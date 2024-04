"Tenemos más barreras mentales que las personas con discapacidad; este desfile rompe con todo eso"

A María Francés los días se le quedan cortos. "Estoy muy entretenida", ríe tras salir de dar clase, a punto de ponerse a entrenar lo más rápido posible para, después, ir a un examen. Ha dejado el diseño "en barbecho" por un tiempo; ahora anda en el asesoramiento de imagen a políticos y empresarios. "He hecho un match entre mi vida política, mi experiencia y mi carrera con la imagen", sostiene. Pero todo queda en un segundo plano estos días. Lo que le ocupa y concentra sus nervios es la segunda edición de la pasarela inclusiva de Granadown, de la que es organizadora -"Colaboradora, coordinadora y speaker también", matiza-. Se celebra este viernes, a las 19:00 horas, en la sala Aliatar. "Lo guay que tiene este desfile es que hay personas con síndrome de Down y personas que no lo tienen, y al final, todas comunican lo mismo. Da igual que tengas una discapacidad porque estás extracapacitado para hacer otras cosas, como salir en un desfile que no sea de talla normativa", afirma.

La diseñadora/asesora/exconcejala repite tras organizar y coordinar la primera edición de esta pasarela inclusiva, en la que también presentó colección. En esta ocasión, con el diseño aparcado temporalmente, espera divertirse y apreciar en el momento lo que el evento le transmite. "Como era la mujer orquesta, en realidad, no disfruté ese día, porque estaba pendiente del realizador que sacaba los modelos, de algunos modelos a los que les daba vergüenza, lloraban y no salían… Cuando vi las fotos, me di cuenta de la trascendencia que había tenido aquello. ¡Cómo ellos se sentían tan poderosos!", expresa Francés. Ahí reside en realidad la esencia que busca el desfile: "Ese es el poder de la imagen, que tú también te sientas con mucho power".

Su móvil no para. Recibe fotos, feedback de los negocios con los que contacta para el desfile, abrocha los flecos en la sala Aliatar, que acogerá la pasarela… Por la tarima pasearán más de 60 personas y, por primera vez, habrá una categoría de bebés de entre cero y tres años. "¡Es que fue un éxito el año pasado!", se congratula, también por la respuesta de las pequeñas empresas que colaboran. "Se han caído varias tiendas, por circunstancias médicas casi todas, y a una llamada, ha acudido un montón de gente. ¡Ha sido una ola de solidaridad!", asegura María Francés. Un ajetreo pese al que, esgrime, todo "va a ser un poco más sosegado". "Estaré nerviosa, porque es mucha responsabilidad y la asociación confía mucho en mí, pero será distinto a lo del año pasado, en el que hubo mucha tensión y presión", suspira. Además, todo el esfuerzo "merece la pena, de verdad" con el simple hecho de "verles las caras".

"Las personas con síndrome de Down solo dan amor. Cambian tus perspectivas de vida. Ese amor incondicional es flipante. Por eso esto es muy guay. Solo por verles disfrutar merece la pena", insiste. La iniciativa, además, pulveriza los estereotipos que acompañan habitualmente al ámbito de la moda. "Es muy exigente por los cánones de belleza a los que nos tienen acostumbrados", reconoce, pero puntualiza que, con una vuelta de tuerca, también "ayuda a visibilizar". "Verse bien te ayuda mucho a proyectar. En personas con discapacidad, tiene un plus. La ropa, en este caso, les da mucho poder. Se sienten poderosos, guapos y superseguros", ahonda. "Las barreras son mentales y, muchas veces, las tenemos más nosotros que las personas con discapacidad. En este desfile, se rompe todo eso. Lo hacen todo como otro tipo de modelos", argumenta.

Continua reinvención

María Francés vive en una continua reinvención. "Ahora mismo, tengo el diseño en stand by", señala, enfocada hacia la consultoría de imagen. "Empecé a estudiar imagen por diferenciarme del resto de mis compañeros diseñadores, por saber qué patrones hacer para disimular vientre, cadera, estilizar… Me di cuenta de que había mucho más de lo que es el externo, sino la imagen interna, el autoconocimiento. En esa reinvención, sales de un mundo un poco endogámico, como es la política, y poder mirarte un poco hacia adentro para decir ¿quién soy? ¿Qué puedo ofrecer al mundo?", ahonda, para poner su experiencia como aval. "¿Quién ha estado 20 años en política, 12 de cargo público, y es consultora de imagen? Hay muy pocas personas que tengan ese expertise. He unido esa parte y ahora asesoro a políticos y ejecutivos, sobre todo hombres. En esas ando", continúa.

-No se despega del todo de la política.

-No, pero no voy a dejarme caer rendida de nuevo a los pies de la política -se adelanta, tajante-.

"No es que no me haya desligado; lo que pasa es que, al final, en campaña, que tuve a varios candidatos y también hago un poco de consultora política, porque yo he estado en todas esas partes, en los mensajes, en la imagen digital…", adjunta la exconcejala del Ayuntamiento de Granada. Esta aventura le ha permitido contemplar el panorama desde otra perspectiva que trata de compartir con sus clientes. "Me he dado cuenta de que nada sirve hacer un proceso de consultoría e imagen si te quedas en el shopping y no haces unas fotos de marca personal con lo que has trabajado para tu propia marca personal. Todo está muy unido", señala. Y de ahí, que, a su modo de ver, que en las decisiones de los partidos pese la imagen. "Hay algunos políticos a los que no les gusta lo de político-influencer, pero es que es así. Si las marcas contratan a influencers para dar confianza y cercanía a sus marcas, los partidos políticos cogen a personas influyentes, reconocidas, para ser alcaldes", resuelve.

Por conocer lo que hay a ambos lados de la frontera en este sector, ha desarrollado, incluso, un método propio, que denomina Libre, que "trabaja las cuatro dimensiones de la imagen: la interna, la externa, la estética y la comunicacional". "Creo que me voy a hacer consultora política", reflexiona. "Nuestra imagen comunica; si no lo tenemos claro, hay un punto en el que el ridículo puede sobrepasar una marca personal. Me vienen a la mente varias personas, de un partido y de otro, a las que les dicen que siempre se están haciendo fotos. Si tú utilizas ese tipo de foto de una forma estratégica y bien, no te van a decir que solo te haces fotos, si lo sumas a una gestión", apunta. Mantiene la puerta abierta a futuros retos, quién sabe si algún otro giro. "¡Pues anda que no me quedan cosas por conseguir!", exclama exigente. Pero por este viernes, sus ojos solo miran al final de la pasarela.