La Copa del Rey brinda este jueves (19:00 horas) al Granada una oportunidad de olvidar los males ligueros, al menos por un día, pero la invitación tiene trampa. Un mal trago haría tambalearse los cimientos del club, a pesar de que el respaldo a Paco López todavía no ha caducado. El técnico rojiblanco, aun con cautela, no la rechaza, deseoso de que el torneo de las sorpresas levante la moral nazarí. Espera el Arosa, de Tercera RFEF, uno de esos rivales a los que el trofeo inyecta ilusión. El entusiasmo tiende a minimizar las remarcadas diferencias entre clubes de estratos distantes en la jerarquía futbolística española, y más aún en eliminatorias que se resuelven en un único partido. No en vano es la competición del KO, tumba de los más grandes y escenario de las más emocionantes epopeyas en el balompié nacional. No habrá margen para la relajación.

El combinado gallego empieza a despertar tras un complejo inicio de Liga. Tardó un mes en sumar su primer triunfo, en casa del Lugo B, si bien desde entonces no ha perdido. En su última cita, en casa, logró ante el Betanzos su segunda victoria del curso, con lo que alcanzó la decena de puntos. Precisamente en su estadio es donde se hace fuerte. A Lomba no vio perder a su equipo en todo el curso pasado, lo que en buena medida propició su clasificación para el playoff de ascenso, y en lo que va del presente ejercicio tan solo ha concedido una derrota. Su superficie es natural, pero de dimensiones ligeramente menores que Los Cármenes. En ese metro que resta al feudo granadinista, el cuadro arlequinado pretende poner el cepo, con la lluvia norteña como condicionante añadido.

Luisito, su técnico, tiene experiencia en jugar con este clima y sabrá cómo convertirlo en un factor a su favor. Ha desarrollado su carrera en los banquillos del Ciudad Santiago, del Racing de Ferrol, del Pontevedra y del filial del Deportivo de La Coruña, antes de aterrizar en el Arosa. Llegó al final del curso para abrochar la promoción, pero el Villalbés apeó al conjunto gallego en la semifinal. De aquella plantilla continúan sus hombres más importantes, entre los que se encuentra su tridente goleador. Iñaki sumó seis dianas, Sylla dejó siete muescas y Míguez hizo once goles. Siguen siendo las referencias ofensivas del plantel, con cinco tantos entre los tres.

La ilusión arlequinada, tres décadas después de su última participación en Copa, abandera la insurgencia, motivada además por el patinazo de tres equipos de Segunda en lo que se ha disputado hasta ahora. Paco López es precavido y advirtió a sus pupilos: "En cualquier partido, sea el rival que sea, si no das el máximo, estás metido y das el cien por cien, es difícil ganar. Tengo experiencias en eso, tanto siendo entrenador de equipos menores y jugando con equipos de Primera como al contrario. La idea es salir a competir dando nuestro máximo". El técnico no quiere sustos, sino que la eliminatoria recomponga la moral rojiblanca. También, que enganche a aquellos futbolistas que menos han participado en Liga, ante quienes se abre una posibilidad de engancharse a la dinámica competitiva.

El valenciano apostará por los menos habituales, condicionado por una normativa que le impide dar la alternativa a más chicos del filial -obliga a que en todo momento haya al menos siete jugadores del primer equipo sobre el campo- y con vistas a la cita del próximo domingo en Mestalla, si bien queda alguna incógnita por despejar. Adri López actuará bajo palos, protegido a priori por Víctor Díaz y Miki Bosch en el centro de la zaga, donde no hay demasiado donde elegir. La ocasión se presta al debut de Manafá en el lateral diestro, si bien en el izquierdo la lista de jugadores disponibles empuja a emplear a uno de los zurdos fijos. Álvaro Carreras ostenta ficha con el Recreativo, lo que sitúa a Neva en mejor posición para salir de inicio para evitar sustos.

Para formar la medular, Paco López recupera a Gumbau, si bien todo parece indicar que el catalán partirá en el banco. Su lugar lo puede ocupar de nuevo Sergio Ruiz, como frente al Villarreal, siempre que la fatiga lo permita. A su lado, en principio, Njegos Petrovic, ansioso por gozar de mayor participación. Por un costado percutirá Alberto Perea, en el ostracismo en Liga, mientras que la titularidad en la otra orilla se debatiría entre Callejón y Puertas, con más papeletas para el motrileño. En punta, regresa también Lucas Boyé, pero el duelo propicia la alineación de Weissman y Diédhiou, a quienes ofrece la oportunidad de reivindicarse. Al conjunto rojiblanco le conviene que se enchufen para remar en pos de la permanencia, y de paso resolver lo de este jueves para aplacar el nerviosismo. Ganar siempre cambia el rostro, que a veces es suficiente para promover una reacción. Una derrota, en cambio, sería otro terremoto.

Alineaciones probables:

Arosa SC: Manu Táboas; Cotilla, Brais Pedreira, Carlos Riveiro, Martín; Cocheiro, Marcos Mella; Míguez, Iñaki, Martín Diz; y Sylla.

Granada CF: Adri López; Manafá, Víctor Díaz, Miki Bosch, Carlos Neva; Alberto Perea, Sergio Ruiz, Petrovic, Callejón; Weissman y Diédhiou.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea, del comité vasco.