál es el nivel de los que quieren estar arriba", ha sintetizado.