La historia del caso Uzuni: una renovación secreta, otra enquistada y una oferta americana

Del amor entre Myrto Uzuni y el Granada a su odio hay un paso que parece próximo, si bien la situación todavía es reconducible. El futbolista ha tensado la cuerda hasta casi romperla al negarse a entrenar con el grupo, como ha reconocido Fran Escribá en rueda de prensa, en una negociación para renovar su contrato enquistada cuando existía un principio de acuerdo entre las partes. A la vuelta del parón, el jugador habría elevado sus demandas salariales, con una suculenta oferta del Austin estadounidense sobre la mesa. La entidad rojiblanca se remite a su cláusula de rescisión, a la que de momento no llegaría la propuesta del conjunto americano, pero la postura del albanés, que ha pedido en redes que se escuche su versión, complica la tesitura. Este diario ha contactado con el delantero y sus representantes para conocer su perspectiva, pero no ha recibido respuesta alguna. El terremoto ahora hace temblar los cimientos de Los Cármenes, aunque el caso se abrió antes, con las conversaciones entre el jugador y el club rojiblanco para extender su vínculo.

El 23 de octubre de 2022, con el Granada en plena lucha por ascender a Primera División y Uzuni en lo más alto de la tabla de artilleros de Segunda, el club rojiblanco anunció la última renovación pública de su contrato. Entonces, se extendió su vínculo un año más de los firmados en su fichaje, hasta 2026, con una cláusula variable en función de la categoría en la que militara el equipo -es de 25 millones de euros en la máxima y de 12 en el escalón inmediatamente inferior-. Sin embargo, hubo otra mejora de su situación contractual que la entidad nunca llegó a oficializar, como informó el diario Ideal y ha podido contrastar GranadaDigital. Se produjo en diciembre de 2023, al borde del inicio del mercado de invierno, y supuso una prolongación de su relación hasta 2027.

Tras la marcha de Bryan Zaragoza y el descenso, Uzuni refrendó su rol de estandarte rojiblanco, papel que además empezó a alimentar nuevamente con goles. Todo ello motivó que el albanés reclamara una mejora de su contrato, de modo que sus emolumentos crecieran. El Granada y los representantes del jugador comenzaron a conversar, con la expectativa de alcanzar un acuerdo, pero la propuesta nazarí no terminaba de satisfacer al albanés, con lo que el tira y afloja se fue dilatando hasta desembocar en las postrimerías del año. Las partes, ya en las últimas semanas de 2024, encontraron puntos de conveniencia que acercaron la firma y, aunque el delantero siguió con la mosca detrás de la oreja, la extensión se había encarrilado. Todo, sin embargo, colapsó a la vuelta de las vacaciones navideñas.

En la relación entre Myrto Uzuni y el Granada se interpuso de repente el Austin, equipo de la MLS, que apareció con una oferta jugosa que sí satisfaría los intereses económicos del delantero. Fue el estímulo definitivo para que el albanés se plantara. A su regreso al trabajo, según expresó Escribá, pidió no entrenar porque "no se veía en condiciones" y por ello tampoco jugó contra el Getafe en Copa del Rey, postura que todavía mantiene y que le mantiene al margen del equipo. La proposición norteamericana, sin embargo, no llega a la cláusula de rescisión de su contrato, de 12 millones de euros en este momento, que es la cifra a la que se remite el club hasta ahora.

El Granada queda, por tanto, en una situación comprometida. La rebeldía del futbolista fuerza a la acción, ya fuera para ceder y renovar su vínculo o para negociar un traspaso por menos de lo estipulado en su cláusula, pero cualquiera de estos movimientos interferiría en su margen financiero para abordar el mercado de invierno, en el que pretende paliar sus necesidades en banda. Incluso el desembolso de los 12 'kilos' fijados en el contrato de Uzuni dejaría un espacio de maniobra reducido, porque no computarían en su totalidad en el límite salarial del equipo. El techo económico rojiblanco tan solo se vería ampliado en un porcentaje de lo ingresado por su hipotética marcha.

A todo ello se une el deterioro del nexo entre el club y el jugador, así como el del propio futbolista con la hinchada. Una tesitura laberíntica que, si bien puede ser resuelta, también puede desembocar en la salida de Myrto Uzuni. Tal vez sean los últimos días del albanés como jugador del Granada, o solo un capítulo dramático en una relación hasta ahora idílica.