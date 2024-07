Granada es una ciudad que es reconocida por su escena musical. Cada semana, los conciertos son un plan fijo en bares y salas de conciertos, los cuales se llenan de un público que disfruta de la amplia variedad de bandas y de las nuevas propuestas que van surgiendo. Y no se trata solo de presentaciones, sino que a lo largo de los años se ha conformado una verdadera comunidad que gira en torno a la música granadina, donde los grupos se conocen entre ellos, colaboran y se apoyan mutuamente.

En el marco del Día Mundial del Rock, que se celebra cada 13 de julio, GranadaDigital ha conocido la historia de tres bandas emergentes de Granada que son exponentes de este género, quienes han narrado su camino en la música, sus dificultades, su mirada de la escena musical y sus proyecciones a futuro.

Colegas y Tal: "Lo que más disfrutamos es hacer música con los amigos"

Al hablar de rock granadino, uno de los grupos que resuena inmediatamente es Colegas y Tal, una banda conformada por Gustavo Álvarez (batería), Jorge Sánchez (guitarrista), Josema Redondo (bajo) y Víctor Puertas (guitarra y voz), que destaca por su sonido puramente rockero, y que en sus conciertos se caracterizan por irradiar actitud y energía sobre el escenario.

"Empezamos en el instituto y empezó como una broma, pero la broma se acabó haciendo un poco realidad", cuenta Jorge entre risas, al rememorar los orígenes de la banda. Gustavo agrega: "Yo era el único que tocaba la guitarra. Y me puse con la batería, o sea que era el único que tenía más o menos alguna idea de tocar algo". Con 17 años, este grupo de amigos solo quería divertirse tocando música, por lo que cada uno aprendió un instrumento y comenzaron a tocar. Al principio era solo de vez en cuando, pero poco a poco el proyecto comenzó a afirmarse como algo que iba en serio. "Creo que esto se puso más serio en 2022, cuando grabamos el primer EP y luego tocamos en Bora Bora, y empezamos a tocar más seguido", señala Jorge.

Al describirse como banda, aunque dicen no se encasillarse en algo fijo, ponen de manifiesto una idea de lo que buscan transmitir: "A mí me gusta la definición que hicieron de nosotros una vez, que era como un rock con actitud punk. O algo así. Yo creo que rock alternativo sería la palabra", dice Gustavo. Pero lo cierto es que, para ellos, la evolución constante y la experimentación musical es clave. "Se vienen cosillas, vamos a hacer reggaetón y esas cosas", bromea Jorge, generando una carcajada entre sus colegas. Es que el humor y el disfrute, claramente, es parte de la esencia de la banda.

Y como todos los grupos emergentes de Granada, Colegas y Tal es parte de una escena musical donde conviven un sinnúmero de bandas y, en el camino, se han hecho amigos de muchos músicos de la ciudad. Según cuenta Gustavo, "hay buen rollo entre todos. Hemos tenido la suerte de, gracias a la música, hacer amigos que considero que son bastante buenos, creo que hay un grupillo guay".

Al hablar sobre el futuro del proyecto, Jorge asegura que las aspiraciones son altas, pero también tienen los pies puestos sobre la tierra y saben que no es un camino fácil: "lo suyo sería hacer ya un disco, porque ya hemos sacado el EP. Pasar un disco y intentar hacer una gira. Está complicado, pero sería intentar ir a ciudades clave así un poco donde podamos llevarlo".

Lo que está claro que seguirán haciendo música, porque se lo pasan muy bien y, sobre todo, porque lo hacen entre amigos de toda la vida. "Hay momentos que te desilusionas porque ves que las cosas no salen. Y si son tus amigos, pues te acuerdas del viaje que hiciste, o vas un día a ensayar, te lo pasas súper bien y ya estás otra vez súper metido y súper motivado. Seguimos porque somos amigos", cuenta Gustavo. "A mí me gusta tocar la guitarra y crear canciones y todo eso, pero yo prefiero hacerlo con mis amigos", agrega Jorge.

