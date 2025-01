El Granada pretende dar este viernes (20:30 horas) un paso al frente en la persecución del ascenso, pero lo deberá hacer sin Myrto Uzuni. El conjunto rojiblanco retoma la Liga en plena tormenta, con el albanés sin entrenar y buscando vuelos a Estados Unidos. El momento es propicio para la reivindicación del grupo, o tal vez de alguna individualidad hasta ahora tímida que aplaque los ánimos y tranquilice a la hinchada. Las aguas están revueltas y en ellas pretenderá pescar el Burgos, que llega a Los Cármenes deambulando, pero no demasiado lejos de la zona noble. Sobre el papel, uno de esos encuentros que marcan puntos de inflexión en la carrera por subir, pero en el contexto nazarí, todo un examen a su capacidad sin su particular rey Midas.

Lo del albanés parece encaminarse a una separación traumática, por más que exista la posibilidad de una reconciliación que edulcore el final de esta historia, pero la competición no da pie a sentarse con un bol de palomitas y comprobar en qué queda todo. Los que están y se quedarán, ocurra lo que ocurra con Uzuni, deben dar la cara contra el Burgos, quién sabe si como preparación para lo que les pueda venir en adelante, diezmados más allá de lo de su goleador. Escribá tampoco contará con Corbeanu, con el bolígrafo ya en la mano para estampar su firma en un contrato con el Toronto, ni con Carlos Neva, Miguel Ángel Brau, Pablo Insua, Rodelas, Siren Diao y Martin Hongla. Una lista amplia que obliga al técnico a forzar la inventiva para conformar su once. Enfrente, un equipo más descansado, pues no tuvo Copa del Rey al comienzo del año, que lleva cinco jornadas sin perder, pero tampoco termina de arrancar.

Luis Miguel Ramis quiere tender la emboscada sin uno de sus jugadores estrella, Álex Sancris, pretendido por la Primera División, que lleva cuatro tantos y cinco asistencias. Sí estará Curro Sánchez, estandarte burgalés, que fue sondeado por el Granada en verano. Finalmente renovó en El Plantío para convertirse en el máximo goleador del equipo, con seis dianas que adorna con un pase de gol. Ninguno mojó en el encuentro de la primera vuelta, con Bolo todavía en el banquillo del Burgos, pero el onubense se presentará en Los Cármenes con el puñal afilado para enturbiar aún más el entorno rojiblanco.

Aquella cita en El Plantío fue el estreno de Fran Escribá al frente del Granada, que por aquel entonces naufragaba. Ahora, en el inicio de la segunda vuelta, el técnico ha reconducido la situación del equipo, pero la tesitura en la que se reencuentra con el Burgos es harto complicada. La hoja de ruta apunta a ser similar al plan con el que trató de desarmar al Getafe en Copa, hace tan solo una semana, aunque con un agujero en el lateral izquierdo. La baja de Brau, aquejado de unas molestias, le empuja a improvisar en esa posición, ya sea mediante la reconversión de algún futbolista o el cambio de esquema. Loïc Williams, por quien ya apostó en ese puesto en Castalia, gana enteros para descolgarse al costado. El centro de la zaga también sufriría modificaciones, con Manu Lama como fuerte opositor y la duda entre Miguel Rubio y Oscar Naasei. Por el carril diestro, presumiblemente acelerará Rubén Sánchez.

En el centro del campo, sin Martin Hongla, serán Manu Trigueros y Sergio Ruiz quienes pugnen por acompañar a Gonzalo Villar, con el cántabro en mejor posición. El recreativista Juanma acompañará a ‘los mayores’ como alternativa, como también Samu Cortés para reforzar el ataque. En esta parcela, todo apunta a que llevarán la munición los mismos hombres que lo hicieron frente al Getafe, con Tsitaishvili por un costado y Pablo Sáenz en el otro. El canterano sigue cumpliendo y Escribá espera de él que también afine la puntería, algo que no ha logrado ninguno de los jugadores de banda. Reinier engancharía por dentro, con Shon Weissman en punta, aunque ya con la posibilidad de alinear a Lucas Boyé. Sobre ellos recae la responsabilidad del gol sin Uzuni. Lo de este viernes es su oportunidad para reclamar el rol de artilleros.

Alineaciones probables:

Granada CF: Luca Zidane; Rubén Sánchez, Manu Lama, Oscar Naasei, Loïc Williams; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Giorgi Tsitaishvili, Reinier, Pablo Sáenz; y Shon Weissman.

Burgos CF: Ander Cantero; Pipa, David López, Aitor Córdoba, Florian Miguel; Miguel Atienza, Mario Cantero; Dani Ojeda, Curro Sánchez, Borja Sánchez; y Fer Niño.

Árbitra: Marta Huerta de Aza, del comité tinerfeño.