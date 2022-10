Aitor Karanka se enfrenta esta semana a un nuevo puzle en el que puede echar en falta piezas para formar el dibujo. El entrenador del Granada permanece pendiente de la enfermería para poder componer una alineación con la que visitar al Cartagena este domingo. La nómina de futbolistas con los que podrá contar es una incógnita, a la que, previsiblemente, arrojará luz en su comparecencia de este viernes. La defensa concentra la mayor complejidad, pero las ausencias se distribuyen por todo el terreno de juego.

El Granada trabajó este martes sin 10 futbolistas de su primera plantilla. De ellos, se encuentran descartados André Ferreira y Raúl Torrente, lesionados de larga duración, como, salvo sorpresa mayúscula, sucede con Carlos Neva, aún en la última fase de su reincorporación, y Sergio Ruiz, que arrastra problemas en la planta del pie desde el encuentro frente al Huesca. Con Jonathan Silva, Quini, Víctor Díaz, Petrovic, Perea y Callejón, el panorama es más difuso. El argentino salió con molestias tras la goleada al Sporting y no ha vuelto a pisar el césped. Similares son los casos del extremo manchego y del mediocentro serbio, que trabajan al margen de sus compañeros.

Del estado de Quini y Víctor Díaz dependerá en buena medida no solo el once, sino también el sistema con el que Karanka afronte el duelo. El cordobés se marchó lesionado tras el gol de Miguel Rubio y en el único entrenamiento que la prensa ha podido visualizar no apareció. El sevillano sí pisó la Ciudad Deportiva, pero no saltó al césped. Su ausencia y la de Callejón, a priori, se debe a precaución y a una gestión personalizada de sus cargas de trabajo. El regreso de Ignasi Miquel, no obstante, otorga variantes al técnico vitoriano, en especial para recomponer el centro de la defensa.

El catalán se puede insertar junto con Miguel Rubio en el centro de la defensa si Víctor Díaz no puede participar. También puede ingresar en la misma posición y desplazar al sevillano al lateral diestro, para que Ricard ocupe la vacante de Quini, o promover la disposición de un dibujo con cinco defensas. Pepe es otra opción que Karanka puede alinear tanto en el centro de la línea como en el lateral, como ya hizo frente al Zaragoza. Fórmulas en las que se puede incluir a Erik Cabaco.

En el centro del campo, a la espera de comprobar si Petrovic llega al encuentro en plenas condiciones para competir, Karanka no dispone de más opciones que alinear a Bodiger y Meseguer. Si el serbio llega a tiempo para viajar a Cartagena, lo más probable es que el técnico rojiblanco le conserve en el banquillo y, llegado el caso, le dé minutos para refrescar al equipo.

El último tercio del terreno de juego es, a priori, el más poblado. Puertas y Uzuni conservan su rol indiscutible, con Melendo, en principio sin problemas físicos esta semana, por dentro. Una hipotética baja de Callejón daría opciones a Jorge Molina o Arezo de volver a la titularidad. Sin Perea, Bryan Zaragoza y Rochina serían las principales cartas bajo la manga para remover el tramo final del encuentro.