Los B.E.S.O.S.: "Mezclamos géneros que nos nutren y los hacemos nuestros"

Aunque no se consideran una banda únicamente de rock, ciertamente Los B.E.S.O.S. son una banda que hacen vibrar, saltar y gritar a cientos de personas en las salas de conciertos de Granada. Compuesto por Alberto Vega Lozano (bajo y voz), Sebastián Reyes-Turner (batería), Pablo García Carrión (guitarra y voz) e Irene Tejero Fernández (guitarra y voz), este grupo destaca por su estilo particular, sus innovadoras letras y ritmos pegadizos.

Al hablar de los orígenes de la banda, Irene cuenta que "nos conocimos por ser unos frikis de comunicación audiovisual en la universidad. Si esto fuera una peli americana, seríamos los pringados del club de audiovisuales, los favoritos del profe de Física que les deja colarse en la habitación con la radio para comunicarse con camioneros, y que descubren por accidente un plan secreto del gobierno ruso para bombardear la Casa Blanca, pero en realidad somos tres pringadillos y una pringadilla de la UGR".

El camino de ser un grupo de amigos a convertirse en un grupo musical se fue dando de forma natural: "la idea de la banda surgió porque Pablo y yo teníamos muchas ganas de hacer un grupo de música. Pablo conoció a Sebas por ayudarle en un corto para la carrera, y poco a poco fuimos juntando todas las piezas. El verano de la pandemia empezamos a tocar temas nuestros", narra Irene.

El definir un estilo único para Los B.E.S.O.S. sería imposible. Aunque tienen canciones de rock, también tienen otras de pop, progresivo, psicodélico e incluso punk. "Los estilos se mezclan mucho, y creo que nuestro estilo es esa mezcla de todos los géneros que nos nutren pero que hacemos nuestros, siempre intentando hacerlo desde la frescura", agrega. Y sobre la filosofía detrás de sus canciones, Irene dice que están marcada por "mucho de nuestras aspiraciones como personas y de nuestra juventud, la cual también es un rasgo que define mucho nuestra filosofía: las emociones fuertes, la sensibilidad, la espontaneidad, y también un poco, en un sentido creo que positivo, la inexperiencia y el descubrir cosas nuevas".

Esta banda, sin duda, es una de las que destaca en la escena musical granadina, la cual, en opinión de Sebastián, está viviendo una "época de resplandor con una cantidad de bandas y una creatividad que pueden envidiar ciudades más grandes, gracias por supuesto, al gran legado cultural del que disfruta la ciudad. Hay música de todos los géneros por lo que al final se forman incluso pequeños núcleos interconectados. Muchas veces nos ayudamos entre nosotros a la hora de buscar bolos y compartir material, que es una cosa muy bonita". En ese sentido, Alberto agrega que "Granada es muy bonita y más bonita es la música que sale de ella. Siempre ha habido mucha música, pero ahora hay un resurgir potente, hay muchos grupos y nos respetamos y queremos".

Sin embargo, saben que el camino de dedicarse a la música no siempre es fácil: "Lo que sí que es bastante complicado son los espacios, el conseguir espacios para tocar en directo y para poder ensayar. Pero sobre todo para dar conciertos y exponerse, porque al final no hay tantos espacios como uno se espera, y como también hay tantas bandas en nuestra ciudad, al final hay que organizarse muy bien para que las 60 bandas quepan en 4 sitios", dice Sebastián. "Y ya no es solo la falta de sitios, sino las ocasiones. Creemos que sería perfecto si eventos como la conocida "La noche en blanco" de Granada capital se dieran una vez al mes o dos. Creemos que de esa forma la ciudad estaría mucho más viva, las bandas se darían más a conocer y se daría una cultura bastante más interesante, con la música más integrada en la cotidianidad de los vecinos", agrega.

