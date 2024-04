José Ramón Sandoval busca otra dosis de consuelo para su Granada en La Catedral. El conjunto rojiblanco visita este viernes (21:00 horas) Bilbao con Uzuni entre algodones y la intención de puntuar ante el Athletic por segundo encuentro consecutivo. No sucede desde febrero, cuando el cuadro nazarí, con el Cacique Medina aún al frente del equipo, firmó las tablas con el Almería. La victoria de la pasada jornada contra el Alavés ha renovado los ánimos, aunque no la tesitura granadinista, tétrica pese a todo. Los leones, con el colmillo retorcido, habitan en las antípodas y pretenden volver a la senda del triunfo en Liga, aún eufóricos tras levantar la Copa del Rey. De una dentellada, se pueden acercar a la Champions.

El reencuentro del Granada con la victoria no fue más que un rayo de luz entre las tinieblas, pero suficiente en la depresión rojiblanca para motivar la calma tras más de un mes de caída libre. La imagen del equipo ya había cambiado antes, contra el Valencia, al menos competitivo a pesar de caer al mínimo golpe. Sandoval ha rescatado el carácter de sus pupilos y, poco a poco, va recuperando anímicamente a una plantilla taciturna. Ante el Alavés fue Lucas Boyé quien pareció sanar, terapéutico su gol. El técnico, que además ha dado con un once de confianza, se aferra a ello para cerrar con dignidad un curso traumático.

Ha habido de todo en la temporada granadinista, incluso un funesto episodio durante el cruce de la primera vuelta con el Athletic, suspendido por el fallecimiento de un aficionado en plena disputa en la grada. En lo deportivo, un reparto de puntos engañoso. Los de Ernesto Valverde asediaron, pero acudieron con el rifle de juguete. Se adelantaron por medio de Iñaki Williams y Ruiz de Galarreta neutralizó su ventaja al desviar hacia su propia meta un centro. Fue el primer punto de Alexander Medina, aunque a la larga no ha tenido el mismo peso que entonces pareció adquirir.

San Mamés no es, sobre el papel, el escenario más propicio para alimentar el ánimo, aunque los de franjas horizontales han rascado algo positivo en varias de sus últimas visitas. Tan solo el Real Madrid ha logrado ganar allí en lo que va de curso, aunque se han escapado puntos en cuatro empates. El Athletic observa la Liga desde la zona noble, cerca de la franja Champions y con la Copa bajo el brazo, pero enlaza dos jornadas sin ganar. De la última, salió echando chispas, con un penalti en el alargue que permitió al Villarreal arañar un punto que parecía asegurado.

El de Valverde es un equipo incisivo acelerado por los hermanos Williams. El menor inventa y el mayor golea; Nico lleva entre todas las competiciones 13 asistencias y seis dianas, mientras que Iñaki alcanza ya las once muescas y los cinco servicios. Completa la fiesta Guruzeta, que con sus dos tantos en Copa se va a la quincena. Todo, bajo las directrices de Oihan Sancet, el último cachorro en explotar. Apuntan a un once que se protege con Vivian y Aitor Paredes frente a Unai Simón, el guardameta titular de la Selección Española.

“Es muy vertical y te va a exigir mucho; es de los que mejor presionan de LaLiga. No te va a dejar espacios. La presión tras pérdida la tienen mecanizada de tal manera que te ahogan si no lo haces bien”, describió Sandoval al conjunto vasco, al que espera contrarrestar con coraje. Apela a la recuperada competitividad de sus hombres para sacar algo positivo y hacer crecer su confianza. Apenas se divisa una modificación en su esquema, dolorido Uzuni. Si no llega en condiciones de entrar entre los titulares, se abren varias opciones. Arezo y Callejón opositan a ocupar su sitio en la misma formación, mientras que Gonzalo Villar ofrece una alternativa que modifique el dibujo. Los demás, en principio, serán los mismos.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Aitor Paredes, Yuri; Beñat Prados, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Granada CF: Augusto Batalla; Bruno Méndez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Facundo Pellistri, Gumbau, Sergio Ruiz, Józwiak; Matías Arezo y Lucas Boyé.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva, del comité gallego.