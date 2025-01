2025 quedará marcado en la historia de Granada por muchos motivos. Uno de ellos, de los más importantes, es la celebración de los premios Goya el 8 de febrero, un hito que marcará la biografía de la ciudad nazarí y de sus granadinos. Tal es el caso de Mayte Cabrera, granadina de pura cepa y la diseñadora de sonido que ha logrado no una, sino dos nominaciones a los Goya con las películas 'La infiltrada' y 'Estrella azul'. Ciudad de la música, del arte, de la arquitectura y ahora también del cine, el séptimo arte está aquí para quedarse.

Su carrera comenzó en Granada, estudiando Realización de AV y Sonido, para más tarde especializarse en Diseño de Sonido en Vancouver, y acabar trabajando en el estudio MENOSDOCEDB desde 2013. Con numerosos trabajos a sus espaldas, entre los que destacan -además de estas dos últimas producciones- 'Historias para no dormir', 'Teresa', 'Autómata', 'Todos lo saben', 'Regression', 'La posesión de Verónica', 'Padre no hay más que uno 2', 'Live is life', 'Antidisturbios', 'Torrente 5', 'Señor, dame paciencia', 'Klaus' o 'Inspector Sun', entre otros, esta profesional se ha abierto su camino en una industria en la que no es nada fácil hacerlo y, menos aún, ser reconocida por ello en unos premios tan prestigiosos como los Goya.

Doble nominación a los Goya

Pregunta: ¿Cómo se encuentras tras la nominación? ¿Qué se siente haberla recibido y que se celebren aquí, en su ciudad natal?

Respuesta: Pues la verdad, muy contenta de estar por aquí y muy contenta de poder celebrar en Granada los Goya, siendo nominada pues aún más. Es bastante emocionante y estoy muy contenta porque claro, son mis primeras nominaciones y encima en Granada, que es mi ciudad y que además echo mucho de menos porque trabajo en Madrid y me gustaría poder estar más aquí. Poder celebrar el cine aquí y que se le dé la importancia que tiene también Granada, y pudiendo participar como nominada, pues la verdad es que es bastante emocionante.

P: ¿Esto es algo que se habría imaginado alguna vez que le podría pasar o no se lo ha llegado a plantear nunca?

R: Siempre está rondando el tema de las nominaciones cada año, depende de qué peli hagas, hay veces que dices "bueno, podría pasar o no podría pasar", pero no es una cosa que esté muy presente porque al final el día a día es el trabajo y poder hacer películas que te gusten, y luego si vienen cosas como este año pues mejor todavía.

P: ¿Cree que, a raíz de esto, su carrera cambiará de alguna manera?

R: No lo sé, la verdad es que yo ya llevo 11 años en la industria, entonces no sé si tanto la nominación. Quizás sí, quizás al final acabas siendo más conocido todavía. Pero la industria del cine es bastante pequeñita, entonces más o menos nos conocemos todos, pero supongo que una doble nominación igual ayuda o espero también que ayude un poco.

'La Estrella Azul' creo que es el mayor reto, para mí, de las dos

P: Teniendo tantas iniciativas en Granada para fomentar el cine, como Film In Granada, la apuesta por la Capitalidad Cultural Europea y convertirla en destino turístico y empresarial, ¿cómo cree que beneficiarán los Goya a Granada en el aspecto del cine?, ¿cree que vendrán más producciones o se quedará simplemente en lo turístico?

R: Yo espero que a las dos. Es verdad que Granada ya es bastante turística, pero si se puede incentivar más todavía, mejor. A nivel de rodaje, creo que ha habido una gran evolución y hay bastante rodajes últimamente en Granada, pero creo que se podría rodar mucho más porque hay muchas cosas que aprovechar de la ciudad. A nivel de postproducción creo que es más difícil, porque al final todo el núcleo está en Madrid, las directoras y directores están más por allí. Entonces creo que postproducción es más complicado traérsela aquí, pero en el fondo lo espero para poder volver a Granada.

P: ¿Tiene la esperanza de llevarse algún Goya?, ¿es algo que le haría especial ilusión ahora que estas dos nominaciones se han hecho realidad?

R: Especial ilusión me haría sin duda. Estar nominada ya es un reconocimiento increíble que me hace mucha ilusión y valoro, si encima te llevas alguno, más aún. Además, que sea en Granada y llevarme un premio siendo de aquí me pondría supercontenta y a mi familia, ni te imaginas.

Desgranando el diseño de sonido

P: Una de sus nominaciones es por diseño de sonido, algo que la gente desconoce qué es, ¿en qué consiste exactamente su trabajo?

