Lucas Boyé: "Nos merecíamos una victoria después de pasarlo tan mal"

Lucas Boyé, goleador del Granada este domingo en su triunfo contra el Alavés, ha reconocido ante los micrófonos de DAZN que volver a marcar "ha sido un alivio muy grande, sobre todo porque ha servido para ganar". "No tengo ni idea de cuánto hacía que no metía un gol", ha admitido el delantero argentino, quien ha afirmado que "ya tocaba, sobre todo, la victoria". "Nos la merecíamos después de pasarlo tan mal, tanto la gente como nosotros", ha sostenido.

"Ha habido a lo largo del campeonato muchos partidos en los que habíamos mostrado esto y el resultado no cayó de nuestra parte. Hoy, gracias a Dios, se dio así, en nuestro campo, con nuestra gente", ha argumentado Boyé, satisfecho sobre todo porque su diana ha permitido salvar la victoria. "Los anteriores goles no sirvieron para ganar y este ayudó a que el equipo consiga los tres puntos. No hay nada más lindo para un delantero que eso", ha agregado.

Por último, cuestionado sobre si es posible la permanencia del Granada, ha invitado a ir "paso a paso". "Hablar de un milagro o de la clasificación no nos hace bien. No tenemos que mirar más allá del próximo fin de semana. En eso es en lo que estamos todos", ha concluido.