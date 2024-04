Sandoval: "Entre todos, vamos a hacer que el final sea de otra manera"

"Hemos ganado tres puntos, no es gran cosa, pero para el vestuario es mucho porque jugar con una mochila cargada de todas las cosas malas es muy difícil", se ha congratulado José Ramón Sandoval, exultante tras ganar al Alavés. El entrenador del Granada ha elogiado el esfuerzo de sus pupilos y, sobre todo. la actuación de Lucas Boyé. "Es un animal en todos los aspectos, y también un osito para llevarte a casa y abrazarlo", ha ensalzado al ariete argentino, goleador y provocador del penalti que transformó Uzuni. El madrileño ha asegurado que el triunfo granadinista "es una continuidad del partido del Valencia" y no ha escondido su optimismo. "Yo echo los números por dentro, pero a mi equipo le digo que el partido es el del Athletic", ha admitido.

Sandoval ha incidido en la progresión de sus pupilos desde su llegada. "Depende de cómo afrontes esa derrota contra el Valencia, te sirve para trabajar durante la semana. Incluso Luis García lo había cogido como referencia. Eso que ven los entrenadores que se enfrentan a nosotros lo vemos nosotros, pero si no lo ponemos en valor, cae en saco roto", ha apuntado el técnico madrileño, quien ha advertido que "los jugadores tienen que seguir creyendo en que si compiten de esta manera, ganan los duelos, la segunda jugada, arriesgan, saben sufrir cuando no tienen balón y tapan línea de pase, pasa lo que ha pasado". "Cuando un equipo arriesga, tiene más premio que si no lo hace. Si no se gana, tenemos que seguir creyendo en ello. El mensaje es el mismo", ha subrayado.

"Con esta base que tenemos, si no arriesgas, le pasa a cualquier equipo. Jugando en Champions, en Primera, en Segunda o en Regional Preferente. No tenemos nada que perder, tenemos que ser valientes. Cuando veo a Sergio (Ruiz) o a Gerard (Gumbau) saltar a la presión sin estar pendientes de lo que dejan atrás, eso me da la vida", ha insistido. "No hemos dejado que ellos jugaran por banda. Ellos te meten un mediocentro lateralizado para poder salir por banda. No hemos permitido que corrieran en transición y en los centros laterales hemos estado muy bien posicionados. Las mejores ocasiones han sido nuestras", ha alargado.

El técnico de Humanes ha incidido en que "el éxito de esta victoria ha sido más bien por el trabajo de arriba, donde se han desfondado". "Que tus delanteros sean protagonistas es necesario", ha señalado, para después concretar en Lucas Boyé. "Todo el mundo nos da por descendidos y podría haber tirado la toalla, pero lleva un mes arrastrando un dolor en la fascia plantar que le hace entrenar tres días con los fisios y otros tres con el grupo. Hoy ha tenido su premio. El que la sigue la consigue. Si me alegro hoy, es porque esa persona, dándolo todo por un equipo y un escudo, ha tenido su premio", ha destacado sobre el ariete argentino, de quien ha señalado que "en el área es muy bueno". "Vamos a recuperar a ese Lucas Boyé. Se ha alegrado todo el equipo. han salido todos los que estaban detrás de mí a aplaudir, porque saben la importancia de lo que está haciendo. Nos da esa alegría de decir, ‘oye, cuidado, que aquí estamos’", ha ahondado.

"La primera semana fue difícil para nosotros, porque los internacionales estaban fuera y nuestros delanteros estaban lesionados. La gente ha ido para adelante, ha sido valiente", ha proseguido el entrenador del Granada, quien ha aseverado que su obsesión desde que aterrizó de nuevo en Los Cármenes "siempre ha sido convertir a un equipo que dentro del terreno de juego se sintiera ganador en pequeños detalles". "No vamos a dar ningún partido por perdido. Nuestro encuentro de Bilbao va a marcar que el equipo crea y se crea ganador", ha sentenciado, convencido de que "estos jugadores que pueden disfrutar de aquí a final de la temporada de los siete partidos que quedan, que son de Primera División". "Entre todos, vamos a hacer que este final sea de otra manera", ha prometido.

Cuestionado sobre la posibilidad de continuar al frente del equipo la próxima temporada, Sandoval ha afirmado no pensar en ello. "Lo único que quiero ver es caras felices a mi lado en el día a día", ha alegado, si bien reconoce que "este es el camino para que pueda venir". "No hemos hecho nada, simplemente competir un partido para ganar tres puntos. Para mí, la Liga es Cádiz y Almería", ha agregado, antes de dedicar la victoria a Diego López, jugador del Recreativo Granada, que se rompió el ligamento cruzado anterior en un entrenamiento frente a ‘los mayores’. "El miércoles estaba ahí para competir contra el primer equipo para que pudiera preparar el partido", ha agradecido.

Luis García, decepcionado

Visiblemente decepcionado, Luis García, entrenador del Alavés, ha admitido que "el Granada es justo vencedor". "Tenemos que jugar mejor al fútbol. Jugando así no podemos ganar al Granada ni a nadie. Tenemos que mejorar, hacer mucha autocrítica, yo el primero, y recuperar la esencia de ese equipo que hemos sido que no ha caído ni una jornada en descenso. Cuando hemos estado más acertados, hemos llegado bastantes veces a zonas de peligro, pero no hemos tenido ni ese momento de inspiración. Nos falta el último momento, el último tiro, la última situación Hay que confiar en estos jugadores al máximo porque son los que nos han mantenido todo el año fuera del descenso. Estamos faltos de confianza con la pelota", ha analizado el técnico babazorro, quien considera que los rojiblancos "han sido muy superiores" en la primera parte.

"Si hubiésemos sido capaces de tener una ocasión de gol y meterla nos hubiéramos metido en el partido", ha lamentado. Más tarde, cuestionado sobre el recibimiento a Samu Omorodion, ha resuelto que "tampoco le han dicho -los aficionados del Granada- nada especial". Le han pitado cuando ha tocado la pelota, pero lo normal. No le ha afectado mucho. No veo nada de especial, con lo que veo en otros campos", se ha encogido.