R: La verdad es que es genial este tipo de oportunidades para contar un poco, porque efectivamente es muy desconocido. El diseño de sonido engloba prácticamente todo lo que se oye en una película, solo que no entramos en composición de música. Entramos en los diálogos que se recogen en rodaje y todo el sonido en general, por ejemplo, si se oyen los compañeros de fondo hablando, si se oye una puerta...Todo esto está englobado en el diseño de sonido. Yo lo que hago es recrear todos esos sonidos a parte del diálogo y juntarlos de forma que sea un ambiente creíble. Por ejemplo, si estamos en una cafetería creas los ruiditos de las cucharas, tazas, platos, los coches de la calle... Luego tiene una parte más creativa también, que es para mí lo más interesante, y es cómo influenciar al espectador con sonido sin que prácticamente se de cuenta. Es verdad que la música en concreto genera una emoción muy clara, pero con el sonido también podemos jugar muy sutilmente. Por ejemplo, si tenemos un ambiente pues que el ambiente sea un poco más oscuro, sea un poco más alegre, que los efectos de sonido suenen más, si tienes una comedia pues suenan de una forma más alegre o más graciosa, si tienes un drama suenan más graves, más contundentes, más serios... Toda esa parte es diseño de sonido.

Son mis primeras nominaciones y encima en Granada

P: ¿Y eso lo hacéis todo en postproducción o también en el mismo rodaje?

R: En plató, normalmente, lo que se intenta en rodaje es captar el diálogo lo más limpio posible y claro posible, sea en plató o en exteriores lo fundamental es el diálogo. Es verdad que, muchas veces, si hay tiempo, hablamos con la gente de dirección para que puedan grabar el mismo ambiente, por si hay algún sonido muy característico que se pueda grabar para utilizarlo. Es verdad que lo fundamental de rodaje es el diálogo, pero si da tiempo y se pueden grabar más cosas intentamos que se graben.

P: De entre todos los campos que hay en la audiovisual, ¿por qué precisamente el sonido? ¿Por qué escogió esta rama? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de ella?

R: Pues de primeras, como mucha gente de mi sector, yo iba más por música. La música siempre me ha llamado mucho la atención y me flipaba, pero luego estudié también realización porque me gustaba mucho el cine y ahí fue cuando estuve dudando entre montaje de imagen y montaje de sonido. Fue cuando empecé a hacer cosas de sonido que descubrí la capacidad narrativa que tiene, el poder guiar al espectador a ciertas emociones o ciertos detalles que a lo mejor no te está contando la historia con el diálogo, pero sí con el sonido. Además, la parte más creativa también es generar cosas que no existen, por ejemplo, una nave o una atmósfera de otro planeta, pistolas láser... Cosas así. Es muy creativo y muy divertido, esas dos partes fueron las que más hicieron que me decidiera por sonido.

P: Según me cuenta, se parece como mucho a la radio novela, ¿se ha planteado alguna vez hacer algo más aparte del cine, como por ejemplo la radio?

R: Sí, pero la radio es verdad que, aunque me parece muy bonita, es un poco estresante para mí. Aunque, últimamente, me llaman mucho la atención las radio novelas y los podcast. Creo que los podcast están cogiendo muchísimo nivel y hay mucha gente muy interesada en ellos, y creo que puedes contar historias muy chulas, y ahí sí que es verdad que no tienes imagen con la que apoyarte. Una película tú la puedes crear un poco como quieras, pero siempre estás atado a una imagen. Con un podcast o una radio novela tienes más libertad, dentro de que cuentes la historia. Es verdad que me llama mucho la atención y de hecho sí que estaba investigando a ver cómo poder hacer algo así.

P: ¿Diría que su relación con los directores es más libre que en otros campos del audiovisual o eso depende de la producción?

R: Depende de la producción y también de los directores, de cómo enfoquen el trabajo, porque hay muchas veces que te dejan más hacer que otras y luego simplemente lo chequean y te dan notas. Otras veces sí que quieren estar mucho más encima, entonces creo que, sobre todo, depende de cómo trabajen ellos y de cómo sea la producción, porque también depende de si el calendario es más apretado o tienen más tiempo. Depende de muchos factores.

P: Viendo todo el panorama audiovisual y la cantidad de canales que hay hoy en día, ¿hay alguna diferencia entre hacer una película y diseñar el sonido para una que sea para televisión o Netflix a una que se estrene directamente en el cine?