Finalmente, respecto al futuro de Los B.E.S.O.S., sus integrantes aseguran que están trabajando duro para llevar su música a lo más alto. Según cuenta Irene, "estamos en un punto en el que ya tenemos ganas de grabar un álbum bien guapo y bien trabajado, y de que nos empiece a ayudar o a llevar ciertas cosas alguien, como un sello, o un manager o una distribuidora". Además, agrega que "tenemos muchos temas en el tintero que aún no hemos sacado y hay algunos por terminar de componer y tenemos que ponernos a tope y tenemos mucha ilusión por eso, porque creemos que podemos dejar un álbum potente".

Radio Palmer: “Nos gusta experimentar en nuestra música"

Otro de los exponentes del rock granadino es Radio Palmer, banda conformada por Néstor Romero (voz, guitarra y compositor), Jaime Miralles (coros, guitarra, sintetizador y productor), Javier Arregui (coros, bajo y sintetizador), Miguel López (guitarra) y Pablo Arellano (batería).

Su historia comenzó el año 2018, siendo un grupo de universitarios con ganas de hacerse un espacio en la escena local. “Me acuerdo que puse un cartel en la facultad con seis o siete referencias que me llamaban la atención y dije a ver quién se apunta a esto”, recuerda Néstor. Nunca hubiera pensado lo que estaba a punto de comenzar.

Se conformó un grupo con un estilo único y un talento innegable. Rápidamente grabaron sus primeras canciones, lanzaron un LP y comenzaron a mostrar su música en diferentes bares y salas de la ciudad. “Como punto de inflexión nos presentamos al ‘Emergente’ en 2019 y lo ganamos”, narra Néstor. Gracias a este logro, pudieron grabar su primer disco ‘Juventud Sónica’, que tuvo como gran dificultad la pandemia del Covid-19, lo que provocó que fuera lanzado en el 2021, un año y medio después de haber comenzado su grabación.

Y aunque sus primeros sencillos de este disco comenzaron a tener éxito, lo cierto es que para Radio Palmer era fundamental hacer algo nuevo, seguir experimentando y haciendo música distinta. Así lo indica Jaime Miralles: “queríamos experimentar cosas nuevas de las que salen ahí, pero claro, ese disco, aparte del año y medio de retraso, es que hay que contar toda la parte previa de composición y producción que fue a lo mejor, en total, las primeras canciones del disco estaban compuestas desde 2019, más o menos”.

Es que esta banda, lo que menos quiere, es que los encasillen en un estilo específico. “Es muy difícil para nosotros, que además somos una banda que nos gusta mucho todo y experimentar con muchas cosas y con muchas herramientas distintas, tener que ahora plantearnos qué etiqueta nos ponemos nosotros”, agrega Jaime. De esta manera, presentando un innovador enfoque musical, este año lanzaron su segundo álbum titulado ‘La Cara Más Triste’.

Sobre la escena musical en Granada, Néstor destaca la unión entre las diferentes bandas, que se genera, en parte, porque son muchos los músicos que tocan en más de un grupo: “Granada es la única ciudad del mundo en la que hay más bandas que músicos. Como estamos en los mismos grupos, pues nos echamos una mano con lo que sea”.

Sin embargo, es claro que el camino no ha sido para nada fácil, pues aún son varias las dificultades que, según esta banda, siguen existiendo en la ciudad para la proyección de la música emergente. “Nos faltan espacios a las bandas en Granada. Es complicado hacer un evento, grabar un disco, ensayar, creo que no hay huecos casi en ninguna sala de ensayo. Todas esas cosas, hasta llegar a un concierto, por ejemplo, que un ayuntamiento no ceda espacios, habiéndolos o pudiendo crearlos”.

En el futuro próximo, los planes de esta banda son mostrar su nuevo disco en los mayores lugares posibles, con una gira que comenzará entre octubre y noviembre. Sin embargo, ellos saben que sus ganas de crear los llevará próximamente a pensar en nueva música: “tenemos conciertos cerrados para llevar el disco a todos lados y, en cuanto nos cansemos, pues sacaremos el siguiente”, finaliza Néstor.