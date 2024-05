La Asociación de Peñas G19 pide que en el seno del Granada "se depuren todas las responsabilidades" por la secuencia de hechos que, señala, conducen a la entidad rojiblanca "al fracaso como club por todo lo ocurrido en esta nefasta temporada". Lo recoge en un comunicado en el que también subraya "el perjuicio causado al aficionado" por parte de la institución, por lo que respalda las iniciativas que la hinchada ha promovido en estos días para el encuentro del sábado frente al Real Madrid. "Nuestra junta directiva apoya cualquier movimiento que se produzca siempre por el bien de nuestro club y para el buen funcionamiento del mismo", incide.

El colectivo oficial de peñas del club enumera los fiascos de la directiva granadinista que han suscitado la crispación entre los aficionados. "Queremos pedir responsabilidades por no haber realizado una planificación de cara a la temporada del ascenso, por la venta o no venta del club, pieza clave para no preparar con tiempo y forma una plantilla competitiva para estar en la élite del fútbol", comienza la secuencia de sucesos, que continúa con el "no partido de presentación del equipo en el estadio". "Creemos que se podría haber realizado en otra ocasión o planificado otra alternativa", apuntan los peñistas.

"No se adoptaron responsabilidades ante la vergüenza de eliminación de la Copa de SM el Rey por alineación indebida, siendo insultante para los aficionados y vergonzante ante toda España, además de dejarnos sin partido el cual estaba dentro del abono. Queremos mostrar la indiferencia y la ineficacia a nuestras peticiones y de la mayoría de aficionados rojiblancos de retirar el suplemento de los partidos del Barcelona y del Real Madrid, no fue lo prometido y no se debería haber realizado, haciendo sentir a la mayoría de la afición ‘estafada’ por la directiva del club", incide el G19, que también señala la petición del DNI a todos los asistentes al partido frente al conjunto culé. "Más que ayudar, se provocaron unas largas colas que no permitieron entrar en hora a la mayoría de nuestra afición", se extiende en este apartado, a lo que más adelante añade también el enfado "por no haber realizado el día del peñista", algo que estaría incluido en el convenio entre el club y la asociación.

Seguidamente, incide en los aspectos deportivos. "Queremos manifestar nuestro malestar en la mala gestión por los componentes del equipo, que, por una mala negociación previa o falta de tacto, dejemos ir a jugadores de gran calidad que teníamos y habíamos formado en nuestros equipos base", puntualiza, en relación a las salidas de Bryan Zaragoza y Samu Omorodion. Asimismo, agrega el "pesar" de los aficionados "por no reforzar, incentivar e invertir" en el Recreativo Granada, que ha descendido. Con ello, consideran los peñistas, la gestión de la cantera es por tanto "un fracaso".

El comunicado no se olvida tampoco del estadio de Los Cármenes, con respecto al que lamenta "una nefasta gestión de mantenimiento y limpieza". "Sin llevar a cabo mejora alguna de las instalaciones de las cuales se han aportado imágenes que nada tienen que ver con un club de Primera División y de la que nos avergonzamos", argumenta.

En el comunicado, el colectivo oficial de peñas del club, al que algunos aficionados habían reprochado en redes sociales su silencio hasta ahora, sostiene que se ha llegado a un "punto de no retorno". "Este sábado hay un partido de trámite, con el Real Madrid ya campeón de Liga y nuestro equipo virtualmente, y casi seguro descendido antes de empezar el mismo", argumenta el G19, que en la misiva rechaza "los insultos recibidos, reprimendas, injurias recibidas por algún sector". Condena, continúa el comunicado, "dichos actos que no representan a nada ni a nadie más que a unos pocos/as que poca educación manifiestan con sus comentarios en redes sociales".