R: Realmente hay varios aspectos en los que sí son diferentes. Por ejemplo, hay uno muy técnico que se da si la película se estrena en cines, y es que la mezcla final -que es como juntar todo- y darle forma se hace en una sala de mezclas que es como una sala de cine, una sala con grande que normalmente tiene butacas, para tener la sensación que va a tener el espectador. Cuando se hace para streaming directamente se hace en una sala un poco más pequeña, que nosotros denominamos de campo cercano o near field, porque al final rara es la persona que tiene una sala de cine para ver Netflix. También depende del tipo de producción, se intenta tener menos detalle cuando haces televisión, ya que hay detalles que se sabe que en una tele nadie lo va a percibir aunque tenga un buen sistema de sonido, entonces a lo mejor una cosa que suena muy lejos en cine sí sonaría, porque estás en silencio en una sala con unos altavoces con mucha definición.

Fue cuando empecé a hacer cosas de sonido que descubrí la capacidad narrativa que tiene

P: Como ha comentado antes, el sonido ayuda a construir el ambiente y el storytelling pero, por ejemplo, a la hora de definir la personalidad de un personaje, ¿cómo diría que se puede apoyar el director en el sonido para enfatizar el carácter?

R: Hay una parte de nuestro trabajo que se llama foley, que es la parte que el sonido que está en sincronía con el personaje, por ejemplo los pasos. Imagínate un personaje que empieza la peli siendo súper inseguro y al final acaba siendo una persona muy segura de sí misma, entonces marcas como quieras los pasos: al principio a lo mejor son más ligeros, más inestables, que no se le oiga prácticamente y luego, al final de la película, van cogiendo peso, los movimientos son más seguros y se oyen más. Con la ambientación también puedes jugar porque, por ejemplo, cuando esté ese personaje si quieres que suene más un sonido intranquilo como el tintineo de la luz, si está incómodo o nervioso a lo mejor ponemos más ambulancias de fondo, pitidos... Si es un personaje que está muy tranquilo, si tiene sentido pones pajaritos o sino simplemente tienes un ambiente más suave y estable, que genera tranquilidad.

P: Además de ficción también ha hecho películas de animación como 'Klaus' o 'Inspector Sun', a la hora de realizar el sonido en una ficción y en una animación ¿hay alguna diferencia a nivel de libertad o alguna diferencia técnica?

R: Técnica realmente no, porque es exactamente igual. La única diferencia es que el diálogo, en lugar de venir de rodaje, viene de un estudio ya grabado con una voz en off, con una locución. Pero suele ser más a nivel de efecto, porque muchas veces tienes que inventarte cosas. Si en ficción tienes una puerta que tú estás viendo, tienes que hacer que parezca como la que estás viendo, fijándote en el pomo, la madera, la antigüedad, poniéndola más grave o más aguda... Pero en animación normalmente hay cosas que no existen, en 'Inspector Sun' te tienes que inventar cómo suena una araña o cómo lanza la telaraña, o en 'Klaus' cómo suena el trineo, los regalos, la nieve... Al final te lo puedes inventar un poco, siempre que tenga sentido con la historia y que el sonido cuadre, pero es mucho más creativo porque puedes hacer un poco lo que quieras siempre guiada por los directores y directoras.

P: Entre todos los géneros que hay de películas, ¿tiene alguno por el que sienta predilección o que le resulte más fácil de hacer?

R: No sabría decirte porque todos tienen su dificultad y su reto, y cada peli tiene algo interesante. Por ejemplo, las comedias parecen más sencillas, pero hacer reír a la gente también es bastante complicado. Lo más jugoso para mí es animación, siempre que puedo hacer algo de animación lo intento por todos los medios. Películas más de miedo, thriller, al final siempre tienen un sonido que es más predominante que en otros géneros, pero en todos los géneros siempre encuentras algún tipo de reto.

P: En cuanto a proyectos futuros, aparte de la radio que ha comentado anteriormente, ¿hay algún otro campo del audiovisual que le gustaría probar sí o sí y que no quiera dejar pasar?

R: Hablando de animación, muchas veces digo "¿y si produzco animación?", pero es una cosa tan ajena a mí que no sabría ni por dónde empezar. De momento, creo que me voy a centrar en el sonido y luego, si por algún caso se me plantea la oportunidad o me veo poniéndome las pilas en ese campo, pues me gustaría.

P: Dedicarse al mundo audiovisual te cambia la manera de ver la vida. Por ejemplo, un cámara va por la vida viendo plano o un guionista va por la vida pensando idea y apuntándolas en las notas del móvil. Como diseñadora de sonido, ¿le pasa algo parecido?

R: Voy por la vida con una grabadora de mano (entre risas). Intento tener una grabadora que es muy pequeñita y siempre que oigo algo chulo intento grabar. Mi familia siempre flipa, por ejemplo en nochebuena es como "no, espera, vamos a abrir el vino en la habitación ésta que no hay casi ruido y puedo grabar el abridor mecánico que tiene", o si me voy de viaje y hay, por ejemplo, una puerta muy chula de un castillo lo grabo. Me acuerdo una vez que estuvimos en Úbeda en un palacete y me dediqué a grabar todo, porque tenían puertas muy grandes, unas tinajas enormes donde se guardaba el vino y me puse a dar golpes y a grabarlo y unos tres meses después hice un capítulo de 'Historias para no dormir' y de repente me acordé y dije "pues espera, voy a probar qué tal estos sonidos" y efectivamente los usé bastante, algunos los procesé y otros no. No me fijo tanto en lo que oigo, pero si oigo algo que me llama la atención o que puede servir o simplemente me gusta, intento grabarlo.

Mayores retos del diseño del sonido

P: Volviendo a las dos películas, ¿cuál diría que ha sido el mayor reto o dificultad a la hora de trabajar el sonido en ambas producciones?

R: Pues 'La Estrella Azul' yo creo que es el mayor reto, para mí, de las dos, porque en 'La Estrella Azul' era la diseñadora de sonido y mezcladora de efectos. Como diseñadora, al final, estás mucho más involucrada y es bastante complicado porque 'La Estrella Azul' está ambientada en los noventa y ya tienes que recrear esa época. Además, hay una gran parte que transcurre en Argentina, durante los noventa en Argentina, lo cual es bastante complicado que parezca creíble. El reto también es que la gente de Argentina lo oiga y diga "sí, me reconozco ahí". Luego también consiste en trasladar al espectador a ese sitio, por ejemplo, le pedí al director que grabaran mucho, sobre todo unos grillos que son muy específicos de la zona, para poder juntarlo todo de manera creíble y realista. A la vez también había que transmitir toda la emoción que tiene la peli, porque al final es una peli con alma y había que transmitir lo que quería el director y ver el viaje de este personaje, que era bastante complicado. En la parte de música, hay varios conciertos en los que el director quería transmitir que estás ahí, por lo que no se podía oír como si estuvieras escuchando un disco, sino como si estuvieras allí. Partiendo de eso, por ejemplo, si te acercas más a una parte del escenario donde está la guitarra, se escucha más la guitarra, si en otra se oye más la voz o la batería, sucede lo mismo. Los chicos de producción hicieron un gran trabajo grabándolo todo como si fuera un concierto real. En postproducción también nos dejaron jugar con ello y el gran reto era ese, que tú lo vieras y te sintieras en el concierto también. En 'La infiltrada' soy la mezcladora, entro en una parte un poco más terminada. Los diseñadores están editando y tienen más tiempo, y yo entré un poco más tarde. Aunque es verdad que, por ejemplo, estuve también en reuniones iniciales con la directora y con la diseñadora, entonces el reto es, sobre todo, que se entienda todo, porque tiene mucho diálogo y es bastante importante. Además, estamos en el País Vasco de los noventa, y hay que transmitir ese ambiente. Por ejemplo, los coches son de los noventa, o algunas secuencias de acción, donde hay que transmitir la inquietud de las persecuciones de coches o los disparos, transmitir que estás allí es la mayor complicación pero también es algo muy gratificante.

P: ¿Cuál diría que es la mayor dificultad de su trabajo y a qué aspectos tiene que prestarle más atención o qué cualidades cree que debería tener para poder ver un buen resultado?

R: Creo que hay varias dificultades, o más bien grandes retos. Por ejemplo, elegir bien la calidad de los sonidos es bastante importante porque creo que transmite mucho más de lo que parece. Luego lo que te comentaba, generar un buen ambiente para que el espectador se crea que está ahí, y también transmitir lo que quieres transmitir con el sonido, ya no sólo a nivel realista sino emocional. Creo que hay mucho juego con el sonido que parece imperceptible, según la elección de los sonidos te puede llevar a una zona más oscura o inquietante, u otra más alegre o entretenida. Otra parte muy importante es el trabajo con los directores o las directoras, entender lo que quieren y transmitirlo.

Toda la información de los Goya 2025, en GranadaDigital

En el canal Especial Premios Goya, los lectores podrán encontrar la principal información relacionada con los Premios Goya 2025 y con todas las actividades que se realicen en Granada en los días previos a la gala, que se celebra el 8 de febrero en el Palacio de Congresos, así como entrevistas a actores y actrices granadinos y a algunos nominados, entre los que se encuentran Cristalino, nominado a Mejor actor revelación por su interpretación en 'Segundo Premio', la película inspirada en la banda granadina Los Planetas que ha recibido 11 nominaciones, o la diseñadora de sonido Mayte Cabrera, que tiene una doble nominación a Mejor Sonido por las películas 'La infiltrada' y 'La estrella azul'.